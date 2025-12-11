Βγήκαν δύο ραντεβού και τώρα της ζητάει τα χρήματα που έδωσε στο εστιατόριο – «Πιστεύει πως του χρωστάω επειδή τον απέρριψα»

Πάντα φαίνεται λίγο ύποπτο όταν ένας άνδρας κάνει μεγάλη επίδειξη ότι θα πληρώσει το λογαριασμό σε ένα ραντεβού, σαν να προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ο άνδρας – προστάτης. Η ίδια αρχικά δεν έδωσε μεγάλη σημασία στη γενναιοδωρία του στο ραντεβού, ειδικά αφού εκείνος επέμενε να δείξει “καλός γαμπρός”.

Δύο καλά ραντεβού, εξαιρετική χημεία, κανένα ανησυχητικό σημάδι εκτός από μερικά σχόλια που αγνόησε ενώ ήταν λίγο μεθυσμένη. Αλλά τη στιγμή που τον απέρριψε; Ξαφνικά, κάθε ποτό, κάθε πιάτο, κάθε ευρώ μετατράπηκε σε… χρέος που περίμενε να της επιστρέψει!

Και τίποτα δεν “σκοτώνει” την ατμόσφαιρα πιο γρήγορα από έναν άντρα που απαιτεί «αποπληρωμή». Αυτή η 29χρονη γυναίκα βγήκε σε δύο ραντεβού με έναν 32χρονο και όλα πήγαν πραγματικά υπέροχα.

Πέρασε φανταστικά, έμεινε ευχάριστα έκπληκτη που ταιριάξανε τόσο καλά, και έκλεισαν το πρώτο τους ραντεβού με ένα φιλί.

Στο δεύτερο ραντεβού, ήταν σαφώς τρυφεροί μεταξύ τους. Αυτός ο τύπος πλήρωσε γενναιόδωρα το λογαριασμό και δεν την άφησε να συνεισφέρει καθόλου.

«Πλήρωσε και τις δύο φορές και μου είπε ότι δεν χρειάζεται ποτέ να πληρώνω τίποτα γιατί προτιμά να είναι αυτός που πληρώνει τα πάντα και έτσι είναι η δυναμική με τους γονείς του, και η μαμά του δεν δούλεψε ποτέ, και θα ήθελε να προσφέρει στη γυναίκα του μια ζωή όπου εκείνη θα μπορεί να δουλέψει αν θέλει», εξήγησε εκείνη.

«Πάλι, όλα δικά του λόγια. Του είπα ότι θέλω κάποια στιγμή να κάνω παιδιά και να φτιάξω οικογένεια, χωρίς απαραίτητα να αγχώνομαι για τη δουλειά, και εκείνος ανταποκρίθηκε θετικά.»

“Στο δεύτερο ραντεβού κατάλαβα πως δεν ταιριάζουμε”

«Μετά το δεύτερο ραντεβού, παρόλο που το πέρασα υπέροχα, υπήρχαν κάποιες πεποιθήσεις σχετικά με τα παιδιά και την ανατροφή που δεν ταίριαζαν με τις δικές μου. Ήμουν λίγο μεθυσμένη στο ραντεβού, οπότε το άφησα να περάσει.»

Την επόμενη μέρα, με καθαρό μυαλό, σκέφτηκε την κατάσταση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν διατεθειμένη να σπαταλήσει τον χρόνο της σε έναν άνδρα που δεν συμφωνούσε μαζί της σε τόσο σοβαρά ζητήματα.

“Ισχυρίστηκε ότι του χρωστάω”

Έτσι, τον απέρριψε με πολύ ευγενικό τρόπο, λέγοντας ότι πέρασε υπέροχα μαζί του, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί ένα κοινό μέλλον λόγω των αντίθετων απόψεών τους για τα παιδιά και την ανατροφή τους.

Εκείνος αποδέχτηκε την απόρριψη, αλλά στη συνέχεια είπε ότι της χρωστάει λεφτά για τα δύο ραντεβού που είχαν βγει.

«Προφανώς, κρατάει αρχείο για όλα όσα πλήρωσε και είπε ότι θα μου στείλει τα στοιχεία του στο Venmo», συνέχισε εκείνη.

Αυτό μου φαίνεται τόσο γελοίο, και μοιάζει σαν να προσπαθούσε να την εντυπωσιάσει πετώντας λίγα χρήματα γύρω του και παίζοντας τον “κύριο”.

Αν δεν ήθελε να πληρώσει για εκείνη, έπρεπε απλώς να της προτείνει εξαρχής να μοιράζονται τα ραντεβού. Τώρα που όλα τελείωσαν, δεν μπορεί να της ζητάει να του δώσει λεφτά.