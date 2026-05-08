Παναθηναϊκός: «Τέλος» για φέτος Πελίστρι και Ίνγκασον

Χωρίς τους Φακούντο Πελίστρι και Ίνγκι Ίνγκασον θα ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στην Super League… Και αυτό γιατί αμφότεροι υπέστησαν τραυματισμούς, οι οποίοι αναμένεται να τους κρατήσουν εκτός δράσης από τα υπόλοιπα τρία ματς του «τριφυλλιού» στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, ο Ουρουγουανός εξτρέμ υπέστη νέο μυικό τραυματισμό, ο οποίος τον θέτει εκτός «μάχης» από το κυριακάτικο (10/5) αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (13/5) και την εντός έδρας «μονομαχία» με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (17/5).

Από την πλευρά του, ο Ισλανδός σέντερ μπακ υπέστη διάστρεμμα και αναμένεται και αυτός να απουσιάσει από τα εναπομείναντα παιχνίδια των «πράσινων» στη σεζόν 2025-26.