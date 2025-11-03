Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συναντήθηκε με το προσωπικό της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε σήμερα για πρώτη φορά με τα μέλη του αμερικανικού διπλωματικού σώματος στην Ελλάδα.

«Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα και μοιράστηκε την άποψή της ότι η διαχρονική δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και την προσήλωση του προσωπικού της Αποστολής», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

«Καθημερινά, αυτή η ομάδα προασπίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των Η.Π.Α., προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!», προσθέτει.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν γονείς που έκαναν αυτά τα 9 πράγματα πριν ξεκινήσει το σχολείο

ΟΕΝΓΕ: Απαράδεκτη η κλήση σε προανάκριση των ψυχιάτρων των δημόσιων κλινικών της Αττικής

Νέες προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Όλες οι λεπτομέρειες

Θεσσαλονίκη: Να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία του μετρό την 10η Δεκεμβρίου ζητεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αγνοούμενος σκύλος βρέθηκε 5 χρόνια αργότερα σε απόσταση 837 χιλιομέτρων από το σπίτι του

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το πρόσωπο στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:08 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κέλλας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα μπει τάξη, τέλος τα αστεία – Θα προχωρήσουμε, χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος»

Είναι μονόδρομος να βάλουμε τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλουμε σύστημα διαφανές, δίκαιο και τεκμηριωμέ...
20:29 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: «Ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος» – ΒΙΝΤΕΟ

«Τεράστια ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω...
20:22 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Γερουλάνος στην ΠΓ της ΚΟΕΣ ΠΑΣΟΚ: Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, φρέσκο, δυναμικό

«Συνέδριο Αναγέννησης», με ανοιχτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο μητρώο που θα δώσει και τη δυνατότ...
20:05 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση Alco: Στις 11,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Το 83% των πολιτών θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα

Στις 11,6 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς