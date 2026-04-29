Η Πηνελόπη Πλάκα έκανε… φανουρόπιτα για να αποφασίσει «να μείνω ή να φύγω από τη σχέση;» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Lifestyle

plaka

Στα διλήμματα της ερωτικής της ζωής, για ένα από τα οποία κατέφυγε και στη βοήθεια του… Άγιου Φανούριου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Πλάκα σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή και τα στερεότυπα της μητρότητας, από τα οποία έχει απομακρυνθεί.

«Εγώ για τρία χρόνια ήμουν ελεύθερη, δεν είμαι πια. Συνειδητά ήθελα να είμαι ελεύθερη, μου άρεσε η ελευθερία μου. Δεν είχα μείνει ποτέ μόνη μου. Από τα 18 μέχρι τα 31 ήμουν διαρκώς σε σχέση. Προφανώς, λόγω ανασφαλειών μπορεί να βρισκόμουν σε σχέσεις με ανθρώπους που πραγματικά δεν ήθελα να βρίσκομαι», δήλωσε η Ελληνίδα ηθοποιός.

Παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολευόταν να πάρει αποφάσεις σε σημείο που κατέφυγε στον… Άγιο Φανούριο για να της δείξει τι πρέπει να κάνει στην προσωπική της ζωή!

«Μια φορά έκανα φανουρόπιτα και έλεγα “δείξε μου, Άγιε Φανούριε, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω, να μείνω ή να φύγω από τη σχέση”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τελικά, «όταν έφτιαξα την φανουρόπιτα κατάλαβα ότι δεν πρέπει να είμαι σε αυτή τη σχέση», είπε:

Η οικογενειακή πίεση και τα στερεότυπα της μητρότητας

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πίεση που δέχεται από το οικογενειακό της περιβάλλον για τα ζητήματα της μητρότητας, αλλά και στο πώς έχει επιλέξει να την αντιμετωπίζει.

«Μικρή έλεγα πως μέχρι τα 30 θέλω να κάνω οικογένεια. Είμαι 34 και δεν έχει συμβεί».

«Οι γονείς μου μου λένε ‘κάνε ένα παιδάκι, μην μείνεις μόνη σου’».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, με τα χρόνια άρχισε να απομακρύνεται από τα στερεότυπα που θέλουν τη μητρότητα να αποτελεί μονόδρομο.

«Εγκατέλειψα το στερεότυπο ότι η μητέρα πρέπει να γίνει σύντομα και ότι “πρέπει” να γίνει, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει».

Μάλιστα, μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία από το οικογενειακό της περιβάλλον, που τη σημάδεψε.

«Στο οικογενειακό μου περιβάλλον είχα μια γυναίκα που έκανε την καριέρα της. Τη θαύμαζα πάρα πολύ και μου έλεγε η γιαγιά μου: ‘Τη θαυμάζεις, αλλά εσύ να βρεις έναν άνθρωπο να κάνεις παιδιά’. Και έλεγα ‘τι μου λέει τώρα;’».

«Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι ωραίο πράγμα να είσαι ελεύθερος. Δεν ξέρω αν θα βρω έναν άνθρωπο να κάνω οικογένεια και παιδιά, αλλά και το να είσαι ελεύθερος είναι πολύ ωραίο», κατέληξε η 34χρονη ηθοποιός.

