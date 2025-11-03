Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συναντήθηκε με το προσωπικό της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα – ΦΩΤΟ

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε σήμερα για πρώτη φορά με τα μέλη του αμερικανικού διπλωματικού σώματος στην Ελλάδα.

«Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα και μοιράστηκε την άποψή της ότι η διαχρονική δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και την προσήλωση του προσωπικού της Αποστολής», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

«Καθημερινά, αυτή η ομάδα προασπίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των Η.Π.Α., προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!», προσθέτει.