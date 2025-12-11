Ιράκ: Το αεροδρόμιο της Βαγδάτης έκλεισε το βράδυ λόγω πυκνής ομίχλης – Τουλάχιστον 3 νεκροί σε πλημμύρες

  • Το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης έκλεισε στη διάρκεια της περασμένης νύχτας λόγω της πυκνής ομίχλης που κάλυπτε την πρωτεύουσα του Ιράκ, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.
  • Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες που έπληξαν το Ιράκ, ιδιαίτερα το ιρακινό Κουρδιστάν, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές.
  • Άλλα δύο αεροδρόμια έκλεισαν λόγω των πλημμυρών, ενώ οι αρχές ελπίζουν οι βροχές να αμβλύνουν τα προβλήματα λειψυδρίας της χώρας που πλήττεται από την ξηρασία.
Το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης έκλεισε στη διάρκεια της περασμένης νύχτας λόγω της πυκνής ομίχλης που κάλυπτε την πρωτεύουσα του Ιράκ, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Το αεροδρόμιο έκλεισε στις 00:30 τοπική ώρα (23:30 ώρα Ελλάδος) «λόγω κακών καιρικών συνθηκών και περιορισμένης ορατότητας», σύμφωνα με το υπουργείο, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων INA.

Το Ιράκ, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έχει πληγεί τις τελευταίες μέρες από πλημμύρες που προκλήθηκαν ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές, ιδιαίτερα στην αυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο τμήμα του.

Αυτές στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, και προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές.

Γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πόλη του Κιρκούκ με τη Βαγδάτη κατέρρευσε.

Άλλα δύο αεροδρόμια αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των πλημμυρών, αυτά στη Νατζάφ, νότια της Βαγδάτης, και στη Σουλεϊμανίγια, στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Οι ιρακινές αρχές ελπίζουν ότι οι βροχές αυτές θα επιτρέψουν να αμβλυνθούν τα προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα, η οποία πλήττεται από την ξηρασία, ενώ η στάθμη των υδάτων στους τεχνητούς ταμιευτήρες βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1930.

