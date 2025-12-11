Ελένη Γερασιμίδου: «Σιχαίνομαι, αηδιάζω με το ψέμα – Από πού φυτρώνουν αυτοί οι άνθρωποι;»

«Σιχαίνομαι. Αηδιάζω με το ψέμα» απάντησε η Ελένη Γερασιμίδου όταν ρωτήθηκε αν παρακολουθεί τις εξελίξεις με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA , πρόσθεσε ότι «είδα μία στιγμούλα στην Επιτροπή της Βουλής με τον «Χασάπη» και το έκλεισα. Στις Επιτροπές δεν επιτρέπεται να βγάζεις τέτοια γλώσσα, με θράσος, όταν είσαι ένοχος κιόλας. Από πού φυτρώνουν αυτοί οι άνθρωποι;».

Σχετικά με το εάν έχει τηλεοπτικές προτάσεις η Ελένη Γερασιμίδου είπε:

«Λες να είχα προτάσεις για σειρά και να μην ήθελα να παίξω; Παρ’ όλα αυτά θα ήθελα, γιατί θα ήταν μεγάλη οικονομική βοήθεια. Δεν θα ήθελα σε καθημερινή βάση, δεν θα ήθελα να είναι σε στιλ σαπουνόπερας γιατί έχει γεμίσει ο τόπος».

Σχολιάζοντας γιατί ίσως δεν προσεγγίζεται για ρόλους, πρόσθεσε: «Ίσως δεν μου γίνονται προτάσεις γιατί μπορεί να με θεωρούν ακριβή. Αλλά δεν με έχουν ρωτήσει, ενώ τα τελευταία χρόνια έχω παίξει εξευτελιστικά φτηνά σε μια σειρά».

