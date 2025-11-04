Ακύρωσε το πρώτο ραντεβού όταν εκείνος της είπε να μην ξεχάσει το πορτοφόλι της – «Έκανε διάλεξη για το ποιος πληρώνει»

Πριν από λίγες μέρες, η TikToker Sydney Benjamin (@sydney_benjamin) ήταν έτοιμη για το πρώτο της ραντεβού. αλλά το ραντεβού ακυρώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ένα πολύ σοβαρό προειδοποιητικό σημάδι!

Δεν χρειάστηκε καν να φτάσει στο δείπνο για να καταλάβει πως ο τύπος δεν έκανε για εκείνη.

Η Sydney γνώρισε τον επίδοξο «καλό της» σε μια εφαρμογή γνωριμιών και μιλούσαν για αρκετό καιρό. Παρ’ όλα αυτά, εκείνος δεν φαινόταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης, απαντούσε σπάνια και χωρίς πολλή διάθεση.

Είχαν περάσει σχεδόν τέσσερις εβδομάδες συζητήσεων χωρίς να της προτείνει ποτέ να βγουν. Έτσι, όταν τελικά έγινε η πολυπόθητη πρόταση για ραντεβού, τα πράγματα πήραν πολύ γρήγορα άλλη τροπή…

“Η επικοινωνία από την αρχή ήταν προβληματική”

Τελικά, της πρότεινε να βγουν για δείπνο. Ωστόσο, δεν της είπε ποτέ τι ώρα θα συναντιόντουσαν — τουλάχιστον μέχρι την ίδια μέρα του ραντεβού — και αυτή η έλλειψη επικοινωνίας την είχε ήδη εκνευρίσει.

Και τότε ήρθε το… κερασάκι στην τούρτα: της είπε «να μην ξεχάσει το πορτοφόλι της».

Η Sydney, ευγενικά, του απάντησε πως πάντα παίρνει το πορτοφόλι της μαζί.

Όμως η απάντηση που πήρε, την άφησε άφωνη.

«Μου λέει, ξέρεις, μερικά κορίτσια αφήνουν επίτηδες το πορτοφόλι τους στο σπίτι γιατί θεωρούν ότι ο άντρας πρέπει να πληρώσει στο πρώτο ραντεβού —κάτι που βρίσκω ηλίθιο», αναφέρει η Sydney.

Όπως τα περισσότερα κορίτσια, η Sydney εκτιμά όταν ο άντρας πληρώνει στο πρώτο ραντεβού — χωρίς βέβαια να το απαιτεί.

Δεν έχει κανένα πρόβλημα να μοιραστεί τον λογαριασμό. Όμως ο συγκεκριμένος τύπος δεν έμεινε εκεί. Άρχισε έναν ολόκληρο μονόλογο για το πόσο «άθλιες» είναι οι γυναίκες που περιμένουν ευγένεια από έναν άνδρα.

Μετά από αυτό; Το ραντεβού ακυρώθηκε πριν καν ξεκινήσει και, όπως φαίνεται, η Sydney γλίτωσε από μεγάλο πονοκέφαλο.

“Του μίλησα όπως του άξιζε”

Η Sydney αηδίασε με τη συμπεριφορά του και δεν μάσησε τα λόγια της, του είπε ευθέως ότι μάλλον δεν του αρέσουν οι γυναίκες και πως, με αυτά που άκουσε, θα ακυρώσει το ραντεβού.

Εκείνος προσπάθησε να το μαζέψει, επιμένοντας πως «του αρέσουν οι γυναίκες». Τότε η Sydney του απάντησε ψύχραιμα αλλά κοφτά: «Μπορεί να σε ελκύουν οι γυναίκες και να θέλεις να είσαι με κάποια, αλλά δεν σου αρέσουν πραγματικά — τουλάχιστον όχι με αυτά που λες».

Και κάπως έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη, τον έκανε unmatch από την εφαρμογή. Προτίμησε να μην ξοδέψει ούτε λεπτό παραπάνω με κάποιον που βγάζει τόση τοξικότητα — και, ειλικρινά, καλά έκανε.

“Φύγε τρέχοντας!”

Πολλοί χρήστες του TikTok ξετρελάθηκαν με τον τρόπο που η Sydney τον έβαλε στη θέση του. Μάλιστα, αρκετοί μοιράστηκαν και τις δικές τους ιστορίες ραντεβού με άντρες που… είχαν θέμα με τον λογαριασμό.

«Μου είχε τύχει ένας τύπος που άρπαξε τον λογαριασμό για να πάει στο ταμείο να πληρώσει. Βγαίνουμε λοιπόν έξω από το μαγαζί, και ξαφνικά με σταματάει ο σερβιτόρος γιατί —λέει— δεν πλήρωσα το μισό.

Δεν έχω πρόβλημα να πληρώσω, αλλά εκείνος δεν είπε τίποτα! Ήταν πολύ άβολο και ντροπιαστικό», σχολίασε μια άλλη γυναίκα.

Μια άλλη έγραψε:

«Ήμουν με έναν τύπο που πάντα έλεγε “Εγώ θα κεράσω την επόμενη φορά, αν πληρώσεις εσύ τώρα.” Στην τρίτη φορά του λέω “Συγγνώμη, το πορτοφόλι σου πού είναι; Ποτέ δεν το βλέπω πάνω σου.” Και μου απαντάει “Μην ανακατεύεσαι, πλήρωσε.” Ο μπάρμαν το άκουσε, μου παράγγειλε ένα Uber και έφυγα αφήνοντάς τον μόνο του στο μπαρ!»

Και μια τρίτη ιστορία: «Χαχα, ωραίο αυτό! Είχα πάει κάποτε ένα ραντεβού-βόλτα, και στο τέλος σταματήσαμε για σάντουιτς. Το γεύμα του τύπου κόστιζε περίπου 4,50 ευρώ (ήταν το 1999)… και άφησε στο τραπέζι τέσσερα ευρώ και δύο κέρματα των 0,25!»

Οι χρήστες γέλασαν, θύμωσαν και συμφώνησαν σε ένα πράγμα: αν ο τύπος κάνει μάχη για τον λογαριασμό στο πρώτο ραντεβού, φύγε τρέχοντας.