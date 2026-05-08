Γεωργιάδης: Δημοσίευσε τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Σαλμά – «Είχαν δίκιο όσοι μου έλεγαν ότι δεν του αξίζει κανένας σεβασμός»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε στα social media τη μήνυση που έκανε στον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα περιοριστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας υπονοούμενα ότι θα αφορούν και τον χώρο της Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε αυτήν την ανάρτηση, θέλοντας να απαντήσει στον Μάριο Σαλμά, ο οποίος το βράδυ της Πέμπης (7/5) είπε σε συνέντευξή του στο Kontra, ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν του έχει κάνει μήνυση.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο ανεξάρτητος βουλευτής δήλωσε: «Είναι ευφυής άνθρωπος. Φαντάζεστε ότι αυτά που θα πω στη Βουλή ή αυτά που είπα ότι γνωρίζω θα ήθελε να γίνουν δικογραφίες;».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής, στη δημοσιοποίηση της μήνυσης που -όπως αναφέρει- έχει καταθέσει από τα τέλη του Απριλίου.

«Επειδή μου στέλνετε διάφοροι να σχολιάσω τις αλλεπάλληλες γελοίες κατηγορίες εναντίον μου, του πρώην συναδέλφου μου κ. Σαλμά, σας δείχνω μόνον αυτό. Ισχυρίστηκε χθες ότι δεν του έκανα μήνυση, διότι τον φοβάμαι, ενώ του έχω καταθέσει μήνυση ήδη από τα τέλη Απριλίου… από αυτό και μόνον μπορείτε να αντιληφθείτε την αξιοπιστία και των υπολοίπων ισχυρισμών του….άρα δεν θα του απαντώ, διότι δεν έχω καμία διάθεση να τον καταστήσω συνομιλητή μου. Η πολιτική του καριέρα τελειώνει στις προσεχείς εκλογές τα προσωπικά μας θα τα λύσει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Δυστυχώς αν και εγώ ειδικά προσπάθησα να τον αντιμετωπίσω με σεβασμό λόγω της πολύχρονης Κοινοβουλευτικής του διαδρομής, τελικά απεδείχθη ότι είχαν δίκιο όλοι όσοι μου έλεγαν ότι δεν του αξίζει κανένας σεβασμός και ότι απλά έκανα εγώ λάθος….σε κάθε περίπτωση κρίμα.», έγραψε στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης.