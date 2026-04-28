Ιλένια Ουίλιαμς: «Λύγισε» βλέποντας βίντεο με τον πατέρα της

Ελένη Φλισκουνάκη

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν η Ιλένια Ουίλιαμς. Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν στη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε ένα αφιερωματικό βίντεο για την ίδια, στο οποίο όμως υπήρχε και μία πολύ όμορφη και τρυφερή στιγμή της με τον πατέρα της. Ο αείμνηστος καλλιτέχνης Ρόμπερτ Ουίλιαμς, άφησε την τελευταία του πνοή τον Αύγουστο του 2022, σε ηλικία 72 ετών.

Αφού προβλήθηκε το βίντεο, η Ιλένια Ουίλιαμς εμφανώς συγκινημένη είπε ότι: «Όχι, εντάξει, έχω… Είναι φοβερό πώς βάζεις ένα “τοίχος”, έναν “φράχτη”, και λες “εντάξει, το έχω”. Και μετά πέφτει. Και μετά λες “όχι, εντάξει, δεν το έχω”». 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Ο μπαμπάς μου, μου είχε πει ότι: “Εγώ δεν ήθελα να γίνεις τραγουδίστρια, γιατί δεν ήθελα να συμβιβαστείς με πράγματα. Και ήθελα να μπορείς να έχεις την επιλογή να πεις όχι”».

«Εννοείται ότι έχω συμβιβαστεί με πράγματα στη δουλειά αυτή, εννοείται ότι έχω δουλέψει σε συνθήκες που δεν ήταν ιδανικές για εμένα. Αλλά σίγουρα ήταν κάτι που ήταν επιλογή μου, 100%. Δηλαδή έλεγα: “Τώρα θα σκάψουμε”. Αλλά θα σκάψουμε γιατί θα κερδίσω κάτι από αυτό. Στην άλλη τη δουλειά δεν ήξερα γιατί έσκαβα», πρόσθεσε.

