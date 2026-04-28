Ελένη Γερασιμίδου: «Παίρνω σύνταξη 1.000 ευρώ και με πετάνε έξω οι πλατφόρμες γιατί με θεωρούν πλούσια»

«Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, πληρώνω λογαριασμούς από εκεί. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθω. Μπαίνω και σε κάτι πλατφόρμες που με “πετάνε έξω” ως πλούσια. Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, οπότε θεωρούμαι πλούσια. Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα γιατί θεωρούμαι πλούσια. Instagram και facebook δεν έχω» δήλωσε η Ελένη Γερασιμίδου, παραχωρώντας μια συνέντευξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Σταματίνα Τσιμτσιλή

«Μια φορά έφτιαξα viber και πλακώσανε όλα τα τηλέφωνα που με έχουν κι εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι και σε μισή ώρα το έκλεισα. Δε μπαίνω σε site, μπαίνω μόνο να δω ειδήσεις, όταν δεν παίρνω έντυπο τον Ριζοσπάστη μπαίνω και τον διαβάζω διαδικτυακά….Μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο. Δε βλέπω Tik Tok. Δε ξέρω αν είναι προχωρημένο, μπορεί να μας πηγαίνει και πίσω. Μου έχει δείξει κάτι βίντεο συγκινητικά η κόρη μου» περιέγραψε.