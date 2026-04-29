Εξήντα ημέρες πολέμου ΗΠΑ – Ιράν: Το συνταγματικό όριο, τα νομικά τεχνάσματα και η πραγματική εξουσία του Προέδρου

Δημήτρης Σταθακόπουλος

Δημήτρης Σταθακόπουλος
Δρ Παντείου Πανεπιστημίου, Συνεργάτης του Εργαστηρίου Τουρκικών & Ευρασιατικών Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Πειραιά, Νομικός, Οθωμανολόγος - Τουρκολόγος

Η συμπλήρωση 60 ημερών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν (28 Φεβρουαρίου 2026) δεν αποτελεί απλώς ένα χρονικό ορόσημο. Συνιστά ένα κρίσιμο συνταγματικό σημείο καμπής, όπου ενεργοποιούνται ευθέως οι μηχανισμοί ελέγχου μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αμερικανικό συνταγματικό σύστημα είναι σαφές ως προς την αρχή:

Το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο, ενώ ο Πρόεδρος είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, η πρακτική έχει δημιουργήσει ένα πεδίο έντασης, όπου ο Πρόεδρος μπορεί να εμπλέξει τη χώρα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση, αλλά μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Το χρονικό αυτό όριο προσδιορίζεται από τη War Powers Resolution του 1973. Σύμφωνα με αυτή:

  • Ο Πρόεδρος οφείλει να ενημερώσει το Κογκρέσο εντός 48 ωρών από την έναρξη επιχειρήσεων.
  • Μπορεί να συνεχίσει χωρίς έγκριση για 60 ημέρες.
  • Διαθέτει επιπλέον 30 ημέρες μόνο για ασφαλή αποχώρηση.

Σήμερα, με τη συμπλήρωση των 60 ημερών, το νομικό περιθώριο εξαντλείται.

Η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν δεν είναι μια συμβατική πολεμική αναμέτρηση. Περιλαμβάνει συνδυασμό αεροπορικών πληγμάτων, ναυτικών επιχειρήσεων στον Περσικό Κόλπο, επιθέσεων μέσω drones και πυραυλικών συστημάτων, καθώς και επιχειρήσεων χαμηλής έντασης μέσω περιφερειακών δυνάμεων.
Παρά τις κατά καιρούς ανακοινώσεις περί εκεχειρίας, οι στρατιωτικές δραστηριότητες δεν έχουν παύσει πλήρως. Αντιθέτως, έχουν μεταβληθεί σε πιο διάχυτη και λιγότερο ορατή μορφή, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα ένοπλης σύγκρουσης.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι συμβαίνει νομικά μετά την 60ή ημέρα.

Θεωρητικά, η απάντηση είναι απλή: χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, ο Πρόεδρος οφείλει να τερματίσει τις επιχειρήσεις. Στην πράξη όμως, η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη.
Το Κογκρέσο μέχρι στιγμής δεν έχει εγκρίνει τον πόλεμο, αλλά ούτε έχει καταφέρει να επιβάλει τον τερματισμό του. Πολιτικές πρωτοβουλίες περιορισμού έχουν αποτύχει, ενώ η κομματική πόλωση καθιστά δύσκολη τη συγκρότηση πλειοψηφίας.

Θεσμικό παράδοξο

Έτσι, δημιουργείται ένα θεσμικό παράδοξο: 

υπάρχει νομική υποχρέωση, αλλά απουσιάζει ο αποτελεσματικός μηχανισμός επιβολής.

Σε αυτό το κενό, η εκτελεστική εξουσία αξιοποιεί μια σειρά από ερμηνευτικά και πρακτικά «τεχνάσματα».

  • Πρώτον, η στενή ερμηνεία της έννοιας των «εχθροπραξιών». Εάν οι επιχειρήσεις χαρακτηριστούν ως περιορισμένες ή υποστηρικτικές, μπορεί να υποστηριχθεί ότι δεν εμπίπτουν πλήρως στο πεδίο εφαρμογής του νόμου.
  • Δεύτερον, η επίκληση του δικαιώματος αυτοάμυνας. Η κυβέρνηση μπορεί να υποστηρίξει ότι οι ενέργειες αποτελούν συνέχεια μιας διαρκούς απειλής και άρα δεν συνιστούν νέο πόλεμο αλλά συνεχιζόμενη αντίδραση.
  • Τρίτον, η θεωρία της σιωπηρής έγκρισης μέσω χρηματοδότησης. Εφόσον το Κογκρέσο συνεχίζει να εγκρίνει στρατιωτικές δαπάνες, μπορεί να θεωρηθεί ότι ανέχεται ή αποδέχεται τη συνέχιση των επιχειρήσεων.
  • Τέταρτον, η ευέλικτη χρήση του 30ήμερου περιθωρίου αποχώρησης. Αντί για πραγματική απόσυρση, μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός παράτασης της παρουσίας.
  • Πέμπτον, η πρακτική απουσία δικαστικού ελέγχου. Τα αμερικανικά δικαστήρια αποφεύγουν να εμπλακούν σε ζητήματα πολέμου, θεωρώντας τα πολιτικά ζητήματα.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι ο Πρόεδρος, ακόμη και χωρίς ρητή εξουσιοδότηση, διατηρεί σημαντική ελευθερία κινήσεων.

Η σημερινή συγκυρία αποκαλύπτει μια βαθύτερη μετατόπιση ισχύος στο αμερικανικό σύστημα. Ενώ το Σύνταγμα προβλέπει συλλογική απόφαση για την έναρξη και συνέχιση πολέμου, η πρακτική έχει συγκεντρώσει την πρωτοβουλία στον Πρόεδρο.

Συνεπώς, το ερώτημα δεν είναι απλώς αν ο Πρόεδρος πρέπει να λογοδοτήσει στο Κογκρέσο. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι κατά πόσο το Κογκρέσο διαθέτει τα μέσα και τη βούληση να επιβάλει αυτή τη λογοδοσία.

Η υπόθεση του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν δείχνει ότι το όριο των 60 ημερών, αν και νομικά σαφές, λειτουργεί περισσότερο ως πολιτικό σημείο πίεσης παρά ως απόλυτος φραγμός.

Εν τέλει, η ισορροπία μεταξύ των εξουσιών δεν κρίνεται μόνο από το γράμμα του νόμου, αλλά από τη δυνατότητα εφαρμογής του στην πράξη.

