Χανταϊός: Αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη εμβολίου – Η νέα τεχνολογία «ensilication» που γεννά ελπίδες

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων εργάζεται εντατικά για τη δημιουργία εμβολίου κατά του χανταϊού, μετά το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που οδήγησε στον θάνατο τριών ανθρώπων.

Παρά το γεγονός ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται σπάνια και ο κίνδυνος για το κοινό παραμένει χαμηλός, η έλλειψη ειδικής θεραπείας καθιστά την ανάπτυξη εμβολίου επιτακτική ανάγκη.

Η πηγή της επιδημίας επιβεβαιώθηκε ότι είναι το στέλεχος των Άνδεων, ένα στέλεχος του χανταϊού που συνήθως εντοπίζεται στη Νότια Αμερική και μεταφέρεται από αρουραίους.

Η διεθνής συνεργασία και ο στόχος του εμβολίου

Στην ομάδα συμμετέχουν ειδικοί από τις ΗΠΑ και τη Νότια Αφρική, με επικεφαλής την καθηγήτρια Χημείας Ασέλ Σαρτμπάεβα, από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ.

Η ομάδα είχε ξεκινήσει τις εργασίες της πριν από το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο απέπλευσε από την Αργεντινή τον περασμένο μήνα.

«Προφανώς, η ανάπτυξη ενός εμβολίου θα ήταν εκπληκτική, διότι τότε θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε περιστατικά εμφάνισης αυτής της νόσου ή τουλάχιστον να μετριάσουμε τις πραγματικά κακές συνέπειες της λοίμωξης», δήλωσε η ίδια.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έχουν εντοπιστεί συνολικά οκτώ κρούσματα -τρία επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα- μεταξύ των ατόμων που επέβαιναν στο πλοίο.

Από τους τρεις θανάτους, μόνο μία περίπτωση (μια γυναίκα από την Ολλανδία) έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι οφείλεται στον ιό, ενώ οι θάνατοι του συζύγου της και μιας Γερμανίδας υπηκόου τελούν υπό διερεύνηση.

Παρά την ανησυχία, ο ΠΟΥ δήλωσε ότι αναμένει περισσότερα κρούσματα, αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν αποτελεί την αρχή μιας νέας πανδημίας.

Νέα κρούσματα και η διασπορά του ιού

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) επιβεβαίωσε ότι, εκτός από τους δύο Βρετανούς που νοσηλεύονται σε Ολλανδία και Νότιο Αφρική, υπάρχει πλέον «μια επιπλέον ύποπτη περίπτωση Βρετανού υπηκόου στο Τριστάν ντα Κούνια».

Ο ασθενής παραμένει στο απομονωμένο νησί του Νοτίου Ατλαντικού.

Η καινοτομία «ensilication»

Πέρα από την ανάπτυξη του αντιγόνου, η έρευνα επικεντρώνεται στη θερμική σταθερότητα του εμβολίου. Πολλά εμβόλια απαιτούν μεταφορά σε θερμοκρασίες κατάψυξης, όμως η ομάδα της Σαρτμπάεβα αναπτύσσει μια μέθοδο που ονομάζεται «ensilication».

«Είναι μια νέα τεχνολογία την οποία αναπτύσσω με την ομάδα μου εδώ και πάνω από 15 χρόνια», δήλωσε η καθηγήτρια.

«Η ensilication είναι μια νέα πρωτοποριακή μέθοδος για την επικάλυψη των εμβολίων με πολύ λεπτά στρώματα ανόργανου υλικού, ώστε να γίνουν θερμικά σταθερά», εξήγησε.

Η ίδια εξήγησε τη δομή της διεθνούς συνεργασίας, λέγοντας: «Αυτό που κάνουμε είναι ότι η ομάδα μας στο Μπαθ συνεργάζεται με άλλες δύο ομάδες, μία στο Τέξας, η οποία έχει αναπτύξει το αντιγόνο κατά του χανταϊού, και μία ομάδα στη Νότια Αφρική με μια εταιρεία που ονομάζεται Afrigen».

«Προσθέτουμε τη θερμική σταθεροποίηση πάνω σε αυτό, ώστε να καταστήσουμε το εμβόλιο ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, έτσι ώστε να μπορούμε να πραγματοποιούμε, για παράδειγμα, παραδόσεις με drones».

Μέχρι στιγμής, το σκεύασμα έχει δοκιμαστεί στο εργαστήριο και σε ζώα, προκαλώντας «εξαιρετική ανοσολογική απόκριση», ενώ αναμένεται να δοκιμαστεί σε ανθρώπους για πρώτη φορά αργότερα φέτος.

Διεθνής αναγνώριση της έρευνας

Το έργο της ομάδας τυγχάνει της πλήρους στήριξης της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο καθηγητής Ντάνκαν Κρεγκ, κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο του Μπαθ είναι εξαιρετικά περήφανο για την καθηγήτρια Ασέλ Σαρτμπάεβα και την ομάδα της που ηγούνται αυτής της πρωτοποριακής έρευνας, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την καινοτόμο προσέγγισή της στην ανάπτυξη εμβολίων».

Σημειώνεται ότι, ελλείψει φαρμάκου, η φροντίδα των ασθενών με χανταϊό περιορίζεται σε υποστηρικτικά μέσα, όπως οξυγονοθεραπεία, ακόμη και αιμοκάθαρση για όσους παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα.

Με πληροφορίες από: BBC, The Sun

