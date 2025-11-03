Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με τον Κορόνα της Βαλένθια για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα
πήγη: EPA/Miguel Angel Polo

O διευθυντής ποδοσφαίρου της Βαλένθια, Μιγκέλ Άνχελ (Γκαρσία Πέρες-Ρολντάν) Κορόνα θα είναι-όπως όλα δείχνουν- ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού.

Ο 44χρονος Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και αναμένεται να λύσει τη συνεργασία του με τις «νυχτερίδες», προκειμένου έως το τέλος της εβδομάδας να ταξιδέψει στην Αθήνα και να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Επιλογή του Φράνκο Μπαλντίνι με τη «συγκατάθεση» του Ράφα Μπενίθεθ, είναι ο εκλεκτός στο «διπλό» ελληνο-ισπανικό μοντέλο (με Κοστόλη) που έχει επιλογή να ακολουθήσει στο τμήμα ποδοσφαίρου του.

Στη Βαλένθια, ως αθλητικός διευθυντής, ο 44χρονος πρώην επιθετικός μέσος, εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

