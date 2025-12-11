Γυναικοκτονία στην Φολέγανδρο: Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση o δολοφόνος της Γαρυφαλιάς

Σύνοψη από το

  • Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Γαρυφαλιάς Ψαρράκου, Δημήτρης Βέργος.
  • Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό, καθώς και το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων.
  • Η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου τον Ιούλιο του 2021, με τον δράστη να ομολογεί ότι την χτύπησε και την πέταξε στη θάλασσα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο

Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου ο κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλιάς Ψαρράκου, Δημήτρης Βέργος.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου απορρίπτει το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης,

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

