«Αθήνα Ψηλά»: Η πρωτεύουσα πρέπει επειγόντως να αποκτήσει σοβαρό σχέδιο για τα πατίνια

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Πατίνια

«Η πρωτεύουσα πρέπει επειγόντως να αποκτήσει σοβαρό σχέδιο για τα πατίνια. Με κανόνες, ασφάλεια και σεβασμό στον δημόσιο χώρο» τονίζει σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια.

Και προσθέτει: «Η παράταξή μας είναι η πρώτη που, από τον Φεβρουάριο του 2025, θέτει συνεχώς το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη δημοτική αρχή να μένει στα λόγια και να αποφεύγει συστηματικά να το αντιμετωπίσει.

 Μέχρι σήμερα, το μόνο που έχει κάνει είναι… ένα βίντεο όπου ανακοίνωσε:

  • Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης
  • Όρια ταχύτητας και χρήση κράνους
  • Ελέγχους και πρόστιμα

Όμως απέκρυψε το βασικό: όλα αυτά σήμερα ΔΕΝ μπορούν να εφαρμοστούν.

  • Δεν μπορεί να χωροθετήσει νόμιμα θέσεις στάθμευσης.
  • Δεν μπορεί να θεσμοθετήσει κανόνες.
  • Δεν μπορεί να κάνει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα, πέρα από τις παραβάσεις του ΚΟΚ.

Γιατί; Επειδή η Δημοτική Αρχή δεν έχει φροντίσει να υπάρχει εγκεκριμένη κανονιστική ρύθμιση για τα πατίνια των εταιριών».

«Ο Δήμος Αθηναίων έστειλε μόλις τον Ιούλιο του 2025 την κανονιστική προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Και αυτή ακυρώθηκε, λόγω προχειρότητας, σοβαρών παραλείψεων και έκνομων διατάξεων. Ούτε τα πρόστιμα που προέβλεπε δεν μπόρεσαν να στοιχειοθετήσουν σωστά και ακυρώθηκαν.

Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.

Ακόμη και αν φέρει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την νέα κανονιστική και ακόμη και αν αυτή είναι άρτια, δε θα μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα γιατί δεν έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Οι προαλοιφόμενες αλλαγές στον ΚΟΚ είναι αναγκαίες, αλλά δεν είναι αρκετές» επισημαίνει η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» .

Και καταλήγει: «Ας σοβαρευτούμε. Ο Δήμος Αθηναίων δεν χρειάζεται άλλα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Χρειάζεται σχέδιο, θεσμική προετοιμασία και πραγματική πολιτική βούληση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός 4 μηνών 3.000 προσλήψεις επικουρικών στο ΕΣΥ

Κοινωνική Αντιπαροχή: Τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ που γίνονται κοινωνικές κατοικίες

Φορολογικές απαλλαγές: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για την κοινοποίηση της νέας πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ

Οι «χορευτικοί πίδακες» μιας μαύρης τρύπας – Εντυπωσιακή ανακάλυψη στο σύστημα Cygnus X-1

Remarkable Paper Pure: Η απόλυτη ψηφιακή εμπειρία γραφής χωρίς περισπασμούς
περισσότερα
16:38 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Άγιος Παντελεήμονας: «Λαβράκι» σε έλεγχο ύποπτου οχήματος – Κατασχέθηκαν πιστόλι, χρυσές λίρες και κοσμήματα – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 45χρονου μίας 45χρονης, οι οποίοι μετέφεραν εντός οχήματος πλήθος κοσμημάτων ...
16:30 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Νεκρό αρκουδάκι στην Εγνατία Οδό – Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ένα αρσενικό αρκουδάκι περίπου 1,5 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο, στον άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπη...
16:06 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Κρήτη: «Προσχεδιασμένη εκτέλεση» η δολοφονία του 21χρονου, λέει η δικηγόρος της οικογένειας – Έκκληση για ψυχραιμία από τον συνήγορο των κατηγορουμένων

«Προσχεδιασμένη εκτέλεση» χαρακτήρισε η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου τη δολοφονία το...
15:40 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Νέα Φιλαδέλφεια: Στη φυλακή ο 25χρονος για την επίθεση σε βάρος 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού – «Ντρέπομαι, ήταν τεράστιο λάθος μου»

Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος που κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε 17χρονο, που είναι σ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή