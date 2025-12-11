ΗΠΑ – Ιαπωνία: Επίδειξη ισχύος μετά τα κοινά γυμνάσια Κίνας – Ρωσίας στην περιοχή – Νέα ένταση στην περιοχή

ΗΠΑ και Ιαπωνία πραγματοποίησαν μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, λίγες μόλις ημέρες μετά τα κοινά γυμνάσια Κίνας–Ρωσίας που προκάλεσαν ανησυχία σε Τόκιο και Σεούλ. Η κίνηση ήρθε ως άμεση απάντηση στη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα του Πεκίνου και της Μόσχας στην περιοχή, αναφέρει το Reuters.

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ΗΠΑ και Ιαπωνία «επαναβεβαίωσαν την ισχυρή αποφασιστικότητά τους να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή προσπάθεια αλλαγής του status quo διά της βίας και επιβεβαίωσαν την ετοιμότητα τόσο των Δυνάμεων Αυτοάμυνας (SDF) όσο και των αμερικανικών δυνάμεων».

Σύμφωνα με το Τόκιο, δύο αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, πέταξαν την Τετάρτη πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας συνοδευόμενα από τρία ιαπωνικά μαχητικά F-35 stealth και τρία F-15.

Επρόκειτο για την πρώτη αμερικανική επίδειξη στρατιωτικής παρουσίας αφότου η Κίνα ξεκίνησε ασκήσεις στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα.

Η πτήση ακολούθησε την κοινή διέλευση κινεζικών και ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας και τον δυτικό Ειρηνικό την Τρίτη, καθώς και χωριστές ασκήσεις του κινεζικού αεροπλανοφόρου που είχαν ως αποτέλεσμα την απογείωση ιαπωνικών μαχητικών, τα οποία –όπως υποστηρίζει το Τόκιο– στοχοποιήθηκαν με ακτίνες ραντάρ.

Η Ουάσιγκτον επέκρινε το περιστατικό, δηλώνοντας πως δεν ήταν «συμβατό με την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα» και επαναβεβαίωσε ότι η συμμαχία της με την Ιαπωνία παραμένει «ακλόνητη».

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, με την Ιαπωνία να διαθέτει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος εκτός ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου και μιας εκστρατευτικής δύναμης των Πεζοναυτών.

Το Πεκίνο αρνήθηκε τις κατηγορίες του Τόκιο, υποστηρίζοντας ότι τα ιαπωνικά μαχητικά που πετούσαν κοντά στο κινεζικό αεροπλανοφόρο έθεσαν σε κίνδυνο τις αεροπορικές επιχειρήσεις του νοτίως της Ιαπωνίας.

Η Σεούλ ανέφερε ότι επίσης απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη όταν κινεζικά και ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν την Τρίτη στη Αναγνωριστική Ζώνη Αεράμυνας (ADIZ) της Νότιας Κορέας – μια περιοχή που εκτείνεται πέραν του εθνικού εναέριου χώρου και λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Παράλληλα, κινεζικά στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν σχεδόν καθημερινά γύρω από την Ταϊβάν, σε αυτό που η Ταϊπέι περιγράφει ως μέρος μιας διαρκούς εκστρατείας πίεσης του Πεκίνου.

Την Πέμπτη, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν κατέγραψε εκ νέου αυξημένη κινεζική στρατιωτική παρουσία, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντοπίστηκαν 27 κινεζικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών H-6K ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα, να πραγματοποιούν «κοινή περιπολία ετοιμότητας μάχης» μαζί με πολεμικά πλοία γύρω από το νησί.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, το υπουργείο ανέφερε ότι κινεζικά μαχητικά J-16 και βομβαρδιστικά H-6 πραγματοποίησαν και πάλι ασκήσεις μεγάλης εμβέλειας στον Δυτικό Ειρηνικό, αφού πέρασαν νότια της Ταϊβάν.

Οι περιφερειακές εντάσεις έχουν αυξηθεί μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι, οι οποίες προκάλεσαν αντιπαράθεση με το Πεκίνο, σχετικά με το πώς θα αντιδρούσε το Τόκιο σε μια υποθετική κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν -ένα δημοκρατικά διοικούμενο νησί που απέχει λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα από την ιαπωνική επικράτεια και περιβάλλεται από ζωτικής σημασίας θαλάσσιες οδούς για την Ιαπωνία- ως μέρος της επικράτειάς της και δεν έχει αποκλείσει την χρήση βίας για την επανένωσή της.