«Αθήνα Ψηλά»: Η πρωτεύουσα πρέπει επειγόντως να αποκτήσει σοβαρό σχέδιο για τα πατίνια

«Η πρωτεύουσα πρέπει επειγόντως να αποκτήσει σοβαρό σχέδιο για τα πατίνια. Με κανόνες, ασφάλεια και σεβασμό στον δημόσιο χώρο» τονίζει σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια.

Και προσθέτει: «Η παράταξή μας είναι η πρώτη που, από τον Φεβρουάριο του 2025, θέτει συνεχώς το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη δημοτική αρχή να μένει στα λόγια και να αποφεύγει συστηματικά να το αντιμετωπίσει.

Μέχρι σήμερα, το μόνο που έχει κάνει είναι… ένα βίντεο όπου ανακοίνωσε:

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης

Όρια ταχύτητας και χρήση κράνους

Ελέγχους και πρόστιμα

Όμως απέκρυψε το βασικό: όλα αυτά σήμερα ΔΕΝ μπορούν να εφαρμοστούν.

Δεν μπορεί να χωροθετήσει νόμιμα θέσεις στάθμευσης.

Δεν μπορεί να θεσμοθετήσει κανόνες.

Δεν μπορεί να κάνει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα, πέρα από τις παραβάσεις του ΚΟΚ.

Γιατί; Επειδή η Δημοτική Αρχή δεν έχει φροντίσει να υπάρχει εγκεκριμένη κανονιστική ρύθμιση για τα πατίνια των εταιριών».

«Ο Δήμος Αθηναίων έστειλε μόλις τον Ιούλιο του 2025 την κανονιστική προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Και αυτή ακυρώθηκε, λόγω προχειρότητας, σοβαρών παραλείψεων και έκνομων διατάξεων. Ούτε τα πρόστιμα που προέβλεπε δεν μπόρεσαν να στοιχειοθετήσουν σωστά και ακυρώθηκαν.

Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.

Ακόμη και αν φέρει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την νέα κανονιστική και ακόμη και αν αυτή είναι άρτια, δε θα μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα γιατί δεν έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Οι προαλοιφόμενες αλλαγές στον ΚΟΚ είναι αναγκαίες, αλλά δεν είναι αρκετές» επισημαίνει η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» .

Και καταλήγει: «Ας σοβαρευτούμε. Ο Δήμος Αθηναίων δεν χρειάζεται άλλα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Χρειάζεται σχέδιο, θεσμική προετοιμασία και πραγματική πολιτική βούληση».