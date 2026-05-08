Στα χέρια των Ενόπλων Δυνάμεων το μυστηριώδες θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα 3 σενάρια που εξετάζονται

Συναγερμός σε ανώτατο επίπεδο στα κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της ΕΥΠ έχει σημάνει με τον εντοπισμό του μυστηριώδους θαλάσσιου drone στην Λευκάδα. Ήδη έχει μεταφερθεί από την Λευκάδα στην Αιτωλοακαρνανία. Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζονται.

Η ανεύρεση ενός μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους στο Ακρωτήριο Δουκάτο της Λευκάδας την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026, έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τις ελληνικές αρχές και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το σκάφος εντοπίστηκε από ψαράδες σε θαλάσσια σπηλιά στη νότια πλευρά του νησιού, κοντά στον Κάβο της Κυράς, και παρουσίαζε το αξιοπερίεργο χαρακτηριστικό ότι η μηχανή του βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία κατά τη στιγμή του εντοπισμού. Πρόκειται για ένα σκάφος μαύρου χρώματος, εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών και κεραίες, το οποίο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της Βασιλικής για την πρώτη αυτοψία από κλιμάκιο του Λιμενικού και του Στρατού.

Η τεχνική ανάλυση του αντικειμένου δείχνει ότι μοιάζει εντυπωσιακά με το ουκρανικής σχεδίασης drone τύπου MAGURA V5, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

Τις έρευνες ανέλαβαν στην αρχή το Λιμενικό, όμως όταν διαπιστώθηκε ότι ξεπερνούσε τις δυνατότητές ζητήθηκε η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί από το ΤΕΝΞ του Στρατού Ξηράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr αυτή τη στιγμή έχει μεταφερθεί στην περιοχή Πλατηγυάλι Αιτωλοακαρνανίας, δίπλα στον Αστακό. Από εκεί θα εξεταστεί ενδελεχώς – υπό προστατευμένο περιβάλλον – το ενδεχόμενο ασφαλούς μεταφοράς του στην Αθήνα, σε εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα 3 σενάρια που εξετάζονται

Αναφορικά με τα σενάρια που εξετάζονται, το επικρατέστερο συνδέεται με επιχειρήσεις κατά του λεγόμενου σκιώδους στόλου των ρωσικών δεξαμενόπλοιων. Εκτιμάται ότι το drone ίσως συμμετείχε σε επιχείρηση εντοπισμού ή παρενόχλησης πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων και για κάποιο τεχνικό λόγο έχασε την επικοινωνία με τον σταθμό βάσης του, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί προς τις ακτές της Λευκάδας.

Παράλληλα, οι αρχές δεν αποκλείουν τη χρήση του από κυκλώματα ναρκεμπόρων, καθώς η ταχύτητα και η χαμηλή ορατότητα τέτοιων σκαφών τα καθιστούν ιδανικά για τη μεταφορά παράνομου φορτίου χωρίς να γίνονται αντιληπτά από τα ραντάρ.

Μια τρίτη εκδοχή αφορά την πιθανότητα το σκάφος να αποτελούσε μέρος κάποιας άσκησης ή μυστικής επιχείρησης σε διεθνή ύδατα και να βγήκε εκτός πορείας λόγω μηχανικής βλάβης ή παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης. Το σκάφος έχει πλέον μεταφερθεί σε ασφαλές στρατιωτικό περιβάλλον, όπου οι ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα του GPS και των επικοινωνιών του. Στόχος είναι να διαπιστωθεί η ακριβής διαδρομή που ακολούθησε και να ταυτοποιηθεί ο χειριστής του, καθώς η παρουσία τέτοιου εξοπλισμού σε ελληνικά ύδατα αποτελεί σοβαρό περιστατικό που άπτεται της εθνικής ασφάλειας.

