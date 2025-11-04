Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Σήμερα η συνάντηση με Τασούλα και Γεραπετρίτη – Η ατζέντα και τα θέματα ενέργειας

Αναλαμβάνει και τυπικά καθήκοντα η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία σήμερα επιδίδει τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στη συνέχεια στις 13:30 θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας, τίθεται και από τις δύο πλευρές, ο τομέας της ενέργειας.

Η Ουάσινγκτον ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον ενεργειακό τομέα στην περιοχή με τους αμερικανικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς εταιρείες ExxonMobil και Chevron να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Έτσι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναμένεται να έχει ψηλά στην ατζέντα της όλα τα ενεργειακά θέματα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι θέσεις της για τα ελληνοτουρκικά καθώς πρόσφατα συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ.

Σύμφωνα με τον διεθνολόγο Κωνσταντίνο Φίλη, που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 η ατζέντα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι τριπλή και περιλαμβάνει: τα ενεργειακά, τους Χριστιανούς και τις χριστιανικές μειονότητες αλλά και την προσπάθεια εξεύρεσης συναινέσεων, συμβιβασμών στην περιοχή.

«Έχει κατά την άποψη μου μία τριπλή ατζέντα την οποία πρέπει να υπηρετήσει η νέα πρέσβης και είναι η ακόλουθη. Το ένα είναι τα ενεργειακά. Το πρώτο θα δούμε κιόλας να λαμβάνει σάρκα και οστά την Πέμπτη και Παρασκευή που γίνεται η πολύ μεγάλη συνάντηση πολλών υπουργών Ενέργειας στην Αθήνα. Υπάρχει εδώ ένας διττός ρόλος της Ελλάδας: από τη μία η Αλεξανδρούπολη, Ρεβυθούσα και άλλες νέες υποδομές που θα κατασκευαστούν στο μέλλον και οι οποίες θα φιλοξενούν αμερικανικό LNG, υγροποιημένο δηλαδή φυσικό αέριο το οποίο θα το επαναεριοποιούν για να το στέλνουν σε διάφορες χώρες στα βόρεια σύνορα μας μέσω του κάθετου άξονα φτάνοντας μέχρι και την Ουκρανία», είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης.

«Όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ αμερικανικό, το οποίο αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας και απλώνει ένα δίχτυ προστασίας καθότι θα υπάρχουν αμερικανικά οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα, τα οποία θα εξυπηρετούνται μέσω Ελλάδος», τόνισε ο διεθνολόγος.

«H διαχρονική δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και την προσήλωση του προσωπικού», αναφέρεται σε ανάρτηση της αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, που γνωστοποιεί τη συνάντηση της κυρίας Γκιλφόιλ με την αμερικανική αποστολή στην Ελλάδα.

Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission’s staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025

Το πρώτο στίγμα της θητείας της

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Πρόκειται για το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Το συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.