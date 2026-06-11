Κυκλοφοριακό στην Αττική: Δύο μεγάλα έργα στο τραπέζι – Παράκαμψη Κηφισού και σήραγγα Ηλιούπολης με ορίζοντα το 2035

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Το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αττική. Σύμφωνα με μελέτες, οι οδηγοί χάνουν ατελείωτες ώρες στους δρόμους εξαιτίας της ασφυκτικής κίνησης, η οποία πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο.

Δύο μεγάλα οδικά έργα που φιλοδοξούν να αποσυμφορήσουν το χάος στην Αττική παρουσίασε την Τετάρτη σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με τις παρεμβάσεις να βρίσκονται ακόμη σε επίπεδο προτάσεων και τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης να φτάνει –υπό προϋποθέσεις– έως το 2035.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τόσο βελτιώσεις στη διαχείριση της κυκλοφορίας, σε συνεργασία με την Τροχαία, όσο και δύο μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία θα προχωρήσουν με τη μέθοδο των πρότυπων προτάσεων.

Παράκαμψη Κηφισού: Νέος άξονας Οινόφυτα – Ελευσίνα

Το πρώτο έργο αφορά στη δημιουργία ενός νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου που θα λειτουργεί ως παράκαμψη του Κηφισού, συνδέοντας τα Οινόφυτα με την Ελευσίνα.

Θα κάνει ένα τεράστιο bypass… μια πολύ μεγάλη παράκαμψη από τα Οινόφυτα στην Ελευσίνα, με το μήκος του έργου να εκτιμάται περίπου στα 45 χιλιόμετρα, χωρίς ακόμη να υπάρχει οριστική χάραξη.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να επιτρέψει:

την αποσυμφόρηση του Κηφισού

την απευθείας σύνδεση Βόρειας και Νότιας Ελλάδας χωρίς διέλευση από το αστικό δίκτυο της Αττικής

Όσοι έρχονται από Μακεδονία και Κεντρική Ελλάδα δεν θα μπαίνουν στην Αττική, αλλά θα παρακάμπτουν πλήρως τον Κηφισό.

Σήραγγα Ηλιούπολης: Προέκταση της Αττικής Οδού

Το δεύτερο έργο αφορά στη δημιουργία υπόγειας σήραγγας μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων, που θα συνδέει την περιοχή του Καρέα με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Η σήραγγα θα λειτουργεί ως προέκταση της Αττικής Οδού, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Αντί να περνάς από την Ηλιούπολη, που ήδη είναι απροσπέλαστη, θα μπαίνεις σε μια κλειστή σήραγγα και θα βγαίνεις στη Βουλιαγμένης. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο έργο λόγω της αναμενόμενης αύξησης της κυκλοφορίας από την ανάπτυξη στο Ελληνικό.

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