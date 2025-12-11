Εναλλακτικοί προορισμοί για την Πρωτοχρονιά: «Φωτιά» το κόστος διαμονής για μια οικογένεια – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες φαίνεται πως αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς για την Πρωτοχρονιά όπως μικρές πόλεις, χωριά αλλά και ορεινούς οικισμούς με φυσική ομορφιά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Και αυτό όχι επειδή οι προορισμοί αυτοί είναι πάντα οι πιο οικονομικοί αλλά κυρίως επειδή οι κρατήσεις σε γνωστούς χειμερινούς προορισμούς «κλείνουν» από νωρίς για το διάστημα 28 Δεκεμβρίου – 2 Ιανουαρίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως μια τετραμελής οικογένεια για να απολαύσει τις διακοπές της για το τετραήμερο αυτό σε κάποιους από τους εναλλακτικούς προορισμούς θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη καθώς μόνο για τη διαμονή το κόστος μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα επίπεδα ενός κατώτατου μισθού (880 ευρώ μεικτά). Υπενθυμίζεται όμως πως το καθαρό ποσό αυτού διαμορφώνεται στα 743 ευρώ/752 ευρώ/762 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό παιδιών που έχει ο εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Οι εναλλακτικοί προορισμοί και το κόστος διαμονής

Για τους εναλλακτικούς προορισμούς για την Πρωτοχρονιά μιλά στο enikonomia.gr ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E- Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Μπάκα μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα κάνει διακοπές για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς (29 Δεκεμβρίου του 2025-2 Ιανουαρίου του 2026):

Σε ολόκληρο διαμέρισμα/ κατοικία στο Νυμφάιο της Φλώρινας θα ξοδέψει για διαμονή από 520 ευρώ-700 ευρώ.

θα ξοδέψει για διαμονή από Σε ολόκληρο διαμέρισμα/ κατοικία στα Άνω Πορόια Σερρών θα πληρώσει για διανυκτέρευση από 360 ευρώ -420 ευρώ.

θα πληρώσει για διανυκτέρευση από 360 ευρώ -420 ευρώ. Σε ολόκληρο διαμέρισμα/ κατοικία στα Πισοδέρι Φλώρινας θα ξοδέψει για διαμονή από 500 ευρώ-700 ευρώ .

θα ξοδέψει για διαμονή από Σε ολόκληρο διαμέρισμα/ κατοικία στον Παλαιό Παντελεήμονα θα δώσει για διανυκτέρευση από 480 ευρώ-650 ευρώ .

θα δώσει για διανυκτέρευση από Σε ολόκληρο διαμέρισμα/ κατοικία στην Αρναία Χαλκιδικής θα ξοδέψει για διαμονή από 380 ευρώ-450 ευρώ .

θα ξοδέψει για διαμονή από Σε ολόκληρο διαμέρισμα/ κατοικία στη Νεράιδα Κοζάνης θα πληρώσει για διανυκτέρευση από 340 ευρώ-420 ευρώ .

θα πληρώσει για διανυκτέρευση από Σε ολόκληρο διαμέρισμα/ κατοικία στην Ανάβρα Μαγνησίας θα ξοδέψει για διαμονή από 320 ευρώ-380 ευρώ .

θα ξοδέψει για διαμονή από Σε ολόκληρο διαμέρισμα/ κατοικία στις Μηλιές Πηλίου θα πληρώσει από 420 ευρώ-600 ευρώ.

θα πληρώσει από Σε ολόκληρο διαμέρισμα/ κατοικία στις Κορυσχάδες Ευρυτανίας θα δώσει για διανυκτέρευση από 400 ευρώ-650 ευρώ .

θα δώσει για διανυκτέρευση Σε ολόκληρο διαμέρισμα/ κατοικία στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας θα πληρώσει για διαμονή από380 ευρώ-550 ευρώ.

Άλλοι εναλλακτικοί προορισμοί

Επίσης στη λίστα του Πανελλαδικού Δικτύου E- Real Estates με τους εναλλακτικούς προορισμούς για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς (28 Δεκεμβρίου-2 Ιανουαρίου του 2026) συμπεριλαμβάνονται:

Καλαμπάκι Δράμας: Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 60 τ.μ στο Καλαμπάκι της Δράμας θα πληρώσει για διανυκτέρευση 610 ευρώ.

Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 60 τ.μ στο θα πληρώσει για διανυκτέρευση Σουφλί Έβρου: Μια οικογένεια ( 2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διανυκτερεύσει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 70 τ.μ στο Σουφλί Έβρου θα δώσει 540 ευρώ.

Μια οικογένεια ( 2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διανυκτερεύσει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 70 τ.μ στο θα δώσει Παρανέστι: Το κόστος διαμονής σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 65 τ.μ στο Παρανέστι για μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) είναι στα 580 ευρώ .

Το κόστος διαμονής σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 65 τ.μ στο Παρανέστι για μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) είναι στα . Κόνιτσα: Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 85τ.μ στη Κόνιτσα θα πληρώσει 720 ευρώ

Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 85τ.μ στη Κόνιτσα θα πληρώσει Θεσπρωτικό: Το κόστος διαμονής σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 75 τ.μ στο Θεσπρωτικό για μια οικογένεια είναι στα 495 ευρώ .

Το κόστος διαμονής σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 75 τ.μ στο Θεσπρωτικό για μια οικογένεια . Παύλιανη: Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 80 τ.μ στη Παύλιανη θα δώσει 730 ευρώ.

Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 80 τ.μ στη Παύλιανη θα δώσει Μακρακώμη: Το κόστος διαμονής σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 90τ.μ στη Μακρακώμη για μια οικογένεια είναι στα 468 ευρώ .

Το κόστος διαμονής σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 90τ.μ στη Μακρακώμη για μια οικογένεια . Λεωνίδιο: Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διανυκτερεύσει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 70 τ.μ στο Λεωνίδιο θα πληρώσει 560 ευρώ.

Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διανυκτερεύσει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 70 τ.μ στο Λεωνίδιο θα πληρώσει Κοσμάς: Το κόστος διαμονής για μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 80 τ.μ στον Κοσμά ανέρχεται στα 640 ευρώ.

Το κόστος διαμονής για μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 80 τ.μ στον Κοσμά ανέρχεται στα Μεθώνη: Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 75 τ.μ στη Μεθώνη θα ξοδέψει για διαμονή 510 ευρώ.

Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 75 τ.μ στη Μεθώνη θα ξοδέψει για διαμονή Κορώνη: Το κόστος διαμονής για μια οικογένεια ( 2 ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 80 τ.μ στον Κοσμά είναι στα 530 ευρώ.

Το κόστος διαμονής για μια οικογένεια ( 2 ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 80 τ.μ στον Κοσμά είναι στα Αγιά Λάρισας: Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 70 τ.μ στη Μεθώνη θα ξοδέψει για διαμονή 485 ευρώ.

Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διαμείνει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 70 τ.μ στη Μεθώνη θα ξοδέψει για διαμονή Κρανιά Ελασσόνας: Το κόστος διαμονής για μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 85 τ.μ στην Κρανιά Ελασσόνας διαμορφώνεται στα 550 ευρώ.

Το κόστος διαμονής για μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 85 τ.μ στην Κρανιά Ελασσόνας διαμορφώνεται στα Ροδολίβος Σερρών: Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διανυκτερεύσει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 75 τ.μ στο Ροδολίβο Σερρών θα ξοδέψει για διαμονή 490 ευρώ.

Μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) που θα διανυκτερεύσει σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 75 τ.μ στο Ροδολίβο Σερρών θα ξοδέψει για διαμονή Αμμούδσα Γρεβενών : Το κόστος διαμονής για μια οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά) σε ολόκληρο διαμέρισμα/κατοικία των 80 τ.μ στην Αμμούδσα Γρεβενών είναι στα 520 ευρώ.

«Οι τιμές είναι ενδεικτικές, βασισμένες σε τυπικά εύρη τιμών ξενώνων /διαμερισμάτων που προκύπτουν από online καταχωρήσεις σε πλατφόρμα για την χειμερινή περίοδο και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ζήτηση, την κατηγορία καταλύματος και την ακριβή ημερομηνία κράτησης» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Μπάκας.