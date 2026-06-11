Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (11/6) – Αρχίζει το Μουντιάλ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης 11 Ιουνίου, με έμφαση στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής. Περιλαμβάνει επίσης τη μάχη της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού στο Final Four του Champions League κόντρα στη Ρέκο, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις τηλεοπτικές επιλογές της ημέρας.