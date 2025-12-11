Φρίκη στην Ελβετία: 41χρονος στραγγάλισε και πολτοποίησε σε μπλέντερ τη σύζυγό του – Σοκ με την ιατροδικαστική έκθεση

Στην υπόθεση άγριας δολοφονίας που είχε προκαλέσει σοκ πέρυσι την Ελβετία και είχε συγκλονίσει τα διεθνή ΜΜΕ, οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του 41χρονου άνδρα που κατηγορείται ότι δολοφόνησε με πρωτοφανή αγριότητα τη σύζυγό του, πρώην φιναλίστ στα καλλιστεία της Miss Switzerland.

Ο άνδρας, που στα τοπικά μέσα αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Τόμας» λόγω των αυστηρών ελβετικών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατηγορείται ότι στραγγάλισε την Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς, τεμάχισε τη σορό της και «πολτοποίησε» τμήματα του σώματός της σε μπλέντερ.

Η νηπιαγωγός και μητέρα δύο παιδιών βρέθηκε νεκρή στο σπίτι του ζευγαριού στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, στις 13 Φεβρουαρίου 2024.

A former Miss Switzerland finalist was reportedly strangled to death and ‘pureed’ in a blender by her husband. 38-year-old mother of two Kristina Joksimovic, was found dead in the laundry room of her home near Basel in Switzerland. pic.twitter.com/fYgc1C0QF3 — Metro (@MetroUK) September 13, 2024



Σύμφωνα με γείτονα, στο σπίτι διέμεναν και τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού.

Η Εισαγγελία της Βασιλείας-Λαντ ολοκλήρωσε πλέον την ποινική έρευνα, ενώ η δίκη δεν έχει ακόμη οριστεί.

Δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 αποκάλυψαν ότι η Γιοκσίμοβιτς είχε αποκεφαλιστεί όταν ο σύζυγός της φέρεται να διαμέλισε το σώμα της με ηλεκτρικό πριόνι, μαχαίρι και κλαδευτήρι.

Φρίκη

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι ο Τόμας είχε επίσης «προσεκτικά αφαιρέσει» τη μήτρα της. Κάποια μέλη του σώματός της φέρεται να τα έσπρωξε μέσα σε ένα ισχυρό βιομηχανικό μπλέντερ, όπου –σύμφωνα με τα ευρήματα– «τα πολτοποίησε», ενώ άλλα τα διέλυσε σε χημικό διάλυμα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τη στιγμή που φέρεται να τεμάχιζε τη μητέρα των δύο παιδιών, ο Τόμας παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube από το κινητό του.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι η αιτία θανάτου της Γιοκσίμοβιτς ήταν ο στραγγαλισμός.

Το σώμα της είχε επίσης κακώσεις πριν από τον θάνατό της: κοψίματα στο μάγουλο, κάτω από το φρύδι και στη μύτη, καθώς και μώλωπες στο δεξί κάτω πόδι, το πέλμα, τις ωμοπλάτες και στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Στο κεφάλι της βρέθηκαν τραύματα που υποδήλωναν ότι είχαν ξεριζωθεί τούφες από τα μαλλιά.

Οι ειδικοί που ανέλυσαν τον διαμελισμό διαπίστωσαν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε ηλεκτρικό πριόνι, μαχαίρι και κλαδευτήρι για να τεμαχίσει τη Γιοκσίμοβιτς, πριν πετάξει «διάφορα μέρη του σώματος» μέσα στο μπλέντερ ή τα διαλύσει σε χημικό υγρό.

Οι ερευνητές εντόπισαν «μεγάλο αριθμό από κομμάτια δέρματος», «μερικά με κολλημένους μύες», καθώς και «μεγάλο αριθμό κομματιών μυός, μερικά με συναρτώμενα τμήματα οστού».

Η έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι πριν από τον διαμελισμό, ο Τόμας είχε βγάλει τις αρθρώσεις των ισχίων της από τις θέσεις τους και προχώρησε σε εξάρθρωση του αριστερού άνω βραχίονα, των αντιβραχίων και του δεξιού κάτω ποδιού της.

Στη συνέχεια «έκοψε πρόχειρα» την άνω σπονδυλική στήλη για να την αποκεφαλίσει και διέσχισε το σώμα της στα δύο πάνω από τη λεκάνη.

Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι σκοπός του Τόμας ήταν η «απόρριψη» της σορού, καθώς φέρεται να είχε κρύψει το κινητό της σε ένα φορτηγό διανομών. Το δικαστήριο είχε επισημάνει ότι ο Τόμας αρνήθηκε να παραδώσει το κινητό του, το οποίο –σύμφωνα με τους ερευνητές– είναι κρυπτογραφημένο και πιθανόν να περιέχει επιπλέον στοιχεία.

Τι υποστηρίζει ο «Τόμας»

Περιγράφοντας τα γεγονότα πριν από τη δολοφονία, ο Τόμας ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι είχε μια «θετική» συνομιλία προτού η Γιοκσίμοβιτς «ξαφνικά του επιτεθεί με ένα μαχαίρι».

Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι «βρήκε τη σύζυγό του νεκρή» κοντά στη σκάλα του σπιτιού τους, αλλά αργότερα παραδέχθηκε ότι τη στραγγάλισε –όπως είπε– σε αυτοάμυνα απέναντι στη δήθεν επίθεση με μαχαίρι.

Ωστόσο, το δικαστήριο τόνισε ότι η ιατροδικαστική έκθεση «αντικρούει ξεκάθαρα» τους ισχυρισμούς περί αυτοάμυνας και πανικού, καθώς η «προγραμματισμένη και συστηματική προσέγγιση επί ώρες για τον διαμελισμό και την προσπάθεια απόρριψης της σορού με εξειδικευμένα εργαλεία και χημικά, καθώς και η καταστροφή και αλλοίωση ιχνών (τραυμάτων στο σώμα του θύματος)» καταρρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Τα «σημάδια εκ προθέσεως ακρωτηριασμού ή τελετουργικής ταπείνωσης της σορού», συμπεριλαμβανομένης της «προσεκτικής αφαίρεσης» της μήτρας, υποδηλώνουν ότι ο Τόμας ενδέχεται να πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή.

Ήθελε να τον χωρίσει

Πηγή προσκείμενη στη Γιοκσίμοβιτς είχε αποκαλύψει πέρσι ότι πιθανό κίνητρο για τη δολοφονία ήταν η πρόθεσή της να εγκαταλείψει τον επιχειρηματία σύντροφό της.

«Ήθελε να χωρίσουν, αλλά τον φοβόταν», είχε δηλώσει η ίδια πηγή στην ελβετική εφημερίδα 20 Minuten.

Εν τω μεταξύ, ο σύντροφος μίας φίλης της είπε στη Blick ότι η σχέση του ζευγαριού «ήταν σε κρίση για μήνες» και ότι η αστυνομία είχε κληθεί στο σπίτι τους έπειτα από αναφορές για σωματική βία.

Ο Τόμας ισχυρίστηκε επίσης ότι ένιωθε πως έμπαινε σε ένα «τούνελ» λόγω του «φόβου να χάσει [τα] παιδιά, το σπίτι και την εταιρεία [του]».

Υποστήριξε ότι αυτός ο «φόβος» τον είχε πιέσει τόσο, ώστε «δεν έδωσε στον εαυτό του χρόνο να σκεφτεί τις αποφάσεις του και να εξετάσει τις πράξεις του, ενώ οι μηχανισμοί ελέγχου του έλειπαν λόγω σοκ».