Ιρανός ΥΠΕΞ: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια» εν μέσω διπλωματικών επαφών – «Δεν υποκύπτουμε»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ Γενεύη ουρανίο Αμπάς Αραγτσί
Φωτογραφία: Reuters

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτσι, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει επανειλημμένα τις διπλωματικές προσπάθειες υπέρ της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος άφησε αιχμές για τα κίνητρα της αμερικανικής πλευράς, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται.

«Είναι μια ωμή τακτική πίεσης; Ή το αποτέλεσμα ενός “σαμποτέρ” που για ακόμη μια φορά παραπλανά τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε ένα νέο τέλμα;» διερωτήθηκε.


Παρά την ένταση, ο Αράγτσι έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τη στάση της Τεχεράνης απέναντι στις κινήσεις της Ουάσινγκτον, καταλήγοντας: «Όποιες κι αν είναι οι αιτίες, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στην πίεση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γυναικά σοκάρει με την εμπειρία της με τον χανταϊό: «Είχα παραισθήσεις και οι γιατροί με έδεσαν»

Καρκίνος Ωοθηκών: Η κλινική εικόνα είναι συχνά ύπουλη και μη ειδική

Λαϊκές αγορές: Ποιες αλλαγές έρχονται με τον νέο νόμο 5297/2026

ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει στις απαλλαγές με το ΜΙΔΑ

Οι «χορευτικοί πίδακες» μιας μαύρης τρύπας – Εντυπωσιακή ανακάλυψη στο σύστημα Cygnus X-1

Remarkable Paper Pure: Η απόλυτη ψηφιακή εμπειρία γραφής χωρίς περισπασμούς
περισσότερα
12:33 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Γερμανία: Ομηρία σε τράπεζα – Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές το πρωί της Παρασκευής, καθώς βρίσκεται σε εξέλι...
11:51 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

FT: Οι γιοι του Τραμπ επενδύουν σε funds που στηρίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ – 1 δισ. δολάρια σε drones και AI

Ο Έρικ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιοι του Προέδρου των ΗΠΑ, επενδύουν σε κεφάλαια (funds)...
11:17 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Τραμπ για χανταϊό: «Ελπίζουμε ότι είναι υπό έλεγχο» – Σάλος για τις περικοπές των ΗΠΑ σε έρευνες για τη μεταδοτικότητά του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει ενημερωθεί για τα κρούσματα του...
08:41 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Βίντεο: Στιγμές τρόμου για δρομείς στις Φιλιππίνες – Τράπηκαν σε φυγή καθώς γιγαντιαίο σύννεφο τέφρας τους καταδίωκε

Δραματικές στιγμές έζησε μια ομάδα δρομέων στις Φιλιππίνες, όταν αναγκάστηκαν να τρέξουν για τ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή