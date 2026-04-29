«Μου φέρθηκαν σαν σκυλί»: Το κίνητρο του 89χρονου για τις ένοπλες επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Η σύλληψη στην Πάτρα και το παρελθόν του

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Συνολικά έξι ώρες διήρκησε χθες, Τρίτη (28/04) το θρίλερ με την διπλή ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων. Δράστης, ένας 89χρονος οποίος φέρεται να είχε μακροχρόνια διαμάχη για τη σύνταξη και τα ένσημά του, και τελικά συνελήφθη το απόγευμα στη Πάτρα.

Ο 89χρονος, που πέρασε το βράδυ του στη ΓΑΔΑ, απολογήθηκε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει και την προανάκριση και, εμμένει στο προσωπικό του πρόβλημα με τα ένσημα. Ο ίδιος λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία που έχει εργαστεί στο παρελθόν και ήθελε να του αναγνωριστεί και στην Ελλάδα σύνταξη.

Σημειώνεται πως ο ηλικιωμένος, συνελήφθη στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει με πλοίο για την Ιταλία.

Οι δύο ένοπλες επιθέσεις

Ο πρώτος συναγερμός σήμανε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Μετέβη από το σπίτι του με ταξί στο σημείο,  το οποίο είχε κλείσει ένα 24ωρο νωρίτερα με τηλεφώνημα από μίνι μάρκετ στα Άνω Πατήσια,  κρύβοντας μία καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία, και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Περίπου μία ώρα αργότερα, ο ηλικιωμένος μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί, χωρίς να τον σταματήσει απολύτως κανένας, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου, μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες, και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμη μία δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

Οι δύο ένοπλες επιθέσεις φαίνεται πως ήταν προσχεδιασμένες. Ο ηλικιωμένος προτού αποχωρήσει από τα δικαστήρια, άφησε το όπλο που είχε χρησιμοποιήσει στα «χτυπήματά» του, καθώς και φακέλους με έγγραφα και μία επιστολή προς τις εφημερίδες.

Ο ίδιος αναφέρει σε επιστολή του ότι λάμβανε σύνταξη από το εξωτερικό για αυτές τις εργασίες. Ωστόσο, όπως γράφει, στην Ελλάδα δεν αναγνωρίστηκαν τα ένσημά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει ελληνική σύνταξη. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της επιστολής του, ο 89χρονος σημειώνει ότι «του φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί» και ότι «θα τους δαγκώσει κι εκείνος σαν σκυλί».

«Μου φέρθηκαν σαν σκυλί»

Στην επιστολή του αναφέρει:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο», που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

ΥΓ: Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια, πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.

Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.».

Η σύλληψη στην Πάτρα και το παρελθόν του

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στο enikos.gr, στις 7 Νοεμβρίου 2018 ο ηλικιωμένος είχε πάει στο γραφείο εισαγγελέα και την απείλησε. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, είχε αφήσει πάνω στο γραφείο της φάκελο με φυσίγγια.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και, με εισαγγελική εντολή, εισήχθη στην Ψυχιατρική Κλινική.

Στις συνεδρίες που έκανε με τον γιατρό που τον παρακολουθούσε, υποστήριξε ότι «θέλω να κάνω κακό γιατί δεν μου βγάζουν τη σύνταξη».

Εν τέλει, 6 ώρες αργότερα, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε άλλη πόλη, και συγκεκριμένα στην Πάτρα, ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει έρευνες στο σπίτι της ανιψιάς του, στα Πατήσια, αλλά και στο σπίτι του στην Καλαμάτα, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που μπορεί να τους βοηθούσαν στον εντοπισμό του. Επίσης τον έψαχναν σε αστικά λεωφορεία και λεωφορεία του ΚΤΕΛ, καθώς και σε όλα τα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τις εταιρείες.

Σημειώνεται πως σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

