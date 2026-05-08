Ιράν: Κατέλαβε το δεξαμενόπλοιο «Ocean Koi» στην Αραβική Θάλασσα – Τελούσε υπό αμερικανικές κυρώσεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ορμούζ

Σε μια επιχείρηση ειδικού σχεδιασμού στην Αραβική Θάλασσα προχώρησε το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν, θέτοντας υπό τον έλεγχό του το δεξαμενόπλοιο «Ocean Koi», το οποίο τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις και μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του στρατού, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, «Το ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης επιχείρησης στην Αραβική Θάλασσα, κατέλαβε το παράνομο δεξαμενόπλοιο Ocean Koi».

Επισημαίνεται ότι το πετρέλαιο «ανήκει στην Ισλαμική Δημοκρατία» του Ιράν.

Η Τεχεράνη γνωστοποίησε ότι το πλοίο οδηγήθηκε πίσω στις νότιες ακτές της χώρας, υποστηρίζοντας ότι επιδίωξε «να προκαλέσει ζημιά και να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζονται οι ακριβείς λόγοι αυτής της κίνησης.


Η κατάληψη του δεξαμενόπλοιου σημειώθηκε στον απόηχο των συγκρούσεων μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγική δίοδο που συνδέει τον Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Σημειώνεται ότι το Ιράν έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό το στενό πέρασμα, από το οποίο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου πριν από το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

