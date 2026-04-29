Τι αλλάζει στις εξώσεις από την 1η Μαΐου: Πώς μπορούν να «προφυλαχθούν» οι ενοικιαστές – Άρθρο της Κατερίνας Φραγκάκη

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Μαΐου το νέο πλαίσιο έκδοσης διαταγών απόδοσης μισθίου, το οποίο αλλάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής ενοικίων ή λήξης μισθωτηρίων συμβολαίων. Η έκδοση της διαταγής θα γίνεται εντός 20 ημερών από την ανάθεση, καλύπτοντας τόσο τα οφειλόμενα ενοίκια όσο και την απόδοση του ακινήτου.

Της Κατερίνας Φραγκάκη

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον οι διαταγές δεν θα εκδίδονται από δικαστές, αλλά από δικηγόρους που θα έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τη νομιμότητα της διαδικασίας και να προχωρούν στην έκδοση της σχετικής πράξης.

Η διαδικασία, ωστόσο, παραμένει ουσιαστικά ίδια με αυτή που ίσχυε μέχρι σήμερα. Πριν από την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει αποστείλει εξώδικη όχληση προς τον ενοικιαστή. Το εξώδικο λειτουργεί ως επίσημη ειδοποίηση, δίνοντας στον μισθωτή τη δυνατότητα να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή να αποχωρήσει από το ακίνητο. Εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, και εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που ξεπερνούν τουλάχιστον ένα μίσθωμα, μπορεί να κινηθεί η διαδικασία έκδοσης της διαταγής.

Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς εκτιμάται ότι οι υποθέσεις θα ολοκληρώνονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ανακτούν το ακίνητό τους πιο γρήγορα, χωρίς τις καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνταν στα δικαστήρια.

Παράλληλα, οι ενοικιαστές εξακολουθούν να διαθέτουν δικαιώματα προστασίας. Έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής, παρουσιάζοντας τη δική τους θέση και αμφισβητώντας τυχόν παρατυπίες ή αδικίες. Έτσι, διατηρείται μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ταχείας απονομής δικαιοσύνης και στην προστασία των δικαιωμάτων των μισθωτών.

Το «Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών»

Ταυτόχρονα, η πολιτεία δημιουργεί το Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών. Πρόκειται για μια ψηφιακή βάση δεδομένων που θα αντλεί στοιχεία από το myPROPERTY και την ΑΑΔΕ, η οποία αρχικά θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή και ο στόχος είναι να ενεργοποιηθεί πλήρως εντός του 2026 προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιλογή ενοικιαστών αλλά και περιοριστούν τα φαινόμενα καθυστερήσεων και αθετήσεων πληρωμών.

Επίσης επισημαίνεται πως μέσω των διασταυρώσεων στοιχείων που θα γίνεται με τα συστήματα της ΑΑΔΕ και τις δηλώσεις μισθώσεων, θα δημιουργηθεί ένα βασικό προφίλ συνέπειας, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη πριν από κάθε νέα μίσθωση, χωρίς όμως να αποκαλύπτονται ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα.

Η πλατφόρμα θα δημιουργεί ένα «προφίλ αξιοπιστίας» για κάθε υποψήφιο ενοικιαστή. Και κατά αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ελέγχουν τη μισθωτική συμπεριφορά του πριν υπογραφεί το συμβόλαιο.

Πάντως το ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της αγοράς ακινήτων ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση του μέτρου σε συνδυασμό με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, (ΜΙΔΑ).