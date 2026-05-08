Βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok: «4ήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Ανδρουλάκης, TikTok, 4ημερη εργασία

Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikΤok, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας.

«Δεν αφορά ούτε το μανάβικο ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι η πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, για θέσεις έντασης διανοίας όπως προγραμματιστές, υπηρεσίες HR, λογιστές, marketeers, data analysts, διοικητικές υπηρεσίες κ.α.

«Το 92% των επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου που υιοθέτησαν την 4ημερη εργασία, την κράτησαν. Η απόδοση ανέβηκε 85%. H εργασιακή κόπωση έπεσε κατά 23% σε εταιρείες της Πορτογαλίας» επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Λιγότερο burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ. 4ήμερη εργασία. Λένε ότι δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται» καταλήγει.

 

@nikos.androulakis4ήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται!♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

