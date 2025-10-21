Οι 7 συμπεριφορές που μπορούν να κάνουν μια γυναίκα να σας απορρίψει από την αρχή της γνωριμίας σας

marinasiskos

timeout

7 Συμπεριφορές που κάνουν μια γυναίκα να σας απορρίψει απ’ τα πρώτα δευτερόλεπτα της γνωριμίας σας. Φωτογραφία: Pexels
7 Συμπεριφορές που κάνουν μια γυναίκα να σας απορρίψει απ’ τα πρώτα δευτερόλεπτα της γνωριμίας σας. Φωτογραφία: Pexels

H έλξη και η σύνδεση των ανθρώπων δεν είναι μυστηριώδεις δυνάμεις πέρα απ’ τον έλεγχό σας.  Πολλοί άνδρες που φαινομενικά “δεν τους λείπει τίποτα” σαμποτάρουν οι ίδιοι τις ευκαιρίες τους να γνωρίσουν μια γυναίκα.  Ορισμένες συμπεριφορές στέλνουν λάθος μηνύματα στο αντίθετο φύλο πριν καν αρχίσει μια κουβέντα. Σκεφτείτε πως, οι παρακάτω συμπεριφορές είναι τείχη που ορθώνονται και κρύβουν τον αληθινό σας εαυτό.

Οι άνθρωποι που μισούν κρυφά τη δουλειά τους, συνήθως εμφανίζουν αυτές τις 9 συμπεριφορές, χωρίς να το συνειδητοποιούν

Οι 7 συμπεριφορές που κάνουν μια γυναίκα να σας απορρίψει από τις πρώτες στιγμές της γνωριμίας σας:

  • Λέτε ότι έχει όμορφες φίλες
  • Λύνετε τα προβλήματά της
  • Στέλνετε φωτογραφίες σας χωρίς να το ζητήσει
  • Αφήνετε την πόρτα του μπάνιου ανοιχτή
  • Δείχνετε πόσο “άνδρας” είστε με ασέβεια
  • Τη συγκρίνετε με άλλες γυναίκες
  • Είστε φανατισμένος στα αθλητικά

Λέτε ότι έχει όμορφες φίλες

Αυτό μπορεί να έχει πολύ θετική ή πολύ αρνητική κατάληξη: Η θετική: “Η μαμά σου είναι πανέμορφη, της μοιάζεις”. Και η αρνητική: “Κούκλα η αδελφή σου”. Οι γυναίκες ξέρουν ότι μπορεί να βρίσκετε και άλλες γυναίκες όμορφες αλλά μερικά πράγματα, δεν λέγονται. Γιατί; Λόγω διακριτικότητας. Αν ακούγατε το ίδιο για τον αδελφό σας;

Λύνετε τα προβλήματά της

Κάποιες φορές, η σύντροφός σας θέλει απλά να σας πει τα προβλήματά της. Δεν χρειάζεται να βρίσκετε πάντα μια λύση. Όπως εξηγεί ο κοινωνικός λειτουργός Richard Drobnick, για τις γυναίκες “Η κουβέντα είναι από μόνη της ένας παραγωγικός στόχος. Αν η γυναίκα νιώθει ότι την ακούτε με προσοχή, θα τη βοηθήσετε επαρκώς. Το γεγονός ότι κάποιος την ακούει έχει ήδη καταπραΰνει το άγχος και την αρνητική της διάθεση”.

Οι άνδρες που σταμάτησαν να ωριμάζουν στα 16 τους, συνήθως έχουν αυτές τις 8 συμπεριφορές χωρίς να το συνειδητοποιούν

Στέλνετε φωτογραφίες σας χωρίς να το ζητήσει

Κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε: Όλες οι γυναίκες ξέρουν πώς είναι τα ανδρικά σώματα – δεν είναι ανάγκη να μαζεύονται φωτογραφίες σας στην μνήμη του κινητού τους. Όσο ωραίο και αν είναι το φλερτ και η ανυπομονησία, το να στέλνετε διαρκώς φωτογραφίες σας όπου ποζάρετε στον καθρέφτη του μπάνιου, είναι πλέον παρωχημένο.

Αφήνετε την πόρτα του μπάνιου ανοιχτή

Όλα τα ζευγάρια ύστερα από λίγο καιρό αποκτούν οικειότητα. Ορισμένα πράγματα ωστόσο, είναι αυστηρά ιδιωτικά. Η ειδική ψυχικής υγείας Melanie Gorman εξηγεί “Όταν ξέρουμε τα πάντα για τον σύντροφό μας, χάνεται το μυστήριο – μαζί του, και η έλξη”.

Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με ελεγκτικούς γονείς, συχνά εμφανίζουν αυτές τις 8 συμπεριφορές ως ενήλικες

Δείχνετε πόσο “άνδρας” είστε με ασέβεια

Μπορεί να μην το κάνουν όλοι οι άνδρες. Δυστυχώς ωστόσο, οι περισσότερες γυναίκες έχουν μια παρόμοια εμπειρία.  Για παράδειγμα, όταν οι άνδρες δεχτούν ερωτική απόρριψη, αρχίζουν να κατηγορούν τη γυναίκα.  Άλλοι, στην προσπάθειά τους να επιβεβαιώσουν τον ανδρισμό τους, αντιμετωπίζουν τις γυναίκες με περιφρόνηση. Επίσης, μην καβγαδίζετε με τη σύντροφό σας και μην την υποτιμάτε μπροστά σε άλλους.

Τη συγκρίνετε με άλλες γυναίκες

Δεν υπάρχει πρόβλημα αν κοιτάτε μοντέλα στο Instagram. Αυτό που δεν επιτρέπεται, είναι να συγκρίνετε τη σύντροφό σας με αυτά και να περιμένετε να τους μοιάσει. Η Agata Dominika, σύμβουλος σχέσεων, εφιστά την προσοχή για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: “Τα φίλτρα κρύβουν όλες τις ατέλειες. Αυτό δημιουργεί ψευδαισθήσεις και οδηγεί σε λάθος συγκρίσεις. Μπορεί να περιφρονείτε τους ανθρώπους της πραγματικής ζωής”.

Είστε φανατισμένος στα αθλητικά

Όλοι έχουν πάθος με μια ομάδα και ασυνείδητα βγαίνουν εκτός ελέγχουν όταν η αγαπημένη τους ομάδα δεν κερδίζει – φωνάζουν, θυμώνουν.  Η συμπεριφορά αυτή είναι ενοχλητική, όταν μάλιστα επαναλαμβάνεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ώρα που είναι καλύτερα να φάτε βραδινό για να μην παχύνετε, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο ΙΣΑ καταδικάζει την αναφορά στο ψευδοκράτος από ευρωπαϊκό ιατρικό φορέα

Νέα έρευνα της ΕΤΕ: Γιατί πρέπει να γίνουν επενδύσεις 35 δισ. ευρώ στα νησιά έως το 2030

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι λέει η Alpha Finance για τον Γενικό Δείκτη

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τη φώκια στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 29 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Πάγκοι κουζίνας: Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες από καφέ και τσάι με 1 μόνο υλικό

Η κουζίνα είναι ένα από τα δωμάτια του σπιτιού που απαιτούν βαθύ καθαρισμό. Υπολείμματα φαγητο...
17:03 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά ...
16:01 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Τα 5 ζώδια που θα δουν θετικές αλλαγές στην ερωτική ζωή τους έως τις 26 Οκτωβρίου – «Έρχεται αρμονία στις σχέσεις σας»

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 20 έως 26 Οκτωβρίου 2025, πέντε ζώδια βιώνουν βαθιά αγάπη σ...
11:02 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Οι 9 φράσεις που κάνουν αμέσως τους άλλους να αισθάνονται ξεχωριστοί – Τις χρησιμοποιούν μόνο οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι

Η κολακεία δεν έχει καμία σχέση με την ικανότητα μερικών ανθρώπων να κάνουν τους άλλους να νιώ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς