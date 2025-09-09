Αν οι γονείς σας ήταν ελεγκτικοί, η συμπεριφορά τους έχει διαμορφώσει τη στάση σας μέχρι και την ενήλικη ζωή σας. Μεγαλώνοντας, μπορεί να μην είχατε ποτέ την ευκαιρία να πάρετε πρωτοβουλίες ή αποφάσεις που σας αφορούσαν λόγω πολύ αυστηρού γονεϊκού στιλ.

Στο άρθρο αυτό, εξηγούνται οκτώ χαρακτηριστικές συμπεριφορές των ενηλίκων που έχουν μεγαλώσει με ελεγκτικούς γονείς. Τα γνωρίσματα αυτά, δεν αποσκοπούν στην απόδοση κατηγοριών, αλλά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ανατροφή σας, εξακολουθεί να επηρεάζει το παρόν.

Ας αναλύσουμε τις 8 χαρακτηριστικές συμπεριφορές των ατόμων που έχουν μεγαλώσει με ελεγκτικούς γονείς.

Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με ελεγκτικούς γονείς συχνά εμφανίζουν αυτές τις 8 συμπεριφορές ως ενήλικες

Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων

Ανάγκη για επιβεβαίωση

Τάσεις τελειομανίας

Δυσκολία στην οριοθέτηση

Φόβος συγκρούσεων

Υπερβολική αυτοκριτική

Δυσκολία στην εμπιστοσύνη

Διαρκής ανάγκη για έλεγχο

Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων

Οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με ελεγκτικούς γονείς, τρέμουν στο ενδεχόμενο της αυτόνομης λήψης αποφάσεων. Σε ένα ελεγκτικό περιβάλλον, οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται από τους γονείς.

Από το τι θα φορέσετε μέχρι το ποια δουλειά θα κάνετε. Αυτό διαμορφώνει ενήλικες που δυσκολεύονται να πάρουν ακόμη και απλές αποφάσεις. Δεν είναι ότι δεν μπορούν – απλώς δεν έχουν συνηθίσει να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία της ζωής τους. Αυτό οδηγεί σε αναποφασιστικότητα, αμφιβολία του εαυτού και προβλήματα διαχείρισης του άγχους.

Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι, δεν είναι δικό σας λάθος, αλλά αποτέλεσμα της ανατροφής σας και κάτι που επιδέχεται βελτίωση.

Ανάγκη για επιβεβαίωση

Αν οι γονείς σας έλεγχαν στενά κάθε σας κίνηση, τότε μπορεί και έχετε μάθει να βασίζετε την αξία σας στην αποδοχή τους. Στην ενήλικη ζωή σας, μπορεί ν’ αναζητάτε διαρκώς την αποδοχή των άλλων, σε κάθε πτυχή της ζωής σας, από την εργασία μέχρι τις προσωπικές σχέσεις.

Οι άνθρωποι αυτοί, δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τη δική τους κρίση, και έχουν πάντα την ανάγκη της αποδοχής των άλλων για να νιώσουν καλά. Αναδρομικά, η ανάγκη αυτή της επιβεβαίωσης από τρίτους, είναι βαθιά ριζωμένη στην ανατροφή σας.

Δεν σημαίνει ότι δεν έχετε αυτοπεποίθηση, αλλά αποκαλύπτει πολλά για την ανατροφή σας. Η αναγνώριση της συμπεριφοράς αυτής, σας δίνει το περιθώριο να κατανοήσετε από που προέρχεται και πως εξακολουθεί να σας επηρεάζει.

Τάσεις τελειομανίας

Οι ενήλικες που, ως παιδιά, μεγάλωσαν από ελεγκτικούς γονείς, έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό τους. Λες και τους οδηγεί μια αόρατη δύναμη που τους λέει ότι, ποτέ δεν είναι καλοί και αρκετοί.

Έχουν μάθει πως, οι αξία τους εξαρτάται από προϋποθέσεις, από την επιτυχία και τα κατορθώματά τους. Ως αποτέλεσμα, μεγαλώνουν θεωρώντας πως, για ν’ αξίζουν την αγάπη, πρέπει να είστε τέλειοι σε όλα.

Η τελειομανία δεν είναι από μόνη της αρνητικό γνώρισμα, αφού μπορεί να προάγει τη βελτίωση, τη φιλοδοξία και να σας οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων σας.

Την ίδια στιγμή, αν γίνει ανεξέλεγκτη, μπορεί να σας γεμίσει με άγχος, στρες και να σας στερήσει την ικανότητα να χαρείτε για τις επιτυχίες σας, αφού πάντα νιώθετε ότι δεν είστε αρκετοί.

Να θυμάστε πως τα λάθη, εκτός από ανθρώπινα, είναι αναγκαία και, σας οδηγούν στην εξέλιξη και τη βελτίωση.

Δυσκολία στην οριοθέτηση

Αν έχετε μεγαλώσει με ελεγκτικούς γονείς, μπορεί να έχετε μάθει να προσαρμόζεστε σ’ ένα περιβάλλον παραβίασης των ορίων σας. Αυτό, σας έχει στερήσει την ικανότητα να θέτετε υγιή όρια στην ενήλικη ζωή σας. Μπορεί να λέτε “ναι”, ακόμη και αν δεν το εννοείτε, να αποδέχεστε δυσάρεστες και ασεβείς συμπεριφορές. Ίσως ακόμη, να νιώθετε ενοχές όταν διεκδικείτε.

Τα υγιή όρια, είναι αναγκαία για τη διατήρηση της ισορροπίας στις σχέσεις. Πρέπει να μάθετε να σέβεστε τον εαυτό σας και να αξιώνετε και από τους άλλους σεβασμό.

Να λέτε όχι όταν το εννοείτε, αλλά να θυμάστε πως έχετε το δικαίωμα να δίνετε προτεραιότητα στις δικές σας ανάγκες και να φροντίζετε την ψυχική σας υγεία.

Φόβος συγκρούσεων

Πολλά άτομα που έχουν μεγαλώσει με ελεγκτικούς γονείς, αποκτούν φόβο συγκρούσεων στην ενήλικη ζωή τους. Έχουν μάθει να αποφεύγουν τις συγκρούσεις πάση θυσία, μάλιστα σε βάρος των συναισθημάτων και των ίδιων τους των αναγκών.

Ο φόβος τους, απορρέει από την πεποίθηση πως, αν εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, μπορεί να υποστούν ανεπιθύμητες συνέπειες, όπως απόρριψη ή τιμωρία. Το συναίσθημα αυτό εξακολουθεί να βιώνεται και στην ενήλικη ζωή, κάνοντας δύσκολη την αυτοπροστασία ή την έκφραση της γνώμης τους. Τα συναισθήματα και οι απόψεις σας έχουν σημασία, όπως άλλωστε και όλων των άλλων.

Οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες, είναι αναπόσπαστο κομμάτι των υγιών σχέσεων. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος, αλλά πρέπει να μάθετε να διαχειρίζεστε τις συγκρούσεις με τρόπο σταθερό και ευγενικό.

Υπερβολική αυτοκριτική

Οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει από επικριτικούς γονείς, έχουν μάθει πάντα να κατηγορούν τον εαυτό τους, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για όσα δεν πηγαίνουν καλά, να μην συγχωρούν τον εαυτό τους. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχετε υψηλές απαιτήσεις.

Η υπερβολική αυτοκριτική, αποτελεί ένα κοινό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει με ελεγκτικούς γονείς. Η τελειομανία αποτελεί την ανάγκη των ανθρώπων να είναι τέλειοι, να μην κάνουν ποτέ λάθη.

Η επικριτική φωνή των γονέων σας, έχει γίνει η εσωτερική σας φωνή, καθώς συνεχίζετε να είστε σκληροί με τον εαυτό σας ακόμη και στην ώριμη, ενήλικη ζωή σας. Είναι δύσκολο ν’ απεγκλωβιστεί κανείς από τον φαύλο αυτό κύκλο. Μάθετε να είστε πιο επιεικείς με τον εαυτό σας.

Δυσκολία στην εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη είναι περίπλοκη έννοια, ειδικά για όσους έχουν μεγαλώσει από ελεγκτικούς γονείς. Ως παιδιά, οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει από ελεγκτικούς γονείς, ενδέχεται να επιζητούσαν ασφάλεια και σιγουριά, λαμβάνοντας ωστόσο, έλεγχο και χειραγώγηση.

Αυτή η κατάσταση, μπορεί να οδηγήσει σε διάχυτη δυσπιστία στην ενήλικη ζωή. Μπορεί να μην καταφέρνετε να ανοιχτείτε στους άλλους, ή ν’ αμφισβητείτε τις προθέσεις τους. Μπορεί να επηρεάζονται αρνητικά οι σχέσεις σας, καθώς η εμπιστοσύνη αποτελεί τον θεμέλιο λίθο κάθε υγιούς σχέσης.

Η αναγνώριση του μοτίβου αυτού, αποτελεί το πρώτο βήμα προς την εξέλιξη. Η εμπιστοσύνη χτίζεται σταδιακά. Να θυμάστε, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι σκοπό να σας πονέσουν ή να σας προδώσουν. Δώστε στους άλλους την ευκαιρία να σας γνωρίσουν και να δημιουργήσετε ουσιαστικές σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη.

Διαρκής ανάγκη για έλεγχο

Ειρωνικά, όσοι έχουν μεγαλώσει από ελεγκτικούς γονείς, καταλήγουν να έχουν οι ίδιοι προβλήματα αυτοελέγχου. Αποτελεί μια μορφή άμυνας, έναν τρόπο ανάκτησης του ελέγχου που σας στέρησαν στην παιδική σας ηλικία.

Μπορεί δηλαδή να είναι παρεμβατικοί και πατροναριστικοί στην εργασία, στις σχέσεις, στις καθημερινές υποχρεώσεις. Λες και, αν καταφέρουν να ελέγξουν τα πάντα, θα καταφέρουν να αποτρέψουν το λάθος. Να θυμάστε, η ζωή είναι απρόβλεπτη και γεμάτη από εκπλήξεις. Είναι λογικό.

Σημασία δεν έχει να ελέγξετε κάθε πτυχή και έκβαση της ζωής, αλλά να προσαρμοστείτε στην αβεβαιότητα. Τότε είναι που, θα καταφέρετε να εξελιχθείτε.

Ταξίδι προς την κατανόηση

Η κατανόηση των συμπεριφορών αυτών και της προέλευσής τους, είναι καθοριστικό στοιχείο της προσωπικής ανάπτυξης και της εξέλιξής σας. Για όσους έχουν μεγαλώσει με ελεγκτικούς γονείς, πρέπει να θυμούνται ότι, η ανατροφή τους δεν είναι φυλακή.

Δεν είστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνετε τις συμπεριφορές των γονιών σας, ούτε είναι αδύνατη η βελτίωση. Η αναγνώριση των συμπεριφορών αυτών, είναι το πρώτο βήμα προς την αυτοβελτίωση και την εξέλιξη.

Είναι μια ευκαιρία να απελευθερωθείτε από μοτίβα του παρελθόντος και ν’ ακολουθήσετε νέες προσεγγίσεις. Ο δρόμος μπορεί να μην είναι πάντα εύκολος, ωστόσο αξίζει τον κόπο.

Σκοπός είναι ν’ αναπλαισιώσετε το αφήγημα της ζωής σας, ν’ ανακτήσετε τη δύναμή σας και να εξελιχθείτε ως άνθρωπος. Να θυμάστε πως όλοι οι άνθρωποι εξελίσσονται και βελτιώνονται, αφήνοντας τις εμπειρίες του παρελθόντος να τους διαμορφώνουν, αναγνωρίζοντας τις ιστορίες τους και μαθαίνοντας από αυτές, αξιοποιώντας τις ως θεμέλια για την πρόοδο.