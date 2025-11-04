Τραμπ: Απειλεί τη Νέα Υόρκη με διακοπή χρηματοδότησης αν εκλεγεί ο Ζοχράν Μαμντάνι – «Η κατάσταση θα χειροτερέψει με έναν κομμουνιστή στο τιμόνι»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Απειλεί τη Νέα Υόρκη με διακοπή χρηματοδότησης αν εκλεγεί ο Ζοχράν Μαμντάνι – «Η κατάσταση θα χειροτερέψει με έναν κομμουνιστή στο τιμόνι»
Φωτογραφίες: AP

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε μια απειλή προς τους ψηφοφόρους της πόλης, καλώντας τους να στραφούν εναντίον του υποψηφίου Ζοχράν Μαμντάνι και να στηρίξουν τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα «κόψει» τη χρηματοδότηση προς το «big apple» αν ο προοδευτικός υποψήφιος επικρατήσει.

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζοχράν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι εξαιρετικά απίθανο να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κονδύλια, πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού, στην αγαπημένη μου πρώτη πατρίδα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πηγή: Truth Social

«Η κατάσταση μπορεί μόνο να χειροτερέψει με έναν κομμουνιστή στο τιμόνι, και δεν θέλω, ως Πρόεδρος, να σπαταλάω χρήματα», τόνισε.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν σε συνέχεια όσων είχε πει την Κυριακή στη συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, όπου ανέφερε: «Θα είναι δύσκολο για μένα, ως Πρόεδρος, να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη, γιατί αν έχεις έναν κομμουνιστή που κυβερνά τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να πετάς τα χρήματά σου στον κάδο».


Αν και ο Τραμπ δεν καθόρισε το ύψος της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που λαμβάνει μια πόλη, η απειλή του προκάλεσε ανησυχία.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ αποκάλεσε τη ψήφο υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κέρτις Σλίουα «ψήφο υπέρ του Μαμντάνι» και άφησε να εννοηθεί πως προτιμά τον ανεξάρτητο υποψήφιο Άντριου Κουόμο.

«Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να δω έναν Δημοκρατικό, που έχει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών, να κερδίζει, παρά έναν κομμουνιστή χωρίς εμπειρία και με ιστορικό ολικής και τελικής αποτυχίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Κουόμο, που υπήρξε δια βίου Δημοκρατικός αλλά φέτος διεκδικεί τη δημαρχία ως ανεξάρτητος, επανέλαβε αμέσως τα λόγια του Τραμπ μιλώντας στο ραδιόφωνο 77WABC: «Τώρα είναι στο χέρι των Ρεπουμπλικανών, και ελπίζω να ακούσουν τον Πρόεδρο», είπε.

Αργότερα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρώην κυβερνήτης δήλωσε: «Χρειαζόμαστε έναν δήμαρχο που να μπορεί να σταθεί απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ». Παράλληλα, επανέλαβε την απειλή του Αμερικανού Προέδρου να σταματήσει τη χρηματοδότηση και να στείλει την εθνοφρουρά στη Νέα Υόρκη.

«Ο Τραμπ θα περάσει μέσα από τον Μαμντάνι σαν καυτό μαχαίρι στο βούτυρο», πρόσθεσε.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι απάντησε στα σχόλια του Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Αστόρια του Κουίνς, δηλώνοντας ότι γνώριζε «εδώ και μήνες» πως ο Τραμπ θα υποστήριζε τον Κουόμο. «Στις τελευταίες αυτές μέρες, αυτό που ήταν φήμη, αυτό που φοβόμασταν, απογυμνώθηκε και έγινε απροκάλυπτο», είπε, σύμφωνα με τους New York Times.

«Η αγκαλιά του κινήματος MAGA προς τον Άντριου Κουόμο αντικατοπτρίζει την κατανόηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος δήμαρχος για τον ίδιο – όχι ο καλύτερος δήμαρχος για τη Νέα Υόρκη, όχι ο καλύτερος δήμαρχος για τους Νεοϋορκέζους, αλλά ο καλύτερος δήμαρχος για τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του».


Ο Μαμντάνι πρόσθεσε πως θα αντιμετωπίσει «αυτή την απειλή όπως ακριβώς είναι: είναι μια απειλή. Δεν είναι ο νόμος». Και συνέχισε: «Πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε κάθε τι που βγαίνει από το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ σαν να είναι ήδη νόμιμο, μόνο και μόνο λόγω του ποιος το λέει».


Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι «αυτή η χρηματοδότηση δεν είναι κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ μας χαρίζει εδώ στη Νέα Υόρκη. Είναι κάτι που στην πραγματικότητα μας οφείλεται στη Νέα Υόρκη».

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Atlas Intel που ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου, ο Μαμντάνι προηγείται με 41% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 34% του Κουόμο και 24% του Σλίουα.

Πηγή: Guardian

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νερό με λεμόνι ή σκέτο νερό; Ποιο είναι πιο υγιεινό και πρέπει να πίνουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς;

41χρονη αποκαλύπτει ότι η τεστοστερόνη έσωσε το γάμο της – Είναι μια νέα τάση ή κάτι που αφορά όλες τις γυναίκες;

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τις αιτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα το σχέδιο για τη λειτουργία και την ένταξή του στην ΑΑΔΕ

Νύφη γνώρισε έναν άνδρα στο μπάτσελόρ της, τον κάλεσε στον γάμο της και τελικά τον παντρεύτηκε λίγα χρόνια αργότερα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σκύλο σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:10 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Λίαμ Γκάλαχερ: Οργισμένος με θαυμαστή των Oasis που πέταξε καπνογόνο σε συναυλία τους – «Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει, πίστεψέ με»

Ένα περιστατικό με καπνογόνο που εκτοξεύτηκε μέσα στο πλήθος κατά τη διάρκεια συναυλίας των Oa...
08:52 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Αστυνομικός εξουδετέρωσε άνδρα που κρατούσε όμηρο τον 7χρονο αδελφό του – Τον πυροβόλησε στο κεφάλι

Ένα περιστατικό που κόβει την ανάσα εκτυλίχθηκε σε σπίτι κοντά στην Τάμπα της Φλόριντα, στις Η...
05:15 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Έκρηξη σε πετροχημικό εργοστάσιο στo Μπασκορτοστάν

Έκρηξη σημειώθηκε στο πετροχημικό εργοστάσιο του Στερλιταμάκ, στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρ...
04:45 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ουισάμ Μπεν Γεντέρ: Ο πρώην επιθετικός της Εθνικής Γαλλίας ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης για «βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση»

Ο πρώην επιθετικός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, Ουισάμ Μπεν Γεντέρ, παραπέμφθηκ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς