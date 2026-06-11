Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι Ιρανοί αξιωματούχοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις κι ότι αυτό θα γίνει σύντομα – Διαψεύδει η Τεχεράνη

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι βομβαρδισμοί στο Ιράν θα σταματήσουν σύντομα, και ότι κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι τον κάλεσαν για να του ζητήσουν να σταματήσει την τελευταία επίθεση, κάτι που διαψεύδει από την πλευρά της η Τεχεράνη.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν αύριο το βράδυ εάν δεν επιτευχθεί μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με το Fox News.

Ο ανταποκριτής του Fox, Τρέι Γινγκστ (Trey Yingst), δήλωσε ότι μίλησε με τον Τραμπ ενώ εκείνος βρισκόταν στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) μαζί με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς (JD Vance) και τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ (Steve Witkoff) και Τζάρεντ Κούσνερ (Jared Kushner).

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι αυτή είναι «η πιο παραβιασμένη εκεχειρία στην ιστορία του κόσμου», είπε ο Γινγκστ σε μια ανάρτηση στο X.

Ο Τραμπ είπε στο Fox ότι αυτή είναι «η πιο παραβιασμένη κατάπαυση του πυρός στην ιστορία του κόσμου», ανέφερε ο Γινγκστ σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

Μάλιστα, ο Γινγκστ σημείωσε ότι κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, η συνομιλία τέθηκε σε ανοιχτή ακρόαση μέσα στην Αίθουσα.

Ο Αμερικάνος πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις επιθέσεις, οι οποίες φέρεται να στόχευαν την ιρανική αεράμυνα και θέσεις ραντάρ κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο, διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των αμερικανικών επιθέσεων σε περιοχές του νότιου Ιράν.

Όπως μεταδίδεται, ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι υπήρξε επαφή, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί της Ουάσιnγκτον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν», φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

Πηγες: Reuters, CNN