Viral η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ: «Είμαστε λίγο γκρινιάρηδες, θέλουμε το καλύτερο, έχουμε προγραμματάρα» – «Είμαι έναν… θάνατο μακριά από την έδρα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βάσια Αναστασίου, ΠΑΣΟΚ

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με τις δηλώσεις της σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε στην εκπομπή «Talk» του MegaNews και άφησε άφωνο το πάνελ. «Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική, θα ξαναείμαι υποψήφια πρώτα ο θεός» είπε αρχικά η κα Αναστασίου, και συμπλήρωσε γελώντας: «Είμαι έναν θάνατο μακριά από την έδρα. Χαριτολογώντας το λέω».

Δείτε το βίντεο:

Σήμερα το πρωί η Βάσια Αναστασίου «Ξαναχτύπησε». Μιλώντας στο Action24, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ζήτησε από τους συντρόφους της να σταματήσουν να γκρινιάζουν. «Θεωρώ ότι ο μόνος εχθρός του ΠΑΣΟΚ είναι ο κακός του εαυτός. […] Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα στις δημοσκοπήσεις που δεν πέφτει. Αν σταματήσουμε να γκρινιάζουμε… Είμαστε λίγο γκρινιάρηδες στο ΠΑΣΟΚ, θέλουμε το καλύτερο. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για “βελόνες”, που εγώ θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα να γίνουν. Πάμε ενωμένοι στις κάλπες, έχουμε προγραμματάρα, έχουμε στελεχάρες…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

