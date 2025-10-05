Πρόκειται για ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο. Οι συναισθηματικά ανώριμοι άνδρες, φαίνεται πως έχουν μείνει ψυχολογικά και συναισθηματικά “κολλημένοι” στην ηλικία των 16. Η ανωριμότητα, δεν φαίνεται μόνο από ένα παιδιάστικο αστείο, ούτε από την αγάπη τους για τα βιντεοπαιχνίδια.

Παρατηρούνται ωστόσο ορισμένες συμπεριφορές και στάσεις ζωής που μαρτυρούν έλλειψη ωριμότητας. Μπορεί να μην είναι μοτίβα που προκαλούν κακό, ωστόσο είναι πρόκληση για τις σχέσεις, την εργασία και την προσωπική τους εξέλιξη. Το πιο ενδιαφέρον είναι πως, οι συμπεριφορές αυτές, είναι ασυνείδητες.

Οι άνδρες δηλαδή που τις εμφανίζουν, δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν ακόμη νοοτροπία εφήβου.

Οι άνδρες που σταμάτησαν να ωριμάζουν στα 16 τους, συνήθως έχουν αυτές τις 8 συμπεριφορές χωρίς να το συνειδητοποιούν

Το γνωστό στερεότυπο: ο έφηβος που αγαπάει τα βιντεοπαιχνίδια. Όταν η εμμονή με τα βιντεοπαιχνίδια συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή, μαρτυρά συναισθηματική ανωριμότητα. Όχι μία στο τόσο, ή το σαββατοκύριακο – ορισμένοι άνδρες αφήνουν πίσω τις ευθύνες της πραγματικής ζωής επειδή έχουν βάλει στόχο να ανέβουν επίπεδο στην αγαπημένη τους ψηφιακή περιπέτεια.

Νιώθουν άνετα με τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής, κάτι που τους εμποδίζει να συνειδητοποιήσουν την έλλειψη συναισθηματικής ωριμότητας. Δεν είναι πρόβλημα τα ίδια τα παιχνίδια, αλλά, όταν είναι μοτίβο της ζωής, μαρτυρά νοοτροπία 16άχρονου.

Ανεξάρτητα από το πόσο σοβαροί μπορεί να δείχνουν στην εργασία τους, οι άνδρες που δεν έχουν ωριμάσει μετά την εφηβεία, όταν μπορούν εκδηλώνουν την πραγματική τους νοοτροπία. Ανώριμα ή χοντροκομμένα αστεία, φάρσες – ενέργειες που μόνο έναν έφηβο θα έκαναν περήφανο.

Όσο πλάκα και αν έχουν στην παρέα, είναι μια ένδειξη συναισθηματικής ανωριμότητας – και μάλιστα, ασυνείδητη. Διατηρούν ζωντανή μια περσόνα που δεν συμβαδίζει με την ηλικία τους. Πρόκειται για ένα ακόμη σημάδι συναισθηματικής ανωριμότητας.

Οι συναισθηματικά ανώριμοι άνδρες, αποφεύγουν τις ευθύνες. Είτε στον τομέα της εργασίας, των οικονομικών, ή της διαχείρισης του σπιτιού τους, αδυνατούν να είναι υπόλογοι. Σχετικές έρευνες, δείχνουν ότι, το κομμάτι του εγκεφάλου που ρυθμίζει τον έλεγχο των παρορμήσεων και τα μακροχρόνια σχέδια, ωριμάζει εντελώς μέχρι την ηλικία των 25.

Γι’ αυτό οι έφηβοι δεν μπορούν να είναι πάντα υπεύθυνοι. Αν ωστόσο, ένας ενήλικος άνδρας αδυνατεί να αναλάβει ευθύνες, αυτό μαρτυρά συναισθηματική ανωριμότητα. Μάλιστα, χωρίς να αντιλαμβάνεται το μοτίβο της αποφυγής.

Γενικά, οι έφηβοι δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Η δυσφορία αυτή μπορεί να υπάρχει και στην ενήλικη ζωή.

Οι ανώριμοι άνδρες αποκρίνονται με θυμό ή απομάκρυνση – το συνηθισμένο συναισθηματικό μοτίβο της εφηβείας. Μπορεί να δυσκολεύονται να εκφράσουν την αγάπη, την ευγνωμοσύνη ή συμπάθεια με ώριμο και ισορροπημένο τρόπο.

Καταφεύγουν στον σαρκασμό, το πείραγμα ή ακόμη και τον εκφοβισμό. Δεν καταλαβαίνουν ότι το επίπεδο της συναισθηματικής τους ωριμότητας είναι εκείνο ενός 16άχρονου.

Οι έφηβοι, είναι αβέβαιοι σχετικά με το μέλλον. Είναι λογικό στην εφηβεία, οι άνθρωποι να αποφεύγουν τη δέσμευση και να διστάζουν να πάρουν μακρόπνοες αποφάσεις. Άλλωστε, είναι σε μια ηλικία που ανακαλύπτουν τον εαυτό τους.

Όταν η αβεβαιότητα συνεχίζει να υπάρχει και στην ενήλικη ζωή, υπάρχει πρόβλημα. Η ζωή είναι μια συνέχεια από βραχυπρόθεσμες και επιφανειακές σχέσεις, πολλές αλλαγές στη δουλειά και εναλλασσόμενα ενδιαφέροντα.

Μοιάζει λες και έχουν κολλήσει στην εφηβική φάση της αναζήτησης του εαυτού.

Χάνουν την ομορφιά της δέσμευσης – το βάθος της προσωπικής σχέσης, της εξέλιξης στη δουλειά τους και της προσωπικής τους ανάπτυξης. Τις περισσότερες φορές μάλιστα, χωρίς να το συνειδητοποιούν.

Οι συναισθηματικά ανώριμοι άνδρες, είναι επηρεασμένοι από τους ήρωες των παιδικών βιβλίων και της μυθοπλασίας. Σε μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα μόνοι τους – συχνά, αρνούνται να ζητήσουν βοήθεια.

Θεωρούν αποκλειστικά δική τους ευθύνη να διορθώσουν τα πάντα – όπως οι αγαπημένοι τους ήρωες. Δεν συνειδητοποιούν ότι είναι ανθρώπινο να ζητούν και να χρειάζονται βοήθεια.

Στην εφηβεία, οι φιλίες βασίζονται στις κοινές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ιδιαίτερη συναισθηματική σύνδεση ή επικοινωνιακό βάθος. Αυτό είναι κάτι αλλάζει όσο ωριμάζουμε.

Οι φιλίες μας εξελίσσονται και αποκτούν συναισθηματική σημασία. Οι άνδρες ωστόσο, που δεν έχουν ωριμάσει μετά την εφηβεία τους, διατηρούν επιφανειακές φιλίες. Φιλίες που στηρίζονται στα ενδιαφέροντα, όπως ο αθλητισμός και τα βιντεοπαιχνίδια, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία προσωπικής σύνδεσης.

Μάλιστα, αποφεύγονται αυτού του είδους οι συζητήσεις. Το ενδιαφέρον είναι πως οι ίδιοι, δεν συνειδητοποιούν ότι οι φιλίες τους, είναι επιφανειακές.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο που μαρτυρά συναισθηματική ανωριμότητα, είναι η αντίσταση στην αλλαγή. Οι ανώριμοι άνδρες, όπως και οι έφηβοι, παραμένουν στάσιμοι και αντιστέκονται σε κάθε ευκαιρία να προχωρήσουν μπροστά και να εξελιχθούν.

Η αλλαγή συνεπάγεται την εξέλιξη, την προσαρμογή – καμιά φορά, δημιουργεί δυσφορία. Απαιτεί συναισθηματική νοημοσύνη.

Γι’ αυτό, για τους άνδρες που δεν έχουν ωριμάσει συναισθηματικά, η αλλαγή μοιάζει απειλητική και είναι ανεπιθύμητη. Προτιμούν την οικειότητα των συνηθειών τους – ακόμη και δεν έχουν πλέον κανένα όφελος. Μάλιστα, η αντίσταση αυτή, είναι ασυνείδητη.

Η σημασία της εξέλιξης

Η περιπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, είναι συναρπαστική. Η συναισθηματική ωριμότητα δεν εξαρτάται μόνο από την ηλικία. Εξαρτάται ακόμη από την εξέλιξη, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ικανότητα της προσαρμογής και της προόδου.

Για ορισμένους άνδρες, το ταξίδι της συναισθηματικής εξέλιξης μοιάζει να έχει σταματήσει στην εφηβεία. Αυτό δημιουργεί εμπόδια στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, ποτέ δεν είναι αργά.

Όπως έχει πει και ο Καρλ Ρότζερς, “Η όμορφη ζωή είναι μια διαδικασία, όχι προορισμός”. Αυτό ισχύει και για τη συναισθηματική ωριμότητα.

Είτε αναγνωρίζετε παραπάνω μοτίβα στον εαυτό σας, ή σε κάποιον γνωστό σας, η κατανόηση είναι το πρώτο βήμα προς την ενδοσκόπηση και την προαγωγή της εξέλιξης. Άλλωστε, η συναισθηματική ωρίμανση είναι ένα ταξίδι. Είναι μια αδιάλειπτη διεργασία που συνεχίζει σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.