Οι 6 ασυνείδητες συμπεριφορές που μαρτυρούν απελπισία στο πρώτο ραντεβού

Το πρώτο ραντεβού είναι μια μίξη άγχους και ανυπομονησίας. Θέλουμε τη σύνδεση αλλά όχι να δείξουμε αγχωμένοι. Η έλξη έχει ρυθμό και η ανάγκη για επιβεβαίωση τον διαταράσσει. Σε αυτό το άρθρο αναλύονται έξι συνήθειες που συχνά μεταδίδουν την αίσθηση της απελπισίας.

Μπορούν να αλλάξουν. Όσοι τις εφαρμόζουν χρειάζονται μόνο να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα και να κάνουν μια μικρή αλλαγή κατεύθυνσης.

Έξι συμπεριφορές που μαρτυρούν απελπισία στο πρώτο ραντεβού:

Μοιράζεστε πολλά – πριν καλλιεργήσετε εμπιστοσύνη

Βιάζεστε να χαρακτηρίσετε τη σχέση

Θέλετε να γίνετε αρεστός – όχι να καλλιεργήσετε οικειότητα

Δείχνετε υπερβολικά διαθέσιμος

Βλέπετε το ραντεβού σαν συνέντευξη για δουλειά

Λέτε “ναι” αλλά το σώμα λέει “όχι”

Όλοι θέλουμε να μας γνωρίζουν. Το μοίρασμα προσωπικών ιστοριών πριν οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μπορεί να φαίνεται σαν βιασύνη για οικειότητα, αλλά συχνά είναι το άγχος για την επίσπευση του αποτελέσματος. Το άλλο άτομο μπορεί να νιώσει τη βιασύνη σας.

Όπως σημειώνει η ψυχοθεραπεύτρια Esther Perel, η επιθυμία χρειάζεται χώρο και μυστήριο για να αναπτυχθεί, πράγμα που σημαίνει να προσέχετε τις αποκαλύψεις σας και να αφήνετε την περιέργεια να κάνει τη δουλειά της.

Το επιχείρημά της είναι απλό: η οικειότητα και η επιθυμία ευδοκιμούν όταν υπάρχει χώρος.

Ένας πρακτικός επαναπροσδιορισμός: απαντήστε σε προσωπικές ερωτήσεις ειλικρινά, αλλά κρατήστε τα πιο βαριά κεφάλαια για τα μελλοντικά ραντεβού. Δεν κρύβεστε. Φροντίζετε για την ασφάλεια.

Βιάζεστε να χαρακτηρίσετε τη σχέση

Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να μιλάτε για διακοπές που θα μπορούσατε να πάτε μαζί, να ρωτάτε ποια θα είναι τα ονόματα των παιδιών σας, ή να προσπαθείτε να ανακαλύψετε “πού πηγαίνει αυτό” από την αρχή της γνωριμίας. Ίσως το κάνετε για να ηρεμήσετε τα νεύρα σας, αλλά φαίνεται σαν να προσπαθείτε να αρπάξετε κάτι. Το πρώτο ραντεβού είναι για να δείτε αν σας αρέσει ο άλλος, όχι για να κάνετε σχέδια ζωής.

Μια αρχική γνωριμία, χωρίς ανάγκη για χαρακτηρισμούς, χωρίς πίεση. Αυτή η πρώιμη άνεση μπορεί να γίνει δέσμευση επειδή υπάρχει χώρος και προχωράτε με τον ίδιο ρυθμό. Αν πιάσετε τον εαυτό σας να σκέφτεται το μέλλον, πατήστε παύση. Επιστρέψτε στη στιγμή.

Το μέλλον είναι πιο ελκυστικό όταν προέρχεται από ένα ποιοτικό τώρα. Για να κατανοήσετε γιατί ο εγκέφαλός σας μπορεί να επιθυμεί σιγουριά, οι ερευνητές εξηγούν ότι η αγχώδης προσκόλληση πιέζει για γρήγορη σαφήνεια ως τρόπο για να καταπραΰνει τον φόβο.

Η κατανόηση του στυλ σας δεν θα σας προσδιορίσει, θα σας απελευθερώσει να επιλέξετε διαφορετικά.

Θέλετε να γίνετε αρεστός – όχι να καλλιεργήσετε οικειότητα

Κάνετε διαρκώς κομπλιμέντα, συμφωνείτε σε όλα, γελάτε με κάθε τους αστείο και προσποιείστε πως όλα είναι τέλεια. Η ζεστασιά είναι ευπρόσδεκτη. Η “παράσταση” είναι πνιγηρή. Όταν κάποιος προσπαθεί υπερβολικά, σε κάνει να αναρωτιέσαι τι προσπαθεί να κρύψει.

Είναι μια ανταγωνιστική πλευρά και δημιουργεί πίεση. Αν δεν προσέξετε, αυτή η τάση μπορεί να καταστρέψει το ραντεβού σας. Η καλοσύνη έχει καλύτερη επίδραση όταν είναι αυθεντική.

Ένα ειλικρινές κομπλιμέντο κερδίζει καλύτερα από πέντε υπερβολικά. Μπορείτε να εκτιμήσετε το αστείο τους χωρίς να χειροκροτήσετε. Μπορείτε να πείτε, “Δεν ασχολούμαι πολύ με τις ταινίες τρόμου, αλλά αγαπώ τα ντοκιμαντέρ.”

Το αυθεντικό είναι γοητευτικό. Αυτό υποστηρίζεται από ερευνητικά δεδομένα για την αυθεντικότητα και την οικοδόμηση σχέσεων. Η δουλειά του κοινωνικού ψυχολόγου Arthur Aron για την οικειότητα δείχνει ότι η αμοιβαία, ειλικρινής αποκάλυψη του εαυτού δημιουργεί σύνδεση πιο αποτελεσματικά από την γενική κολακεία.

Δείχνετε υπερβολικά διαθέσιμος

Η ανταπόκριση είναι υπέροχη. Το να είστε άμεσα διαθέσιμοι σε κάθε ειδοποίηση, όμως, λέει μια διαφορετική ιστορία. Αν απαντάτε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλάζετε το πρόγραμμά σας με την πρώτη τους πρόταση ή στέλνετε μηνύματα τύπου “μόνο για να επιβεβαιώσουμε ότι ισχύει;” τρεις φορές πριν από το δείπνο, μπορεί να κάνετε τον άλλον να νιώσει ότι η ζωή σας είναι κάπως κενή.

Σεβαστείτε τον χρόνο σας. Συμβαδίστε με τον ρυθμό, μην κυνηγάτε τον ρυθμό. Αν αυτοί στείλουν μήνυμα αργότερα μέσα στη μέρα, μπορείτε να απαντήσετε όταν είστε ελεύθεροι.

Μην ανατρέπετε το πρόγραμμά σας. Τα όρια δεν είναι τοίχοι – διαπραγματεύονται. Ο ψυχολόγος John Gottman μιλάει για τις “προσφορές για σύνδεση”, οι οποίες είναι μικρές προσπάθειες για να δημιουργηθεί επαφή.

Η κατεύθυνση προς τις προσφορές είναι καλή, αλλά δεν χρειάζεται να κατευθυνθείτε προς κάθε λεπτό. Το κλειδί είναι η συνέπεια, όχι η άμεση ανταπόκριση.

Βλέπετε το ραντεβού σαν συνέντευξη για δουλειά

Οι ερωτήσεις με γρήγορο ρυθμό, η καταγραφή και η αναζήτηση επιβεβαίωσης κάνουν ένα ραντεβού να μοιάζει με συνέντευξη για δουλειά. Μπορεί να σκέφτεστε κρυφά, “Είπα αυτό που έπρεπε;”, “με συμπαθούν ακόμα;” “το χάλασα με εκείνη την ιστορία;”.

Όσο περισσότερο προσπαθείτε να ελέγξετε την εντύπωση που θα αφήσετε, τόσο περισσότερο την καταστρέφετε. Όμως, σε πρώτα ραντεβού, η προετοιμασία μπορεί να μετατραπεί σε ανάκριση.

Η περιέργεια είναι κάτι διαφορετικό από την ανάκριση. Δοκιμάστε ανοιχτές ερωτήσεις που προσκαλούν σε ιστορίες, όχι σε ενημερώσεις καταστάσεων. “Τι σας εξέπληξε περισσότερο στο να ζείτε σε αυτή την πόλη;” ακούγεται καλύτερα από το “Πού βλέπετε τον εαυτό σας σε πέντε χρόνια;”

Αν νιώσετε την ανάγκη να ζητήσετε επιβεβαίωση, αναλύστε αυτή την ανάγκη. Παρατηρήστε την. Στη συνέχεια, δώστε πρώτα επιβεβαίωση στον εαυτό σας. Υπάρχει μια ήρεμη αυτοπεποίθηση στο να επιτρέπεις σε κάποιον να μην σε επιλέξει. Δεν είναι παραίτηση. Είναι αυτοσεβασμός.

Λέτε “ναι”, αλλά το σώμα λέει “όχι”

Παραγγέλνετε άλλο ποτό όταν θέλετε νερό. Συμφωνώντας να πάτε κάπου που δεν νιώθετε ασφαλείς. Χαμογελώντας σε ένα αστείο που ξεπέρασε τα όρια. Αυτές οι μικρές προδοσίες συσσωρεύονται, και το άλλο άτομο αντιλαμβάνεται την αβεβαιότητα, ακόμα κι αν δεν μπορεί να την προσδιορίσει.

Ο αυτοπεριορισμός δείχνει ότι θα κάνετε τα πάντα για να συνεχιστεί αυτό. Είναι ελκυστικό να έχετε όρια και να τα σέβεστε. Δείχνει ότι είστε το είδος του ανθρώπου που θα σεβαστεί και τα όρια του άλλου.

Η σαφήνεια είναι ευγένεια. Όπως συχνά σημειώνει η θεραπεύτρια Nedra Tawwab, τα όρια είναι ένας τρόπος να δείξετε στους ανθρώπους πώς να σχετίζονται μαζί σας.

Μικρές προσαρμογές που αλλάζουν όλη την ατμόσφαιρα:

Αντικαταστήστε το τριπλό μήνυμα επιβεβαίωσης με ένα σαφές μήνυμα και δείξτε εμπιστοσύνη. Μοιραστείτε μία σημαντική ιστορία αντί για την ιστορία ολόκληρης της ζωής σας. Πείτε ένα αληθινό κομπλιμέντο και αφήστε τη σιωπή να κάνει τη δουλειά της.

Κάντε ερωτήσεις στον παρόντα χρόνο και παραλείψτε τους χαρακτηρισμούς. Συμβαδίστε με τον ρυθμό, μην κυνηγάτε τον ρυθμό. Ακούστε το σώμα σας πριν πείτε ναι. Κάντε μια βόλτα. Πιείτε ένα ποτήρι νερό.

Να είστε περίεργοι και να είμαι ειλικρινείς. Χαμηλή προσπάθεια, μεγάλη απόδοση.

Tips

Βοηθά να θυμόμαστε ότι ένα πρώτο ραντεβού είναι μια γνωριμία, όχι μια απόφαση. Δεν κάνετε οντισιόν για τον ρόλο του συντρόφου της ζωής σας. Είστε δύο άνθρωποι που βλέπουν αν η συζήτηση κυλάει, αν οι αξίες ταιριάζουν και αν το χιούμορ πιάνει. Αυτό είναι όλο.

Μπορείτε να απολαύσετε την στιγμή χωρίς να περιμένετε αποτέλεσμα. Αν σκεφτείτε τα πιο πετυχημένα σας ραντεβού, θα σας έρθει στο μυαλό μια αίσθηση: Η άνεση. Η απουσία βιασύνης και αναμονής. Απλά δύο άνθρωποι που είναι παρόντες για να δουν κάτι αληθινό.

Η απελπισία δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Είναι μια προσωρινή κατάσταση όταν κυριαρχεί ο φόβος. Το αντίδοτο δεν είναι να γίνετε πιο ψυχροί – αλλά πιο σταθεροί.

Οι σταθεροί άνθρωποι δεν μοιράζονται τα πάντα για χάρη της οικειότητας. Δεν προσπαθούν να κλειδώσουν το μέλλον για να ξεφύγουν από το άγνωστο.

Σέβονται τον χρόνο τους, είναι περίεργοι χωρίς να παρεμβαίνουν, και λένε ναι μόνο όταν το εννοούν. Αυτή είναι η ενέργεια που μετατρέπει ένα πρώτο ραντεβού από μια παράσταση σε μια συζήτηση. Και αυτή είναι η ενέργεια που αφήνει και τους δύο να θέλουν ένα δεύτερο ραντεβού.