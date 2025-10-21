Οι 7 συμπεριφορές που μπορούν να κάνουν μια γυναίκα να σας απορρίψει από την αρχή της γνωριμίας σας

H έλξη και η σύνδεση των ανθρώπων δεν είναι μυστηριώδεις δυνάμεις πέρα απ’ τον έλεγχό σας. Πολλοί άνδρες που φαινομενικά “δεν τους λείπει τίποτα” σαμποτάρουν οι ίδιοι τις ευκαιρίες τους να γνωρίσουν μια γυναίκα. Ορισμένες συμπεριφορές στέλνουν λάθος μηνύματα στο αντίθετο φύλο πριν καν αρχίσει μια κουβέντα. Σκεφτείτε πως, οι παρακάτω συμπεριφορές είναι τείχη που ορθώνονται και κρύβουν τον αληθινό σας εαυτό.

Οι 7 συμπεριφορές που κάνουν μια γυναίκα να σας απορρίψει από τις πρώτες στιγμές της γνωριμίας σας:

Λέτε ότι έχει όμορφες φίλες

Αυτό μπορεί να έχει πολύ θετική ή πολύ αρνητική κατάληξη: Η θετική: “Η μαμά σου είναι πανέμορφη, της μοιάζεις”. Και η αρνητική: “Κούκλα η αδελφή σου”. Οι γυναίκες ξέρουν ότι μπορεί να βρίσκετε και άλλες γυναίκες όμορφες αλλά μερικά πράγματα, δεν λέγονται. Γιατί; Λόγω διακριτικότητας. Αν ακούγατε το ίδιο για τον αδελφό σας;

Λύνετε τα προβλήματά της

Κάποιες φορές, η σύντροφός σας θέλει απλά να σας πει τα προβλήματά της. Δεν χρειάζεται να βρίσκετε πάντα μια λύση. Όπως εξηγεί ο κοινωνικός λειτουργός Richard Drobnick, για τις γυναίκες “Η κουβέντα είναι από μόνη της ένας παραγωγικός στόχος. Αν η γυναίκα νιώθει ότι την ακούτε με προσοχή, θα τη βοηθήσετε επαρκώς. Το γεγονός ότι κάποιος την ακούει έχει ήδη καταπραΰνει το άγχος και την αρνητική της διάθεση”.

Στέλνετε φωτογραφίες σας χωρίς να το ζητήσει

Κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε: Όλες οι γυναίκες ξέρουν πώς είναι τα ανδρικά σώματα – δεν είναι ανάγκη να μαζεύονται φωτογραφίες σας στην μνήμη του κινητού τους. Όσο ωραίο και αν είναι το φλερτ και η ανυπομονησία, το να στέλνετε διαρκώς φωτογραφίες σας όπου ποζάρετε στον καθρέφτη του μπάνιου, είναι πλέον παρωχημένο.

Αφήνετε την πόρτα του μπάνιου ανοιχτή

Όλα τα ζευγάρια ύστερα από λίγο καιρό αποκτούν οικειότητα. Ορισμένα πράγματα ωστόσο, είναι αυστηρά ιδιωτικά. Η ειδική ψυχικής υγείας Melanie Gorman εξηγεί “Όταν ξέρουμε τα πάντα για τον σύντροφό μας, χάνεται το μυστήριο – μαζί του, και η έλξη”.

Δείχνετε πόσο “άνδρας” είστε με ασέβεια

Μπορεί να μην το κάνουν όλοι οι άνδρες. Δυστυχώς ωστόσο, οι περισσότερες γυναίκες έχουν μια παρόμοια εμπειρία. Για παράδειγμα, όταν οι άνδρες δεχτούν ερωτική απόρριψη, αρχίζουν να κατηγορούν τη γυναίκα. Άλλοι, στην προσπάθειά τους να επιβεβαιώσουν τον ανδρισμό τους, αντιμετωπίζουν τις γυναίκες με περιφρόνηση. Επίσης, μην καβγαδίζετε με τη σύντροφό σας και μην την υποτιμάτε μπροστά σε άλλους.

Τη συγκρίνετε με άλλες γυναίκες

Δεν υπάρχει πρόβλημα αν κοιτάτε μοντέλα στο Instagram. Αυτό που δεν επιτρέπεται, είναι να συγκρίνετε τη σύντροφό σας με αυτά και να περιμένετε να τους μοιάσει. Η Agata Dominika, σύμβουλος σχέσεων, εφιστά την προσοχή για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: “Τα φίλτρα κρύβουν όλες τις ατέλειες. Αυτό δημιουργεί ψευδαισθήσεις και οδηγεί σε λάθος συγκρίσεις. Μπορεί να περιφρονείτε τους ανθρώπους της πραγματικής ζωής”.

Είστε φανατισμένος στα αθλητικά

Όλοι έχουν πάθος με μια ομάδα και ασυνείδητα βγαίνουν εκτός ελέγχουν όταν η αγαπημένη τους ομάδα δεν κερδίζει – φωνάζουν, θυμώνουν. Η συμπεριφορά αυτή είναι ενοχλητική, όταν μάλιστα επαναλαμβάνεται.