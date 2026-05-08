Κιρ Στάρμερ: «Δεν πρόκειται να φύγω» – Υπό πίεση ο Βρετανός Πρωθυπουργός μετά τη βαριά ήττα των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε την Παρασκευή να συνεχίσει «τον αγώνα» για να υλοποιήσει την υπόσχεσή του για «αλλαγή» στη Βρετανία, αφού το Εργατικό Κόμμα υπέστη βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές, γεγονός που ενέτεινε τις αμφιβολίες για την ικανότητά του να κυβερνήσει.

Λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη σαρωτική νίκη του στις εθνικές εκλογές, ο Στάρμερ είδε τους ψηφοφόρους να τιμωρούν την κυβέρνηση των Εργατικών, καταφέρνοντας πλήγμα σε ορισμένα από τα παραδοσιακά προπύργια του κόμματος σε πρώην βιομηχανικές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Αγγλίας.

Η άνοδος του Reform και ο πολιτικός μετασχηματισμός

Ο νικητής της αναμέτρησης ήταν το λαϊκίστικο κόμμα «Reform UK» του Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο κέρδισε περισσότερες από 350 έδρες δημοτικών συμβούλων στην Αγγλία.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Reform θα μπορούσε να αναδειχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση στη Σκωτία και την Ουαλία, απέναντι στο SNP και το Plaid Cymru.

Τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον κατακερματισμό του παραδοσιακού δικομματικού συστήματος της Βρετανίας σε μια πολυκομματική δημοκρατία.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτό αντιπροσωπεύει έναν από τους μεγαλύτερους μετασχηματισμούς στη βρετανική πολιτική τον τελευταίο αιώνα, με τους Εργατικούς και τους Συντηρητικούς να χάνουν ψήφους προς το Reform, το αριστερό Κόμμα των Πρασίνων και τα εθνικιστικά κόμματα.

Η απάντηση Στάρμερ και οι εσωκομματικές πιέσεις

Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά δημοτικότητάς του έχουν βυθιστεί στα χαμηλότερα επίπεδα για Βρετανό ηγέτη, ο Στάρμερ εμφανίστηκε ανένδοτος κατά την επίσκεψή του στο Ίλινγκ του δυτικού Λονδίνου, όπου οι Εργατικοί διατήρησαν τον έλεγχο του συμβουλίου.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν πρόκειται να φύγω».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ψηφοφόροι ανησυχούν περισσότερο για τον ρυθμό της αλλαγής παρά για την ηγεσία του.

Δεσμεύτηκε να καθορίσει τα απαραίτητα βήματα για τη μεταμόρφωση της Βρετανίας, σηματοδοτώντας μια νέα προσπάθεια επανεκκίνησης για μια κυβέρνηση που δυσκολεύεται να επικοινωνήσει το όραμά της ή να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους ζωής.

Ωστόσο, η κλίμακα της ήττας στις εκλογές για τα 136 τοπικά συμβούλια της Αγγλίας και τα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας —η σημαντικότερη δοκιμασία της κοινής γνώμης πριν από τις γενικές εκλογές του 2029— δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ο Τζον Κέρτις, ο πλέον σεβαστός δημοσκόπος της Βρετανίας, σχολίασε: «Η εικόνα είναι σχεδόν τόσο κακή όσο αναμενόταν για τους Εργατικούς, ή και χειρότερη».

Το φάσμα της αμφισβήτησης

Ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών προειδοποιούν ότι εάν το κόμμα αποτύχει να κρατήσει μεγάλο μέρος των 2.500 εδρών που υπερασπίζεται στην Αγγλία ή χάσει την εξουσία στην Ουαλία, ο Στάρμερ θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέες πιέσεις για παραίτηση ή για τον ορισμό χρονοδιαγράμματος αποχώρησης.

Προς το παρόν, οι σύμμαχοί του τον στηρίζουν, με τον υπουργό Άμυνας, Τζον Χίλι, να δηλώνει ότι το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι ψηφοφόροι είναι «το πιθανό χάος μιας εκλογής ηγεσίας».

Ο Χίλι πρόσθεσε πως πιστεύει ότι ο Βρετανός ηγέτης μπορεί ακόμα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και να ανατρέψει το κλίμα.

Με πληροφορίες από: Reuters