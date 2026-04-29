MasterChef: Η μάχη με τον χρόνο και οι νέοι υποψήφιοι προς αποχώρηση – Η υπερβολική καλοσύνη του Πάνου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

masterchef

Μια μάχη με αντίπαλο τον χρόνο καλέστηκαν να δώσουν οι διαγωνιζόμενοι στο χθεσινό επεισόδιο (28/4) του MasterChef που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του ΣΤΑΡ, καθώς το Τεστ Δημιουργικότητας θα έδινε όλο και μικρότερο περιθώριο να ολοκληρώσουν το πιάτο τους σε όσους καθυστερούσαν.

Αρχικά, οι τρεις κριτές ανέφεραν ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ξεκινήσουν τη συνταγή τους με το φιλετάρισμα τριών ψαριών που θα επιλέξουν. Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Κοντιζάς ενημέρωσε πως «ο χρόνος μαγειρικής θα είναι 60 λεπτά. Μέσα σε αυτά τα 60 λεπτά συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της αποθήκης τροφίμων, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια της μαγειρικής».

«Τι ωραία που μας τα κάνετε κάθε φορά; Το μόνο καλό σε όλο αυτό είναι ότι έχουμε ανοιχτό pantry. Αλλά αν μέχρι εκείνη τη στιγμή έχουν γίνει όλα λάθος, έχουν πάει όλα λάθος, τι να μου κάνει που έχω ανοιχτό pantry; Δεν ξέρω πως θα πάει αυτό», σχολίασε η Μενεξιά.

Έπειτα, ο Σωτήρης Κοντιζάς εξήγησε, πως «Ο χρόνος θα αρχίσει να τρέχει όταν τελειώσει σωστά το φιλετάρισμα τριών ψαριών ο πρώτος από εσάς. Τότε ο χρόνος, τα 60 λεπτά θα αρχίσουν να μετράνε για όλους. Τι σημαίνει αυτό; Αν τελειώσει πρώτος ο Γιώργος και μετά από 20 λεπτά τελειώσει ο Τάσος, ο Τάσος θα έχει στη διάθεσή του 40 λεπτά».

Ποιοι φόρεσαν μαύρη ποδιά στη μπλε μπριγάδα;

Αφού γεύτηκαν όλα τα πιάτα και άσκησαν την κριτική τους, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έδειξαν ισόπαλο αποτέσμα στη μάχη των δύο μπριγάδων, με 3-3 σκορ. Αυτό σημαίνει ότι τη νίκη θα την έδινε ο καλύτερο πιάτο της ημέρας, το οποίο ανήκει στον Ανδρέα, γεγονός που σημαίνει ότι οι Μπλε θα πρέπει να αποφασίσουν τους δύο παίκτες τους που θα φορέσουν μαύρη ποδιά.

Ο Μιχάλης, ως αρχηγός της ηττημένης μπριγάδας επέλεξε ως πρώτο υποψήφιο τον Πέτρο, ενώ στη συνέχεια η μπριγάδα, βάσει της ψηφοφορίας, ανέδειξε ως δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση τον Βασίλη.

«Μητέρα Τερέζα» για το «Χ» ο Πάνος

Εντωμεταξύ, αρκετοί τηλεθεατές του χθεσινού επεισοδίου του MasterChef αγανάκτησαν με την… υπερβολική καλοσύνη του Πάνου, θεωρώντας ότι συμπεριφέρεται σαν… μετενσάρκωση της Μητέρας Τερέζας.

Η υπερβολική καλοσύνη που δείχνει στον διαγωνισμό ειδικά σε σε στιγμές που απαιτείται πιο σκληρή στρατηγική, ξεσήκωσε αντιδράσεις στo «Χ». Η απόφασή του να δώσει προτεραιότητα σε άλλους παίκτες και να χάσει χρόνο από τη δική του διαδικασία σχολιάστηκε έντονα, με αρκετούς να εκφράζουν την άποψη πως η υπερβολική καλοσύνη καταλήγει ηλιθιότητα.

