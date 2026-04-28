Σταματίνα Τσιμτσιλή για Φαίη Σκορδά: «Είναι πολύ ερωτευμένη, ένιωθε έτοιμη γι’ αυτή την επίσημη εμφάνιση»

Μία κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, πραγματοποίησε η Φαίη Σκορδά το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου. Το πρωί της Τρίτης (28/4) το θέμα προβλήθηκε στο «Happy Day», με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρεται σε μία συζήτηση που είχε κάνει με την συνάδελφο και καλή της φίλη.

Συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε στην εκπομπή της ότι: «Θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή που τα είχαμε πει έτσι με την Φαίη, και μου είχε μιλήσει για αυτή τη σχέση, είχα καταλάβει ότι εξ αρχής ήταν μία σχέση, η οποία ήταν ξεχωριστή για εκείνη».

«Μιλάς με μία φίλη σου και καταλαβαίνεις αν υπάρχει ένα σοβαρό συναίσθημα ή απλά έχεις ανάγκη από έναν σύντροφο, έχεις ανάγκη την παρέα, γιατί περνάς και τέτοιες περιόδους στη ζωή σου. Μπορεί να μην είσαι πολύ ερωτευμένη με κάποιον, ειδικά μία γυναίκα που έχει χωρίσει αλλά θέλει μια συντροφιά, αλλά αυτή η συντροφικότητα να της κάνει καλό», συνέχισε.

«Ένιωθε έτοιμη για αυτή την επίσημη εμφάνιση»

Επιπλέον, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Η Φαίη στον σύντροφό της, είδε πραγματικά έναν άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της. Εγώ αυτό κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Ήταν μία πολύ σοβαρή σχέση, τον είχα δει και σε φωτογραφίες όταν μου είχε πρωτομιλήσει για αυτόν πριν από κανένα χρόνο. Δεν έχουμε βγει όλοι μαζί.

Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, το πόσο ψηλός είναι. Είχα δει κάτι φωτογραφίες καλοκαιρινές, η Φαίη με σανδάλι φλατ, και αυτός της έριχνε τρία κεφάλια».

«Είναι πολύ ερωτευμένη, δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες του πώς θα παντρευτούν και δεν νομίζω ότι μας αφορά. Η Φαίη είναι ένα πολύ ανοιχτό κορίτσι, αν ήθελε να το πει, θα το έλεγε από μόνη της. Πάντως ένιωθε έτοιμη για αυτή την επίσημη εμφάνιση, και της άρεσε που έγινε σε μία στιγμή σημαντική, και για εκείνη και για το “Make A Wish”, και κάτω από αυτές τις περιστάσεις», πρόσθεσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.