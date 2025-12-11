Γλυφάδα: 7 εμπρηστικές ενέργειες μέσα σε 3 ημέρες σε Λύκειο – Τι καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για Λύκειο στη Γλυφάδα.

Όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1, μέσα σε 3 ημέρες υπήρξαν 7 εμπρηστικές ενέργειες μέσα και έξω από το σχολείο από μαθητές. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η διευθύντρια του σχολείου δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως φαίνεται στα πλάνα έχουν βάλει φωτιές σε κάδους, στις τουαλέτες και σε κοινόχρηστους χώρους του Λυκείου.

Χθες το πρωί μετέβη στο σημείο η Πυροσβεστική προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: