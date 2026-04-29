Εναγκαλισμός Τουρκίας – Ισπανίας με προμήθεια και HURJET

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις εξαγωγές πλατφορμών υψηλής τεχνολογίας. Η διαδικασία εξαγωγής του εθνικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους HÜRJET, που αναπτύχθηκε από την TUSAŞ, έφτασε στο τελικό της στάδιο με τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Airbus, στην Ισπανία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στην τελετή στη Μαδρίτη παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας, Haluk Görgün, αξιωματούχοι της TUSAŞ και της Airbus, ισπανικές αρχές προμηθειών άμυνας και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Με την υπογραφή των συμφωνιών, ξεκίνησε η προγραμματισμένη διαδικασία για την ένταξη του HÜRJET στο απόθεμα της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Μιλώντας στην τελετή, ο επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας, Haluk Görgün, τόνισε ότι η συμφωνία δεν ήταν απλώς μια σύμβαση εξαγωγής, αλλά ένα πολυεπίπεδο μοντέλο συνεργασίας.

Ο Görgün δήλωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, η πλατφόρμα HÜRJET θα κατασκευάζεται τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ισπανία και ότι έχει σχεδιαστεί μια δομή στην οποία η τοπική ισπανική βιομηχανία θα συμβάλει ενεργά στη διαδικασία. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσέγγιση, σε αντίθεση με το κλασικό μοντέλο εφοδιασμού, βασίζεται σε έναν πραγματικό άξονα «κοινής παραγωγής και κοινής ανάπτυξης».

Μιλώντας στην τελετή, η Υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαρία Αμπάρο Βαλκάρσε Γκαρσία, χαρακτήρισε τη συνεργασία με την Τουρκία ως «στρατηγική εταιρική σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη».

Η Γκαρσία τόνισε τη σημασία όχι μόνο της τεχνολογικής επάρκειας αλλά και των έργων που υλοποιούνται εγκαίρως με τους κατάλληλους εταίρους, δηλώνοντας ότι το πρόγραμμα HÜRJET θα δώσει νέα ώθηση στην ισπανική αμυντική βιομηχανία.

Η Γκαρσία, χαρακτηρίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας στο έργο ως «απαραίτητο», δήλωσε: «Η συνεργασία της Τουρκίας σε αυτό το έργο είναι αναπόφευκτη και καθησυχαστική για εμάς. Αυτή η συμφωνία, η οποία αποτελεί καλό παράδειγμα βασισμένο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την κοινή πρόοδο, είναι αποτέλεσμα της άρρηκτης συνεργασίας και των κοινών μας οραμάτων, ενισχύοντας τη στρατηγική μας συνεργασία. Θα έχει οφέλη και για τις δύο πλευρές και θα διασφαλίσει ότι η συμμαχία μας θα χτιστεί σε ισχυρότερα θεμέλια».

Ισχυροί δεσμοί

Η αμυντική συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Ισπανίας χαρακτηρίζεται από μια στρατηγική εγγύτητα που τις διαφοροποιεί από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι δύο χώρες διατηρούν μια σταθερή σχέση βασισμένη στην αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας. Κεντρικός πυλώνας αυτής της σχέσης είναι η ναυπηγική βιομηχανία, με κορυφαίο παράδειγμα το τουρκικό ελικοπτεροφόρο TCG Anadolu, το οποίο σχεδιάστηκε από την ισπανική εταιρεία Navantia με βάση το ισπανικό πρότυπο Juan Carlos I. Η συνεργασία αυτή επεκτείνεται πλέον και στην επόμενη φάση, που αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου καθώς και τη ναυπήγηση υποβρυχίων, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της Άγκυρας στην ισπανική τεχνολογία.

Πέρα από τον ναυτικό τομέα, η Ισπανία παραμένει μία από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ που διατηρεί αντιαεροπορικά συστήματα Patriot στο τουρκικό έδαφος για την ενίσχυση της ασφάλειας της συμμάχου της, μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό. Παράλληλα, οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο της κοινοπραξίας για το μεταγωγικό αεροσκάφος A400M, ενώ πρόσφατα η Τουρκία εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, στα οποία η Ισπανία είναι βασικός εταίρος και εμφανίζεται θετική στην πώλησή τους, εν αντιθέσει με τις επιφυλάξεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, η αξία της αμυντικής συνεργασίας είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με έναν ενιαίο αριθμό, καθώς αποτελείται από πολλαπλά συμβόλαια βάθους δεκαετιών, ωστόσο το ύψος των συναλλαγών είναι εντυπωσιακό. Μόνο το πρόγραμμα του TCG Anadolu και των συναφών συστημάτων αποτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα έχουν συνεισφέρει σημαντικά στον στόχο των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για το συνολικό διμερές εμπόριο που έχουν θέσει οι ηγεσίες τους. Οι τρέχουσες και μελλοντικές παραγγελίες για ναυπηγικά προγράμματα και αεροσκάφη αναμένεται να εκτινάξουν το κόστος των εξοπλιστικών προγραμμάτων σε επίπεδα που ξεπερνούν τα 2 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη, καθιστώντας την Ισπανία έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές και στρατηγικούς εταίρους της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Αθήνα υποστηρίζει ότι τέτοιες κινήσεις διαταράσσουν την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Μαδρίτη απαντά συνήθως προβάλλοντας το επιχείρημα της νατοϊκής συνοχής και της ανάγκης για μια “θετική ατζέντα” με την Τουρκία. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία τείνει να συντάσσεται με την ομάδα των χωρών που ανθίστανται στην επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, προτιμώντας τον διάλογο και την οικονομική εμπλοκή, μια στάση που η ελληνική πλευρά συχνά ερμηνεύει ως έλλειψη έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Παρά τις εντάσεις αυτές, η Ισπανία προσπαθεί να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με την Ελλάδα, τονίζοντας ότι οι δεσμοί της με την Τουρκία δεν στρέφονται κατά τρίτων χωρών αλλά εξυπηρετούν την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια. Ωστόσο, η πραγματικότητα της αμυντικής βιομηχανίας δείχνει ότι η Μαδρίτη έχει επιλέξει έναν δρόμο “ρεαλιστικής πολιτικής” (realpolitik), όπου τα εμπορικά οφέλη από τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία ζυγίζουν περισσότερο από τις πολιτικές ανησυχίες της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα είναι μια σχέση με την Αθήνα που παραμένει τυπικά φιλική και συμμαχική, αλλά χαρακτηρίζεται από μια υποβόσκουσα δυσπιστία, καθώς η Ελλάδα αντιλαμβάνεται την Ισπανία ως έναν παίκτη που ενισχύει στρατιωτικά έναν δυνάμει αντίπαλο.