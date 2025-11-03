Σοφία Ζαχαράκη για Βορίζια: Τα σχολεία θα ανοίξουν στα μέσα της εβδομάδας – Εάν κριθεί αναγκαίο θα μεταβώ κι εγώ στην περιοχή

Enikos Newsroom

πολιτική

Σοφία Ζαχαράκη

Τη σημασία της αποκατάστασης της τάξης στην περιοχή των Βοριζίων, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία μέσα στις επόμενες ημέρες, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η λειτουργία των σχολείων θα αποκατασταθεί την ερχόμενη Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Επιπλέον, μιλώντας στο Action24, νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις βασικές κινήσεις στις οποίες προχωρά το Υπουργείο μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα.

«Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι σε συνεννόηση μαζί με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη ή Πέμπτη θα ξανανοίξει γιατί πρέπει πρώτα από όλα να αποκατασταθεί η τάξη και βέβαια αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα», ανέφερε η υπουργός και υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας» για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο καθώς είναι παιδιά «ιδιαίτερα ευαίσθητης ηλικίας». «Υπάρχει και ένα αίσθημα ανησυχίας στους δασκάλους. Εμείς είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλο το κοινό, που είναι η μαθητική κοινότητα και οι δάσκαλοί μας», σημείωσε.

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε, επίσης, ότι στο τέλος της εβδομάδας θα μετακινηθεί στο χωριό ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, μαζί με ομάδα ψυχολόγων που υπηρετούν στην περιοχή αλλά και με δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν ψυχολογικά τα παιδιά. Μάλιστα, σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι εάν κριθεί αναγκαίο, θα μεταβεί και η ίδια στην περιοχή.

Περαιτέρω, η κυρία Ζαχαράκη προανήγγειλε την εκ νέου ενεργοποίηση των σχολών γονέων, που είχαν λειτουργήσει την προηγούμενη χρονιά, με στόχο να στηριχθούν οι οικογένειες των χωριών που δοκιμάζονται. «Είναι πολύ σημαντικό σε όλη την Ελλάδα και ακόμη περισσότερο σε περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις να υπάρχει σε δεύτερο χρόνο μια υποστηρικτική ομάδα που μπορούν να μιλούν οι γονείς για θέματα τα οποία τους απασχολούν, πόσο περισσότερο εκεί», σημείωσε.

19:33 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Συνάντηση Γεραπετρίτη με Γκιλφόιλ την Τρίτη στο ΥΠΕΞ

Τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλυ Γκίλφοιλ θα δεχθεί ο υπουργός Εξωτερι...
19:06 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Σκέρτσος: Διαχειριζόμαστε ένα διαχρονικό διαρθρωτικό πρόβλημα του ελληνικού και ευρωπαϊκού μηχανισμού αγροτικών ενισχύσεων

Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα μέλη της κυβέρνησης ουδεμία γνώση είχαν για έκνομες ενέργειες π...
18:52 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Viral η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ: «Είμαστε λίγο γκρινιάρηδες, θέλουμε το καλύτερο, έχουμε προγραμματάρα» – «Είμαι έναν… θάνατο μακριά από την έδρα»

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με τις δηλώσεις...
18:43 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας – Τι συζήτησαν

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο είχε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο...
