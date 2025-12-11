«Κατέστρεψε τα Χριστούγεννα»: Σάλος στην Ολλανδία με την AI διαφήμιση των McDonald’s – Την απέσυραν μετά τις αντιδράσεις

Τα McDonald’s της Ολλανδίας βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης διαδικτυακής κατακραυγής, καθώς η χριστουγεννιάτικη διαφήμισή του που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε να αποσυρθεί μετά τις αντιδράσεις.

Το AI βίντεο, το οποίο υποτίθεται πως ήταν χιουμοριστικό και σε εορταστικό πνεύμα, προκάλεσε ακριβώς το αντίθετο: σύγχυση, δυσφορία και ένα κύμα ειρωνικών αντιδράσεων στα social media.

Η διαφήμιση, διάρκειας 45 δευτερολέπτων, αποτελούνταν από μια σειρά ετερόκλητων σκηνών που εναλλάσσονταν με ταχύτητα, διαρκώντας μόλις δύο ή τρία δευτερόλεπτα η καθεμία.

Το γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «It’s The Most Wonderful Time of the Year» είχε παραφραστεί στο «it’s the most terrible time of the year» (είναι η πιο φρικτή εποχή του χρόνου), το οποίο ακουγόταν στο φόντο καθώς AI «άνθρωποι» και «οικογένειες» αντιμετώπιζαν διάφορα… ατυχή συμβάντα.

McDonald’s has released an AI-generated Christmas ad The studio behind it says they ‘hardly slept’ for several weeks while writing AI prompts and refining the shots — ‘AI didn’t make this film. We did’ Comments have been turned off on YouTube pic.twitter.com/Es5ROvI7n2 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 8, 2025

«Κατέστρεψε τα Χριστούγεννα»

Η διαφήμιση θεωρήθηκε από πολλούς «ανατριχιαστική» και «άψυχη», με αποτέλεσμα τα σχόλια κάτω από το βίντεο να απενεργοποιηθούν προτού τελικά η καμπάνια της McDonald’s Ολλανδίας αποσυρθεί πλήρως.

Χρήστες στην πλατφόρμα X ήταν ιδιαίτερα καυστικοί.

Ένας σχολίασε: «Το τραγούδι είναι κακογραμμένο, σχεδόν σίγουρα γραμμένο από AI επειδή δεν ταιριάζει καθόλου στον αρχικό ρυθμό, και στο τέλος απλώς επινοεί ένα απόσπασμα».

Ο ίδιος χρήστης πρόσθεσε ότι τα οπτικά στοιχεία ήταν επίσης «χωρίς νόημα», αφού αποτελούσαν «τυχαίες ανοησίες όπως τα περισσότερα βίντεο AI».

McDonald’s has pulled a new ad created entirely with generative AI following major backlash online. https://t.co/829Yx8waRt pic.twitter.com/qOs5dIKnjg — IGN (@IGN) December 10, 2025



«Είναι δύσκολο να θυμηθεί κανείς ένα πιο άψυχο και ανειλικρινές έργο από αυτό», σημείωσε.

«Αυτή η διαφήμιση από μόνη της κατέστρεψε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα», είπε ένας χρήστης.

«Καλά ξεμπερδέματα με την τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε ένας άλλος.

Η διαφήμιση είχε ανατεθεί στο πρακτορείο TBWA και παρήχθη από το τμήμα AI του στούντιο The Sweetshop, γνωστό ως The Gardening Club.

Η απάντηση της παραγωγής

Η CEO της Sweetshop, Melanie Bridge, υπερασπίστηκε στο LinkedInμε πάθος τη δουλειά της ομάδας, λέγοντας ότι ο κόσμος δεν εκτίμησε ότι «οι ώρες που αφιερώθηκαν σε αυτή τη δουλειά ξεπέρασαν κατά πολύ» ένα συνηθισμένο γύρισμα διαφήμισης.



Ωστόσο, και η δική της τοποθέτηση αντιμετωπίστηκε σκωπτικά από χρήστες.

«Προσπαθώντας να αποδείξουν ότι δούλεψαν σκληρά, αντίθετα έδειξαν ότι το AI είναι δύσκολο να ελεγχθεί», ανέφερε ένας άλλος χρήστης του X. «Ποιο είναι ακριβώς το νόημα;».

Το στούντιο που ανέλαβε την παραγωγή εξήγησε ότι χρειάστηκε επτά εβδομάδες για να «χτίσει» την καμπάνια και να «βελτιώσει κάθε καρέ».

Ορισμένες σκηνές απασχόλησαν περισσότερους από δέκα ειδικούς για να πετύχουν «μια ταινία που να μοιάζει αληθινή».

«Οι εργατοώρες που χύθηκαν σε αυτή την ταινία ήταν περισσότερες από μια παραδοσιακή παραγωγή», ανέφερε το στούντιο.

Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης ότι είχε σκοπίμως «επιλέξει και διαμορφώσει κάθε AI performer» προσαρμόζοντας την εμφάνιση, την ενέργεια και την υποτιθέμενη «συναισθηματική παρουσία» τους.

«Ήταν τέχνη», είπε η Bridge. «Απλώς χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία».

Όπως αποκάλυψαν, χρειάστηκε «αμέτρητος αριθμός λήψεων» για να ολοκληρωθεί το τελικό αποτέλεσμα — κάτι που πάντως δεν φάνηκε να συγκινεί τους επικριτές.

«Όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσατε να προσλάβετε ένα κανονικό προσωπικό για μια κανονική διαφήμιση;» σχολίασε ένας.

Ωστόσο η δυσαρέσκεια δεν περιορίστηκε στην AI φύση της διαφήμισης. Κάποιος χαρακτήρισε την καμπάνια «τεράστια αποτυχία» λόγω του αρνητικού χριστουγεννιάτικου μηνύματός της.

«Το μισώ επειδή μειώνει μια όμορφη, ιερή στιγμή σε καμένα μπισκότα, αποτυχημένες διακοσμήσεις και ενοχλητικούς συγγενείς», έγραψε.

Απόσυρση της διαφήμισης

Η McDonald’s της Ολλανδίας δήλωσε στη Daily Mail ότι «αποφάσισε να αποσύρει τη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε με AI».

Στην ανακοίνωση ανέφεραν: «Είχε σκοπό να αντικατοπτρίσει τις αγχωτικές στιγμές που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια των γιορτών στην Ολλανδία, αλλά αναγνωρίζουμε ότι για πολλούς από τους πελάτες μας, η περίοδος είναι “the most wonderful time of the year”. Το σεβόμαστε αυτό και παραμένουμε αφοσιωμένοι στη δημιουργία εμπειριών που προσφέρουν Good Times και Good Food για όλους».

Το ολλανδικό παράρτημα της εταιρείας πρόσθεσε ότι η διαφήμιση λειτούργησε «ως ένα σημαντικό μάθημα καθώς εξερευνούμε την αποτελεσματική χρήση της AI».