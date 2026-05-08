Γεωργιάδης: Δημοσίευσε τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Σαλμά – «Είχαν δίκιο όσοι μου έλεγαν ότι δεν του αξίζει κανένας σεβασμός»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε στα social media τη μήνυση που έκανε στον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα περιοριστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας υπονοούμενα ότι θα αφορούν και τον χώρο της Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε αυτήν την ανάρτηση, θέλοντας να απαντήσει στον Μάριο Σαλμά, ο οποίος το βράδυ της Πέμπης (7/5) είπε σε συνέντευξή του στο Kontra, ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν του έχει κάνει μήνυση.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο ανεξάρτητος βουλευτής δήλωσε: «Είναι ευφυής άνθρωπος. Φαντάζεστε ότι αυτά που θα πω στη Βουλή ή αυτά που είπα ότι γνωρίζω θα ήθελε να γίνουν δικογραφίες;».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής, στη δημοσιοποίηση της μήνυσης που -όπως αναφέρει- έχει καταθέσει από τα τέλη του Απριλίου.

«Επειδή μου στέλνετε διάφοροι να σχολιάσω τις αλλεπάλληλες γελοίες κατηγορίες εναντίον μου, του πρώην συναδέλφου μου κ. Σαλμά, σας δείχνω μόνον αυτό. Ισχυρίστηκε χθες ότι δεν του έκανα μήνυση, διότι τον φοβάμαι, ενώ του έχω καταθέσει μήνυση ήδη από τα τέλη Απριλίου… από αυτό και μόνον μπορείτε να αντιληφθείτε την αξιοπιστία και των υπολοίπων ισχυρισμών του….άρα δεν θα του απαντώ, διότι δεν έχω καμία διάθεση να τον καταστήσω συνομιλητή μου. Η πολιτική του καριέρα τελειώνει στις προσεχείς εκλογές τα προσωπικά μας θα τα λύσει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Δυστυχώς αν και εγώ ειδικά προσπάθησα να τον αντιμετωπίσω με σεβασμό λόγω της πολύχρονης Κοινοβουλευτικής του διαδρομής, τελικά απεδείχθη ότι είχαν δίκιο όλοι όσοι μου έλεγαν ότι δεν του αξίζει κανένας σεβασμός και ότι απλά έκανα εγώ λάθος….σε κάθε περίπτωση κρίμα.», έγραψε στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γυναικά σοκάρει με την εμπειρία της με τον χανταϊό: «Είχα παραισθήσεις και οι γιατροί με έδεσαν»

Καρκίνος Ωοθηκών: Η κλινική εικόνα είναι συχνά ύπουλη και μη ειδική

Λαϊκές αγορές: Ποιες αλλαγές έρχονται με τον νέο νόμο 5297/2026

ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει στις απαλλαγές με το ΜΙΔΑ

Οι «χορευτικοί πίδακες» μιας μαύρης τρύπας – Εντυπωσιακή ανακάλυψη στο σύστημα Cygnus X-1

Remarkable Paper Pure: Η απόλυτη ψηφιακή εμπειρία γραφής χωρίς περισπασμούς
περισσότερα
13:16 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Στα χέρια των Ενόπλων Δυνάμεων το μυστηριώδες θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα 3 σενάρια που εξετάζονται

Συναγερμός σε ανώτατο επίπεδο στα κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της ΕΥΠ έχει σημάνει ...
12:57 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Politico: Η Ελλάδα «ποντάρει» στο MAGA – Το μεγάλο στοίχημα του Μητσοτάκη και η «πινελιά» της Γκίλφοϊλ

Ενώ οι σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τους παραδοσιακούς Ευρωπαίους συμμάχου...
12:27 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Γεραπετρίτης για τους Έλληνες που προφυλακίστηκαν επειδή άνοιξαν σημαία στην Αγιά Σοφία: «Σε πολύ άμεσο χρόνο θα έχει επιλυθεί το ζήτημα»

«Ευελπιστούμε ότι σε πολύ άμεσο χρόνο θα έχει οριστικά επιλυθεί το ζήτημα και θα έχει αίσιο τέ...
12:11 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Γεραπετρίτης για τον στολίσκο «Sumud»: Η Ελλάδα με υπευθυνότητα επέδειξε την ανθρωπιστική στάση της και απεγκλώβισε τους ακτιβιστές

«Είμαστε στη διάθεση πάντοτε για ανθρωπιστική βοήθεια. Αν θεωρεί οποιαδήποτε ανθρωπιστική οργά...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή