ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα του «Φραπέ» στην Εξεταστική – Καταθέτει σήμερα ο Γιώργος Ξυλούρης  που ελέγχεται για 2,5 εκατ. ευρώ

Η ώρα του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει φτάσει. Μετά την άρνησή του την προηγούμενη φορά να εμφανιστεί και να καταθέσει, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, ο Γιώργος Ξυλούρης, εκτός απροόπτου, στις 10 το πρωί αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, βρίσκεται στο επίκεντρο της δικογραφίας και ελέγχεται για παρατυπίες και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες επιδοτήσεις, αλλά και για αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ελέγχεται για καταθέσεις 2,5 εκατ. ευρώ και άλλα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar. Για το πολυτελές αυτοκίνητο είχε πει ότι του το δώρισε ένας φίλος του από την Κόρινθο και εκείνος το μεταβίβασε στην Ιταλία για 2.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Ξυλούρης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι «θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους, για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε… μαραθώνιο».

Ωστόσο σε άλλη συνέντευξή του, λίγες ημέρες μετά, δήλωνε σε πιο ήπιους τόνους ότι «δεν θα κάψω κανέναν με την κατάθεσή μου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε φωτιά κρατώ να κάψω κανέναν, ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου».

Ο Γιώργος Ξυλούρης είχε κληθεί να καταθέσει την πρώτη φορά στις 20 Νοεμβρίου. Ωστόσο την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην πάει, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Η στάση του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ειδικά στις τάξεις της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για νέα προσπάθεια συγκάλυψης. Πολλοί δε, ήταν εκείνοι που ζητούσαν μέχρι και τη βίαιη προσαγωγή του.

Η ΝΔ ανέφερε ότι η απόφασή του να μην προσέλθει τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου και αποφάσισε να τον στείλει στον εισαγγελέα προκειμένου να κρίνει εάν έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας.

Η Τυχεροπούλου και οι απαντήσεις Ξυλούρη

Στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου είχε περιγράψει ένα καθεστώς φόβου και απειλών εις βάρος της, αναφέροντας ότι ο Ξυλούρης είχε φτάσει στο σημείο να πάρει τηλέφωνο στο σταθερό της και να μιλήσει με τα παιδιά της.

Ο Ξυλούρης από την πλευρά του είχε πει ότι με την κα Τυχεροπούλου και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο είχαν δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα, αποκαλύπτοντας δε, ότι η ίδια ήταν vegan και χρειάστηκε να παραγγείλουν ψάρι από την διπλανή ταβέρνα. «Με την κα Τυχεροπούλου πήγαμε και φάγαμε παρέα και με τον Σημανδράκο στη Γλυφάδα. Εκεί έμαθα ότι είναι vegan και δεν τρώει κρέας και της παραγγείλαμε ψάρι από άλλη ταβέρνα. Και ξαναπήγαμε και φάγαμε αρχές Σεπτέμβρη, ίδια παρέα. Να βγάλουμε πόσες φορές πήρε την κόρη μου, πόσες εμένα, πόσες φορές την πήρα εγώ», έχει δηλώσει.