Πάνος Τσερπές για One: «Υπήρχε μία περίοδος που απλά δεν είχαμε τόση επαφή, όχι ότι υπήρχαν κακές σχέσεις»

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert

Την Τρίτη 28 Απριλίου, οι One ήταν καλεσμένοι στο «Στούντιο 4», με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Οι καλλιτέχνες, στη συνέντευξή τους μίλησαν για την περίοδο που η μπάντα διαλύθηκε, ενώ ρωτήθηκαν και για το αν υπήρχαν εποχές που οι σχέσεις τους δεν ήταν στα καλύτερά τους.

Οι One δημιουργήθηκαν το 1999 από τον Γιώργο Θεοφάνους. Το 2003 ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου αποχώρησε από το συγκρότημα, ενώ ένα χρόνο μετά η μπάντα διαλύθηκε. Το 2020, δεκαεπτά χρόνια μετά, επανενώθηκαν.

Μιλώντας για το συγκρότημα, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ανέφερε ότι: «Εγώ θεωρώ πώς ό,τι αξίζει, στον χρόνο δικαιώνεται. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις, είτε είναι ερωτική η σχέση, είτε είναι φιλική η σχέση, είτε είναι επαγγελματική η σχέση, οτιδήποτε. Αν αξίζει, στον χρόνο θα δικαιωθεί. Άξιζε να μείνουμε». 

Σε ερώτηση για το αν υπήρχαν εποχές που οι σχέσεις τους δεν ήταν στα καλύτερά τους, ο Πάνος Τσερπές απάντησε: «Θα έλεγα ουδέτερες, όχι ότι υπήρχαν κακές σχέσεις. Υπήρχε μία περίοδος που απλά δεν είχαμε τόση επαφή.

Για να συμπληρώσω και κάτι, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είναι ότι όταν ξεκινήσαμε δημιουργήσαμε τόσες ωραίες αναμνήσεις, τόσα ωραία πράγματα, που όλο αυτό έχει αρχίσει να εκτιμάται τώρα. Καθένας προσωπικά εκτιμάει όλο αυτό το οποίο έζησε.

Το ότι έχουμε αυτή την αρμονία που περιέγραφες προηγουμένως, είναι αυτό το πράγμα. Ότι όλο αυτό το οποίο ζήσαμε, πλέον μπορούμε να το μοιραζόμαστε και μεταξύ μας». 

23:16 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

