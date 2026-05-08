Θεσσαλονίκη: Πήγε οπλισμένος στο μαγαζί που εργάζεται η πρώην σύντροφός του

Enikos Newsroom

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ένας 40χρονος επιχείρησε τα ξημερώματα να μπει υπό την απειλή όπλου, σε ίντερνετ καφέ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, αναζητώντας την πρώην σύντροφό του, η οποία εργάζεται στο κατάστημα.

Η 34χρονη γυναίκα απουσίαζε από το κατάστημα τη στιγμή του περιστατικού, με τον άνδρα να αποχωρεί όταν κλήθηκε η Άμεση Δράση.

Έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις, ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης και συνελήφθη. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και το ποσό των 878 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενδοοικογενειακή βία, αντίσταση και απόπειρα σωματικής βλάβης, ενώ οδηγείται στον αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ

