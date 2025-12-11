Γλυφάδα: 7 εμπρηστικές ενέργειες μέσα σε 3 ημέρες σε Λύκειο – Τι καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων

Σύνοψη από το

  • Σοβαρή καταγγελία έκανε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για Λύκειο στη Γλυφάδα, καθώς μέσα σε 3 ημέρες υπήρξαν 7 εμπρηστικές ενέργειες μέσα και έξω από το σχολείο από μαθητές.
  • Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η διευθύντρια του σχολείου δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές για τα περιστατικά.
  • Η Πυροσβεστική μετέβη χθες το πρωί στο σημείο προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές που φαίνονται στα πλάνα, σε κάδους, τουαλέτες και κοινόχρηστους χώρους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Εμπρηστικές ενέργειες σε Λύκειο στη Γλυφάδα

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για Λύκειο στη Γλυφάδα.

Όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1, μέσα σε 3 ημέρες υπήρξαν 7 εμπρηστικές ενέργειες μέσα και έξω από το σχολείο από μαθητές. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η διευθύντρια του σχολείου δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως φαίνεται στα πλάνα έχουν βάλει φωτιές σε κάδους, στις τουαλέτες και σε κοινόχρηστους χώρους του Λυκείου.

Χθες το πρωί μετέβη στο σημείο η Πυροσβεστική προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

08:26 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα οι αγρότες της Κρήτης: Θα συναντηθούν με Χατζηδάκη και Τσιάρα – Τα «πυρά» στην Κ.Ο. της ΝΔ και ο σχεδιασμός του Μαξίμου

Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τ...
08:12 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

«Η υπομονή μας εξαντλήθηκε» λένε οι αγρότες: Κατεβαίνουν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας – Τι σχεδιάζουν στη Θεσσαλονίκη

Η χώρα βρίσκεται σε κλίμα έντονης κινητοποίησης, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις ...
07:41 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα ανιψιός και επιχειρηματίας – Πώς φτάσαμε στις 2 συλλήψεις, αναζητείται τρίτο άτομο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μ...
07:21 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Αίθριος σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με...
