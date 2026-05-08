Ιρανός ΥΠΕΞ: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια» εν μέσω διπλωματικών επαφών – «Δεν υποκύπτουμε»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτσι, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει επανειλημμένα τις διπλωματικές προσπάθειες υπέρ της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος άφησε αιχμές για τα κίνητρα της αμερικανικής πλευράς, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται.

«Είναι μια ωμή τακτική πίεσης; Ή το αποτέλεσμα ενός “σαμποτέρ” που για ακόμη μια φορά παραπλανά τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε ένα νέο τέλμα;» διερωτήθηκε.

Every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. Is it a crude pressure tactic? Or the result of a spoiler once again duping POTUS into another quagmire? Whatever the causes, outcome is the same: Iranians never bow to pressure. pic.twitter.com/ev7dMIebNB — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 8, 2026



Παρά την ένταση, ο Αράγτσι έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τη στάση της Τεχεράνης απέναντι στις κινήσεις της Ουάσινγκτον, καταλήγοντας: «Όποιες κι αν είναι οι αιτίες, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στην πίεση».