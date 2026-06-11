Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (11/6) – Αρχίζει το Μουντιάλ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης 11 Ιουνίου, με έμφαση στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής. Περιλαμβάνει επίσης τη μάχη της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού στο Final Four του Champions League κόντρα στη Ρέκο, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις τηλεοπτικές επιλογές της ημέρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Επίσης, η μάχη της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού στο Final Four του Champions League κόντρα στη Ρέκο είναι ένα από τα highlights της ημέρας.
  • Αναλυτικά όλες οι επιλογές περιλαμβάνουν τένις ATP 250 από τη Στουτγκάρδη, καθώς και αγώνες μπάσκετ από Lega Basket Serie A και ACB Liga Endesa.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική και η μάχη της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού στο Final Four του Champions League κόντρα στη Ρέκο ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 ΕΡΤ Sports 2 Μπαρτσελονέτα – Φερεντσβάρος Champions League Ημιτελικός Πόλο ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βενέτσια Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ1-ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεξικό – Νότια Αφρική Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00 ΕΡΤ Sports 2 Ρέκο – Ολυμπιακός Champions League Ημιτελικός Πόλο ανδρών

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