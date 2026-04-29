Θρίλερ στην Καλαμάτα: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον 42χρονο που εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον 42χρονο άνδρα, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε στάβλο στην περιοχή Μπουρνιά, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας.

Όπως έγραψε χθες το enikos.gr, ο 42χρονος εντοπίστηκε από έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, που τον φιλοξενούσε, και έφερε τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο σημείο.

Οι πρώτοι μάρτυρες που μίλησαν στις Αρχές, φέρεται πως ανέφεραν ότι ο 42χρονος είχε συνεχώς κόντρα με έναν άνδρα που είχε εργασιακές σχέσεις μαζί του, σύμφωνα με το Mega.

Η αστυνομία αναζητεί αυτόν τον άνδρα και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

 

