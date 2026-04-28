Σταματίνα Τσιμτσιλή για Φαίη Σκορδά: «Είναι πολύ ερωτευμένη, ένιωθε έτοιμη γι' αυτή την επίσημη εμφάνιση»

Σταματίνα Τσιμτσιλή
Μία κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, πραγματοποίησε η Φαίη Σκορδά το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου. Το πρωί της Τρίτης (28/4) το θέμα προβλήθηκε στο «Happy Day», με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρεται σε μία συζήτηση που είχε κάνει με την συνάδελφο και καλή της φίλη.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η γλυκιά ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της – «Ήρθες και φώτισες τις ζωές μας»

Συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε στην εκπομπή της ότι: «Θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή που τα είχαμε πει έτσι με την Φαίη, και μου είχε μιλήσει για αυτή τη σχέση, είχα καταλάβει ότι εξ αρχής ήταν μία σχέση, η οποία ήταν ξεχωριστή για εκείνη».

«Μιλάς με μία φίλη σου και καταλαβαίνεις αν υπάρχει ένα σοβαρό συναίσθημα ή απλά έχεις ανάγκη από έναν σύντροφο, έχεις ανάγκη την παρέα, γιατί περνάς και τέτοιες περιόδους στη ζωή σου. Μπορεί να μην είσαι πολύ ερωτευμένη με κάποιον, ειδικά μία γυναίκα που έχει χωρίσει αλλά θέλει μια συντροφιά, αλλά αυτή η συντροφικότητα να της κάνει καλό», συνέχισε.

Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τη δημόσια εμφάνιση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρσι μαζί ήμασταν εκεί»

«Ένιωθε έτοιμη για αυτή την επίσημη εμφάνιση»

Επιπλέον, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Η Φαίη στον σύντροφό της, είδε πραγματικά έναν άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της. Εγώ αυτό κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Ήταν μία πολύ σοβαρή σχέση, τον είχα δει και σε φωτογραφίες όταν μου είχε πρωτομιλήσει για αυτόν πριν από κανένα χρόνο. Δεν έχουμε βγει όλοι μαζί.

Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, το πόσο ψηλός είναι. Είχα δει κάτι φωτογραφίες καλοκαιρινές, η Φαίη με σανδάλι φλατ, και αυτός της έριχνε τρία κεφάλια».

Κατερίνα Καινούργιου: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επιβεβαίωσε την ημερομηνία που επιστρέφει στην εκπομπή της

«Είναι πολύ ερωτευμένη, δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες του πώς θα παντρευτούν και δεν νομίζω ότι μας αφορά. Η Φαίη είναι ένα πολύ ανοιχτό κορίτσι, αν ήθελε να το πει, θα το έλεγε από μόνη της. Πάντως ένιωθε έτοιμη για αυτή την επίσημη εμφάνιση, και της άρεσε που έγινε σε μία στιγμή σημαντική, και για εκείνη και για το “Make A Wish”, και κάτω από αυτές τις περιστάσεις», πρόσθεσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη σε δομές Υγείας σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

DEMO ΑΒΕΕ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής αυτονομίας

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο S&P Global κατεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κάτω από τα επίπεδα των 2.220 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»

NASA: Απενεργοποίησε ακόμη ένα σύστημα του Voyager 1 για να παρατείνει την αποστολή του στο Διάστημα
περισσότερα
09:55 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τη δημόσια εμφάνιση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά έκανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) την κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό...
08:28 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Δεν είμαι μίζερος, θέλω να είμαι ελεύθερος και να κοιτάζω τη ζωή με χαμόγελο – Δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλί...
03:23 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Βασιλική Τρουφάκου: Στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο Μεξικό με τον 2 ετών γιο της

Ως γνωστή λάτρης των ταξιδιών, η Βασιλική Τρουφάκου επέλεξε να επισκεφτεί το Μεξικό έχοντας μα...
02:45 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Στα Λουτρά Αιδηψού η Ταμίλα Κουλίεβα για ένα αναζωογονητικό ιαματικό μπάνιο

Στα Λουτρά Αιδηψού βρέθηκε η Ταμίλα Κουλίεβα απολαμβάνοντας ένα ιαματικό λουτρό και χαρίζοντας...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς