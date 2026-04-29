Τραγούδησε το «Ferto» στην πρεσβευτική κατοικία της Αυστρίας ο Akylas – Δείτε βιντεο

Στην πρεσβευτική κατοικία της Αυστρίας στην Αθήνα βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/4) ο Akylas, όπου και τραγούδησε το «Ferto», καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εκπροσώπηση της Ελλάδας με το συγκεκριμένο τραγούδι στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, που φέτος διεξάγεται στη Βιέννη,

Στο πλαίσιο της επετειακής διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που φέτος συμπληρώνει τα 70 χρόνια, η πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα, Γκρέτα Φολκ, διοργάνωσε στην πρεσβευτική κατοικία, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, λίγο πριν την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής και του Έλληνα ερμηνευτή στην Βιέννη. Είναι η τρίτη φορά που η Αυστρία διοργανώνει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, η πρέσβης κυρία Γκρέτα Καλά και ο Ακύλας, ο οποίος χάρισε μια ξεχωριστή εμφάνιση on stage, όπου τραγούδησε το «Ferto» αλλά και το «Rise Like a Phoenix» το τραγούδι που είχε εκπροσωπήσει το 2014 στην Αυστρία, με το οποίο είχε κερδίσει τον διαγωνισμό.

Το παρών έδωσαν δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενημέρωσης, πρέσβεις από διάφορες χώρες στην Ελλάδα, αλλά και εκλεκτοί καλεσμένοι.

Πηγή: Ertnews