Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

  • Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και στο κέντρο της πρωτεύουσας σε Βασ. Κωνσταντίνου και Βασ. Σοφίας.
  • Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην Αττική Οδό, με 10′-15′ προς Αεροδρόμιο και 5′-10′ προς Ελευσίνα. Προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Αθηνών και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.
Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια. Στην λεωφόρο Κηφισίας, η εικόνα μέχρι στιγμής, είναι ελαφρώς καλύτερη, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση είναι αυξημένη στην Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

