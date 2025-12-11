Ουκρανία: «Λύγισε» το Ευρωκοινοβούλιο με τη συγκλονιστική ομιλία του 11χρονου Ρόμαν – «Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου»

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό από τον πόλεμο στην Ουκρανία προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, όταν ο 11χρονος Ρόμαν Ολέκσιβ περιέγραψε πώς επέζησε από πλήγμα ρωσικού πυραύλου στη Βίνιτσα στις 14 Ιουλίου 2022, το οποίο σκότωσε τη μητέρα του.

«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου και μπόρεσα να της πω αντίο», είπε ο Ρόμαν.

Η διερμηνέας που καθόταν δίπλα του συγκινήθηκε τόσο πολύ που χρειάστηκε ένας συνάδελφός της να παρέμβει για να συνεχιστεί η μετάφραση.

Ο Ρόμαν μίλησε στο Στρασβούργο κατά την παρουσίαση ντοκιμαντέρ για τα παιδιά της Ουκρανίας.

Τραγωδία και μάχη για τη ζωή

Υποβλήθηκε σε πάνω από 35 χειρουργικές επεμβάσεις λόγω σοβαρών εγκαυμάτων και τραυμάτων, αλλά επέστρεψε στο σχολείο, στο χορό και στη μουσική.

Την ημέρα της τραγωδίας, περίμενε με τη μητέρα του να δουν έναν γιατρό όταν ένας πύραυλος κρουζ χτύπησε το κεντρικό τμήμα της Βίνιτσα.

Η μητέρα του ήταν ανάμεσα στους 28 νεκρούς από το πλήγμα, ενώ ο Ρόμαν υπέστη τραύματα από θραύσματα, προκαλώντας του εγκαύματα στο 45% του σώματός του.

Αρχικά σταθεροποιήθηκε από γιατρούς στο Λβιβ και στη συνέχεια στάλθηκε σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων στη Δρέσδη της Γερμανίας, όπου εκεί πέρασε σχεδόν έναν χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο Ρόμαν επέστρεψε στο Λβιβ και, παρά την ανάγκη να πηγαίνει τακτικά στη Δρέσδη για θεραπείες, προσπαθεί να επανέλθει στην καθημερινότητά του με τη βοήθεια του πατέρα του, Γιάροσλαβ.

Ο πατέρας του είχε πει ότι ο Ρόμαν θα χρειαστεί χρόνια θεραπείας για να αναρρώσει πλήρως, συμπεριλαμβανομένων χειρουργικών επεμβάσεων, μεταμοσχεύσεων μαλλιών και διορθώσεων στα αυτιά.

«Βήμα-βήμα θα το αντιμετωπίσουμε και όλα θα πάνε καλά», είχε πει ο πατέρας του, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ρόμαν είναι «ένα φανταστικό παιδί» και πως το σημαντικό δεν είναι τι έχει περάσει, αλλά «πώς θα προχωρήσει… Ελπίζω να συνεχίσει με την ίδια δύναμη όπως τώρα για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί».

Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Η ιστορία του Ρόμαν, που ήθελε να γίνει χορευτής, ήταν το θέμα ενός βραβευμένου ντοκιμαντέρ, το «Romchyk», που γυρίστηκε από φοιτητές του Goldsmiths, University of London, στο πλαίσιο του campus τους στο New Cross.

Η ταινία προβλήθηκε στον πάπα Φραγκίσκο κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας συνόδου του Βατικανού για την προστασία των παιδιών από τον πόλεμο, αναφέρει το BBC.

Ο δημιουργός Κοστιαντίν Μπίντνενκο είχε πει: «Είδα ένα άρθρο για ό,τι συνέβη στον Ρόμαν. Για μένα, έγινε σύμβολο όλων των παιδιών που υποφέρουν εξαιτίας του πολέμου».

«Ήταν μια πρόκληση να μετατρέψουμε πειστικά το Λονδίνο σε Ουκρανία για τα γυρίσματα… Χρησιμοποιήσαμε ένα κοντινό πάρκο για εξωτερικές σκηνές και μετατρέψαμε μια αίθουσα σε νοσοκομείο», είχε αναφέρει η Λάρα Κοζάχ που συμμετείχε στην παραγωγή.

Μια τοπική ουκρανική κοινότητα βοήθησε στο καστ των ηθοποιών.

Η ομάδα συνάντησε τον πάπα Φραγκίσκο κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Συνόδου για τα Δικαιώματα των Παιδιών τον Φεβρουάριο, με την Κοζάχ να περιγράφει την εμπειρία ως «σουρεαλιστική».

«Ο Άγιος Πατέρας ασχολήθηκε πραγματικά με την ταινία», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος τους ήταν «να δείξουμε αυτή την ιστορία σε όλο τον κόσμο, για να δουν οι άνθρωποι τις πραγματικές συνέπειες του πολέμου για τα παιδιά».

Το «Romchyk» κέρδισε βραβείο στο Cambria Film Festival στην Καλιφόρνια ενώ είχε συμμετάσχει και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους.

Ο Κωστιάντιν Μπίντνενκο, που είχε την ιδέα για την ταινία, είχε σχολιάσει: «Το μεγαλύτερο βραβείο για μένα είναι ότι ο Ρόμαν και ο πατέρας του πραγματικά αγάπησαν αυτή την ταινία και τον προσεκτικό τρόπο που χειριστήκαμε την ιστορία του».