Φλόριντα: 36χρονος έκλεψε μια BMW γιατί… του «το είπαν οι X-Men» – Ευχαρίστησε αστυνομικούς που τον «έσωσαν από εξωγήινους»

  • Ένας 36χρονος στη Φλόριντα συνελήφθη μετά την κλοπή και τη συντριβή μιας BMW, καθώς έτρεχε με 209 χλμ/ώρα σε κοντινό αυτοκινητόδρομο.
  • Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι «τηλεμεταφέρθηκε» μέσα στο όχημα κατόπιν εντολών από τους «X-Men» και ευχαρίστησε τους αστυνομικούς γιατί τον «έσωσαν από εξωγήινους».
  • Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, αφού ο φερόμενος ως δράστης το έριξε σε δέντρα και θάμνους, ενώ περαστικοί έσπευσαν να σβήσουν φλόγες που είχαν ανάψει.
Ένας άνδρας στη Φλόριντα που κατηγορείται ότι έκλεψε ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW ισχυρίστηκε ότι… «τηλεμεταφέρθηκε» μέσα στο όχημα, κατόπιν εντολών από τους… «X-Men», ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε τους αστυνομικούς γιατί τον… «έσωσαν από εξωγήινους».

Ο 36χρονος Κάλβιν Τζόνσον συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την κλοπή μιας ανασφάλιστης BMW και τη συντριβή της λίγα λεπτά αργότερα, καθώς έτρεχε με 209 χλμ/ώρα σε κοντινό αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Βολούσια.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είπε στους αστυνομικούς ότι είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του στο πάρκο και επέστρεψε για να διαπιστώσει ότι το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί, διευκρινίζοντας πως είχε αφήσει τα κλειδιά στη ποτηροθήκη του οχήματος.

Το επίμαχο βίντεο από την κάμερα σώματος αστυνομικού κατέγραψε τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο όπου είχε συμβεί το τροχαίο, όπου ο ταραγμένος και αιμόφυρτος Τζόνσον επέμενε πως δεν είχε κλέψει το αυτοκίνητο, αλλά είχε «τηλεμεταφερθεί» μέσα σε αυτό ακολουθώντας τις εντολές των «X-Men».


«Δεν ξέρω πώς μπήκα στο αυτοκίνητο», είπε με πανικό στον αστυνομικό. «Δεν ξέρω, τηλεμεταφέρθηκα».

Καθώς ο αστυνομικός του περνούσε χειροπέδες, εκείνος συνέχισε να μιλάει ασυνάρτητα. «Μου είπαν, οι X-Men, να το κάνω», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

«Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Κάποιος μού είπε να μπω μέσα. Κάποιος είναι μέσα στο κεφάλι μου. Ευχαριστώ που με σώσατε. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εκεί μέσα. Με σώσατε από τους εξωγήινους».

Μάρτυρας στο σημείο του δυστυχήματος είπε ότι η ζώνη ασφαλείας πιθανότατα του έσωσε τη ζωή, καθώς ο Τζόνσον έδειχνε εμφανώς αποπροσανατολισμένος.

Το βίντεο δείχνει τη BMW του 2018 με το καπό ολοσχερώς κατεστραμμένο, ακινητοποιημένη στο πλάι του δρόμου, αφού ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται πως την έριξε σε δέντρα και θάμνους.

Περαστικοί έσπευσαν να σβήσουν φλόγες που είχαν ανάψει μέσα στο όχημα και στη γύρω βλάστηση κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

10:45 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

