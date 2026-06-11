Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (11/6) – Αρχίζει το Μουντιάλ

Το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική και η μάχη της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού στο Final Four του Champions League κόντρα στη Ρέκο ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 ΕΡΤ Sports 2 Μπαρτσελονέτα – Φερεντσβάρος Champions League Ημιτελικός Πόλο ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βενέτσια Lega Basket Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa
22:00 ΕΡΤ1-ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεξικό – Νότια Αφρική Παγκόσμιο Κύπελλο
22:00 ΕΡΤ Sports 2 Ρέκο – Ολυμπιακός Champions League Ημιτελικός Πόλο ανδρών