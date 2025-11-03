Κικίλιας στον ΑΝΤ1: «Ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος» – ΒΙΝΤΕΟ

«Τεράστια ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενείται στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου και στην απόφαση ΗΠΑ-Ευρώπης να σταματήσουν αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι «αυτό είναι μια πραγματικότητα και ψηφίστηκε και θα εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, ο Πρόεδρος Τραμπ – να υπενθυμίσω – φιλοδοξεί να εξάγει LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο, της τάξης των 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια. Και φαίνεται ότι αυτό δίνει μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα μας την οποία, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να τη χάσουμε. Να γίνει η χώρα ενεργειακός κόμβος, να αποθηκεύει αυτό το φυσικό αέριο στα FSRU – δηλαδή στους αποθηκευτικούς χώρους – στη Ρεβυθούσα, στην Αλεξανδρούπολη και ενδεχομένως να ανακοινωθούν και άλλοι».

Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως, να υπάρξουν και ανακοινώσεις γι’ αυτό. Επίσης, με τους ανάστροφους αγωγούς στην Αλεξανδρούπολη αυτό το φυσικό αέριο να μπορεί να αρδεύει τις χώρες μέχρι και την Ουκρανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και φυσικά, ποιος έχει τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο που μπορεί να μεταφέρει από την Αμερική στον Ατλαντικό και στην Ευρώπη αυτό το LNG; Ο ελληνικός στόλος, ο στόλος των ελληνόκτητων πλοίων. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γίνουν επενδύσεις σε υποδομές στη χώρα, να γίνουν επενδύσεις και σε λιμάνια – επαναλαμβάνω, όχι μόνο στο κομμάτι της ενέργειας – να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να προκύψει ενεργειακή ασφάλεια που τόσο έχουμε ανάγκη στην περιοχή μας, μια που είμαστε μια περιοχή με προφανείς δυσκολίες, ταραχές και μη σταθερότητα».

«Αυτή είναι μια κίνηση στρατηγικής σημασίας που δείχνει και το ειδικό της βάρος και δεν θα είναι λίγο αν το σύνολο του αμερικανικού φυσικού αερίου περνάει από την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να θυμίσω τη στενή συνεργασία και σύνδεση στον τομέα της ενέργειας που θα έχουμε με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Φανταστείτε τι μπορεί να γεννήσει αυτή η συμμαχία στα επίπεδα της σταθερότητας, της ασφάλειας αλλά και της ανάπτυξης. Δεν έχουμε βαριά βιομηχανία αυτή την εποχή στη χώρα. Ίσως είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποκτήσουμε, δια αυτού του τρόπου» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

«Είναι προφανές ότι θέλουμε να εκσυγχρονιστούν τα ΕΛΤΑ και να ψηφιοποιηθούν»

«Είναι προφανές ότι θέλουμε να εκσυγχρονιστούν τα ΕΛΤΑ και να ψηφιοποιηθούν. Όμως, επίσης, είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισε η διοίκηση των ΕΛΤΑ να εισάγει αυτό το θέμα στην ελληνική κοινωνία είναι προβληματικός και δημιουργεί ερωτήματα, όχι μόνο σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά ευλόγως από όλους και πρέπει να λυθούν» είπε ο κ. Κικίλιας για το λουκέτο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν ιδιαίτερης ευαισθησίας και εθνικού συμφέροντος περιοχές στην παραμεθόριο και στα ακριτικά νησιά, όπου απαιτείται να υπάρχουν υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Δεύτερον, πρέπει να μελετηθεί αν όλα αυτά τα υποκαταστήματα είναι παθητικά ή αν κάποια από αυτά είναι κερδοφόρα. Τρίτον, να βρούμε άλλες λύσεις, όπως, για παράδειγμα, στα ΚΕΠ μπορούν να ενσωματωθούν ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες. Τα ΚΕΠ έχουν ήδη απορροφήσει άλλες υπηρεσίες, οπότε αυτό θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Αισθάνομαι ότι θα γίνει ξανά συζήτηση και διαβούλευση. Αυτό το σχέδιο, νομίζω, είναι κέρδος για την κοινωνία – να υπάρχει η δυνατότητα να συζητάμε με όλους και να είναι εν γνώσει των ανθρώπων και των τοπικών κοινωνιών οι πρωτοβουλίες που παίρνονται».

«Σταδιακός αφοπλισμός στην Κρήτη»

«Όσον αφορά μια παθογένεια πολλών δεκαετιών, αν όχι ενός αιώνα, είναι εμφανές ότι απαιτείται και πρέπει να έρθει σύντομα μια διακομματική συνεννόηση και συμφωνία στο επίπεδο των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου και των αυτοδιοικητικών, για έναν σταδιακό και σε εύλογο χρόνο, αφοπλισμό συγκεκριμένων περιοχών. Καταλαβαίνετε ότι πλέον – εν έτη 2025, βαδίζουμε προς το 2026 – δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Απαιτείται, πράγματι, μια συμφωνία που υπερβαίνει μια κυβέρνηση. Γιατί το θέμα δεν αφορά πέντε ή έξι μήνες ή μόνο ένα μικρό χωριό. Είναι ένα ζήτημα που το γνωρίζουν όλοι και για διάφορους λόγους, η κοινωνία δεν μπορεί να το λύσει μόνη της. Όλοι, λοιπόν, οφείλουν να συναινέσουν σε αυτό και να βρούμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα στο οποίο θα παραδοθούν αυτά τα όπλα και θα εφαρμοστεί ο νόμος, όπως εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας» κατέληξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.